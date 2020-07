Epidemia e koronavirusit në Shqipëri është vetëm në fillimet e saj. Përjashtim nuk bën as Tirana edhe pse është vatra më e madhe e infeksionit të Covid-19.

Në këtë përfudim ka dalë studimi i mjekëve Genc Sulçebe dhe Alban Ylli. Pas testimeve serologjike të kryera në grupe të caktuara në popullatën e kryeqytetit rezultoi se vetëm 6-7% e tyre e kanë kaluar koronavirusin.

Epidemiologu Alban Ylli thotë se jemi larg imunitetit kolektiv dhe me pozitivitet më të ulët krahasuar me vendet e tjera.

Virusi do të vijojë përhapjen gjatë verës dhe në shifra më të shtuara se aktualisht. Epidemiologu Alban Ylli propozon frenimin e hapjes së mëtejshme, vendosjen e masave drastike deri dhe në shtyrjen e vitit të ri shkollor, në varësi të ecurisë së sëmundjes.

Eksperti i Institutit të Shëndetit Publik është kritik ndaj qytetarëve në lidhje me mosrespektimin e masave. Ai kërkon ndërgjegjësimin e popullatës për t’u përshtatur me këtë normalitete të ri që nuk dihet sa do të zgjasë deri në daljen e vaksinës.

Nga testimi i kryer në popullatën e Tiranës u vunë re diferenca të përhapjes së virusit edhe brenda zonave.

Lagjja pranë Poliklinikës 9 në “Rrugën e Kavajës”, zona e “Pazarit te Ri” dhe ajo pranë rrugës “Siri Kodra” rezultuan me numrin më të lartë të personave pozitive nga Covid-19.

Ndërsa zona pranë sheshit “Willson”, lagjja poshtë Liqenit Artificial dhe Lapraka kishin numër më të ulët të infektuarish.

