Kriza e emigrantëve në Ceuta po shndërrohet në një përplasje të fortë politike ndërkombëtare, duke bashkuar liderë të së djathtës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europa, Izraeli dhe Rusia në kritikat ndaj qeverisë spanjolle të kryeministrit Pedro Sánchez dhe politikave të saj për emigracionin.
Presidenti amerikan Donald Trump e përdori situatën si argument në fushatën politike për zgjedhjet e ardhshme në SHBA.
Trump mbrojti masat e ashpra të administratës së tij në kufi, duke deklaruar se hyrjet masive të emigrantëve të parregullt përbëjnë kërcënim për sigurinë kombëtare dhe stabilitetin ekonomik.
Kritikave iu bashkuan edhe disa liderë të së djathtës europiane. Italia vendosi të pezullojë përkohësisht zbatimin e marrëveshjes së Shengenit gjatë muajit gusht, ndërsa Finlanda, Danimarka dhe Austria mbështetën kërkesën për një mbledhje urgjente të ministrave të Brendshëm të Bashkimit Europian mbi krizën migratore.
Në Britaninë e Madhe, Nigel Farage paralajmëroi se kriza në Ceuta mund të ketë pasoja edhe për Mbretërinë e Bashkuar. Në Francë, Marine Le Pen kërkoi forcimin e kontrolleve kufitare, ndërsa Jordan Bardella akuzoi qeverinë spanjolle se po “hap dyert e Europës” për emigrantët.
Edhe partia gjermane AfD bëri thirrje për masa më të forta në kufijtë europianë, ndërsa presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, deklaroi se askush nuk mund të hyjë në Bashkimin Europian pa respektuar rregullat e tij.
Kriza ka shkaktuar reagime edhe jashtë Europës. Ambasadori izraelit në OKB, Danny Danon, akuzoi Spanjën për “hipokrizi”, ndërsa ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, ironizoi duke sugjeruar se Spanja duhet të hapë dyert edhe për banorët e Gazës.
Sipas raportimeve, edhe Rusia ka intensifikuar aktivitetin propagandistik lidhur me krizën e Ceutës përmes kanaleve mediatike që kontrollon në disa vende europiane.
Ndërkohë, në qarqe të caktuara të Brukselit po ngrihen dyshime se kriza mund të jetë pjesë e një presioni më të gjerë hibrid ndaj Spanjës dhe vetë Bashkimit Europian. Analistë konservatorë në SHBA kanë paralajmëruar se dobësimi i sistemit Shengen mund të rrezikojë vetë projektin europian.
Në sfond mbetet edhe marrëdhënia strategjike mes SHBA-së dhe Marokut. Rabati konsiderohet një nga aleatët kryesorë të Uashingtonit në Afrikën Veriore dhe së fundmi ka përfituar mbështetje ushtarake amerikane, ndërsa administrata amerikane po forcon bashkëpunimin me Marokun edhe në çështjet që lidhen me Ceutën dhe Melillën.
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