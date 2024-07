Në ujërat e Senës enterokoket janë normale, problemi është escherichia coli e cila për momentin është afërsisht në dyfishin e kufijve të lejuar nga rregulloret e triatlonit (1000 njësi/100 ml) për të qenë në gjendje të notosh në ujërat e brendshme si ato të lumit ku uji rrjedh ngadalë.

Shirat e ditëve të fundit kanë derdhur derdhje të konsiderueshme në Senë, të cilat kanë prishur balancën, e madje edhe “familjarizimi” i sportistëve me lumin dje u anulua sepse vlerat për bakteret nuk ishin në rregull. Dhe tani atletët që notojnë në ujë të hapur janë subjekt i polemikave të ashpra pasi kanë frikë se mund të sëmuren.

Sergio Migliorini një traumatolog i njohur italian është njeriu që do t’i thotë po ose jo Senës për garat e së nesërmes (burra) dhe pasnesër (gratë). Migliorini kryeson Komisionin Mjekësor Botëror të Triathlon, i cili ka një rregullore shëndetësore të blinduar pasi vetëm një pikë mbi normën mjafton për të pezulluar garën.

Çfarë ndodh nëse nuk mund të garohet në Senë?

“Takohemi çdo ditë në agim për të bërë një bilanc”, shpjegon doktori.

“Nesër në mëngjes do të mësojmë nëse ka dritë jeshile për garën e meshkujve. Nëse vlerat nuk bien, ne mund të shtyjmë gjithçka për 24 orë, përndryshe rregullorja është e qartë: titulli olimpik do të jepet duke përjashtuar notin dhe duke mbajtur vetëm çiklizëm dhe vrapim.”

Pastrimi i ujërave të Senës që kushtoi 1.4 miliardë euro ishte një nga temat kualifikuese të Lojërave Olimpike. Të ekspozuar ndaj organizatorëve tashmë të sulmuar në fronte të ndryshme janë edhe notarët, të cilët do të garojnë në Senë më 9 gusht për 10 kilometra dhe kanë frikë se shëndeti i tyre është në rrezik.

“Ne jemi gjithashtu të shqetësuar sepse është një vend që nuk e kemi provuar kurrë dhe ndoshta do të jetë ftohtë, do të ketë papastërti dhe rryma sepse Sena është një lumë. Nuk plotësohen kushtet për not, por jam pothuajse i sigurt që do të notojmë sepse kanë investuar shumë para”, shpjegoi dje heroi italian Gregorio Paltrinieri.

Polemikat e tjera dhe gjithçka që duket gabim në fshatin olimpik

Duke i përmbledhur ankesat, shefit të Lojërave të Parisit Tony Estanguet, përveç streptokokëve shumë atletë kanë kritikuar edhe mungesën e proteinave në bufe, shkallët për t’u ngjitur që janë të shumta dhe radhët e gjata për të çuar anijet në vendet e konkursit dhe, që nga dje, disa pamje seksiste të Shërbimit të Transmetimit Olimpik që menaxhon xhirimet e konkursit, siç pranoi drejtori i shërbimit Yiannis Exarchos teksa thërriste operatorët e tij.

Në mensën e fshatit mungojnë vezët dhe mishi i pulës së bashku me lëndët e para të tjera të pasura me proteina. Shumë anglezë janë larguar nga fshati për një sërë hotelesh aty pranë ku kuzhinierë nga Mbretëria e Bashkuar janë rekrutuar urgjentisht në kuzhinë.

Alarmi i kondicionerit

Në librin e ankesave përfshihen edhe anijet që shkojnë në fushat e stërvitjes, të cilat janë shumë të ngadalta për shkak të avarive të vazhdueshme pavarësisht “korsisë olimpike” të projektuar në shumë rrugë dhe në unazën e Parisit.

Dhe pastaj shkallët deri në nëntë kate që atletët do të detyroheshin të ngjisnin për shkak të keqfunksionimeve të vazhdueshme të ashensorëve dhe dyshekëve të ngurtë të bërë nga plastika e ricikluar ushqimore që suedezët i kanë zëvendësuar me ato të blera në Ikea. Por tani, me paralajmërimin e nxehtësisë dhe temperaturat maksimale rreth 36 gradë që priten nga nesër dhe pasnesër, mund të aktivizohet alarmi i frikshëm i kondicionerit.

/a.r