Ylli norvegjez i futbollit Erling Haaland ka vendosur të “kompensojë” aktorin Tom Holland, pasi pak kohë më parë e kishte lënë pa përgjigje ftesën e tij për t’u takuar.
Gjithçka nisi pasi emisioni “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” publikoi një klip ku Holland tregonte me humor se mesazhi që i kishte dërguar Haaland në Instagram nuk kishte marrë asnjë përgjigje. Pas publikimit të videos, sulmuesi i Manchester City reagoi në seksionin e komenteve, duke i bërë një ftesë publike aktorit.
“Ftesa për darkë u pranua, @tomholland2013. Pak me vonesë. Ti zgjidh vendin!”, shkroi Haaland.
Gjatë intervistës me Jimmy Fallon, aktori 29-vjeçar zbuloi se i kishte dërguar një mesazh futbollistit, por ky i fundit nuk kishte asnjë ide se kush ishte dhe kishte menduar se bëhej fjalë për një person të rastësishëm.
“Po, i shkrova. Dhe ta them sinqerisht, është pikërisht ai lloj momenti që të mban me këmbë në tokë si aktor”, tha Holland me shaka.
Ideja për t’i shkruar Haaland i lindi pasi e pa nga afër gjatë Çmimit të Madh të Monakos në Formula 1 muajin e kaluar, ku të dy ndodheshin në tribuna të ndryshme.
“Thashë ta provoja fatin dhe t’i dërgoja një mesazh. Nuk e kisha imagjinuar kurrë që do të flisja për këtë në televizion”, u shpreh ai.
Pavarësisht se u injorua në fillim, Holland nuk e mori për keq situatën dhe e cilësoi Haaland si “të jashtëzakonshëm” dhe “një legjendë të vërtetë”.
Ndërkohë, Haaland vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes jo vetëm për paraqitjet e tij në fushë, por edhe për jetën jashtë saj. Përveç golave, ai është bërë viral për koleksionin e çantave Birkin, modelin karakteristik të flokëve “Viking Flow”, si edhe për një episod të pazakontë, kur u fotografua duke u kthyer në Norvegji me një rakun të balsamosur, pas humbjes së kombëtares së tij ndaj Anglisë.
Shumë fansa e vlerësojnë Haaland për personalitetin e tij të çiltër dhe humorin, një kontrast i fortë me fizikun imponues dhe reputacionin si një nga golashënuesit më të frikshëm në futboll.
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