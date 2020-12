Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Policinë e Shtetit duket se nuk do të ndalet vetëm me hetimin e ngjarjes tragjike të vrasjes së Klodian Rashës. Shqiptarja.com mëson se SHÇBA do të nisë një hetim të imtësishëm në repartin “Shqiponja’ për të parë procedurat që nga rekrutimi i policëve deri te mënyra e veprimit.

Sa i përket rekrutimit hetimi do të përfshijë edhe kualifikimin e policëve, pjesë të këtij reparti dhe eksperiencën që ata kanë pasur para se të bëhen pjesë aty.

Ndërkohë që për mënyrën se si “Shqiponja’ vepron, SHÇBA do të hetojë mbi shoqërimet që efektivët kanë bërë në këto kohë.

Njësia elitë e policisë “Shqiponja” u shkri në vitin 2013 për tu rikthyer serish një vit më pas. Shqiponjat operojnë 24 orë në 24, si forcë në terren në mbështetje të strukturave të tjera të policisë.

Vendimi për hetimin nga SHÇBA pas vrasjes së Klodian Rashës në ngjarjen tragjike të mëngjesit të datës 8 dhjetor, kur 25 vjeçari është qëlluar për vdekje me armë nga efektiviti i “Shqiponjave”, Nevaldo Hajdaraj.

Ngjarja e rëndë solli reagime dhe protesta të shumta, të cilat degjeneruan në dhunë dhe shkatërrime në Tiranë dhe qytetet të tjera të vendit. Si pasojë e kësaj ngjarjeje dha dorëheqjen ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj.

