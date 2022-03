Nga Lutfi Dervishi

Autobuzi me përfaqësues të Partive Popullore Europiane erdhi në Tiranë për t’u sqaruar rreth situatës të turbullt që po kalon partia simotër prej një viti.

Në bllokun e shënimit të kryetarit të delegacionit të zgjeruar ishte shënuar: “nga prilli në prill, 12 muaj luftë civile”

Autobuzi u parkua në selinë e PD-së. Të ftuarit u bën kurioz rreth një pllakate xhami.

“Kjo i kushtohet 300 themeluesve të Partisë Demokratike” – sqaroi ciceroni- ndërsa këtu në këtë shesh historik që do të kthehemi sërish pas dy orësh ka mbajtur fjalimin historik Lulzim Basha më 27 prill 2021, dy ditë pas humbjes së zgjedhjeve të treta parlamentare, ku shpalli: Tani fillon lufta! Në parantezë, lufta në PD, nisi disa ditë më pas, saktësisht më 19 maj, me shpalljen non – grata të ish kryetarit të PD-së Sali Berisha. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës që nisi një vit më pas përfundoi, ndërsa lufta civile në PD- vijon.

Më pas përfaqësuesit e EPP-së, u futën në selinë e kryetarit të PD-së

Në këtë zyrë ka punuar Lulzim Basha. Ai u zgjodh kryetar i PD-së me 13 qershor 2021 me 81% të votave të anëtarësisë.

Në këtë zyrë, vijoi Ciceroni, janë marrë vendime shumë të rëndësishme. Vendimi më i rëndësishëm që ka marrë zoti Basha, nuk ka qenë dalja nga Parlamenti, mos futja në zgjedhjet lokale, por ka qenë vendimi i datës 9 shtator 2021 për të ngrirë, ish kryetarin Berisha nga grupi parlamentar. Vendimi i datës 9 shtator ishte si të thuash 11 shtatori i PD-së. Të nesërmen e kësaj dite, Lul Basha u quajt, Lul Pengu.

Nga selia e PD-së, autobuzi ndaloi te Stadiumi Air Albania

“Këtu në këtë stadium është mbajtur Kuvendi Historik i datës 11 dhjetor 2021 ku 5000 delegatë të Partisë Demokratike në mënyrë krejt demokratike shkarkuan me shumicë dërrmuese votash, kryetarin, kryesinë, sekretariatin, këshillin kombëtar të partisë.

Pa mbaruar ciceroni autobuzi u afrua në Pallatin e Kongreseve:

Ndërsa këtu Kuvendi i Partisë Demokratike, me kryetar Lulzim Bashën, me votën e 5004 delegatëve të ulur në 1870 karrike konfirmoi përjashtimin e Sali Berishës nga grupi parlamentar për shkak të “non gratës” amerikane.

Në të njëjtën ditë, anëtarësia e PD konfirmoi vendimin në referendum për të shkarkuar Lulzim Bashën me 99% të votave. Mos harroni që 6 muaj më parë ishte zgjedhur me 81% të votave të anëtarëve.

Nga pallati kongreseve, autobuzi ndaloi para kryeminstrisë.

Këtu është selia e qeverisë së krimit, që ka vjedhur zgjedhjet rregullisht më 2017, 2021 dhe do t’i grabisë sërish sa herë të ketë zgjedhje. Demokratët kanë protestuar shumë, por kjo seli është e vështirë të merret sepse kryeministri blindon dyert, ndërsa xhamat që shikoni janë edhe ata të blinduar. Siç e shikoni ky kryeministër jo vetëm që nuk mban premtimet, por edhe tallet. Ja ka vënë instalacionin me tre kuaj. Po të ishte një kalë do të mendonim për kalin e Trojës, por meqë ka vendosur tre kjo do të thotë se ai tallet me “trekëndëshin e Bermudës

Pak më tej autobuzi ndaloi para Presidencës.

Këtu ka banuar për 5 vjet Ilir Meta. Socialistët u përpoqën dy herë për ta shkarkuar, por nuk e shkarkuan dot. Kjo godinë ishte nisur për selinë e Ambasadës Sovjetike…

Nuk jemi interesuar se çfarë ka bërë Presidentin se ai i përket së majtës ndërhyri një nga anëtarët e EPP-së.

– Ka rëndësi – tha ciceroni se ky person përshpejtoi shkarkimin e Bashës, me vendimin për të mbajtur zgjedhjet e pjesshme në 6 mars në 6 bashki që ishte betuar që për 666 vjet nuk do të kishte zgjedhje që nuk i njihte.

Autobuzi u kthye sërish te selia e PD-së për të përnduar turin history.

Këtu është selia e PD-së, e njëjta. PD ka zhvilluar në jetën e saj 32 vjeçare shumë beteja me socialistët, por betejën më të përgjakshme e ka zhvilluar më 8 janar.

Kjo betejë për selinë e PD-së, e mbështetësve të Berishës përfundoi me gaz lotsjellës dhe shkopinj gome të cilët policia i përdori për të shpërndarë protestuesit paqësorë që kishin ardhur me shkallë, hunj, kokëdashi dhe mjete të tjera paqësore. Nga ky moment, kryetari në detyrë i PD-së quhej Lul Brava.

Më pas, siç ju thashë më parë, erdhi 6 marsi dhe kandidatët e Berishës fituan dhe çdo gjë ndryshoi. Lulzim Basha dha dorëheqjen dhe nga ajo ditë ju hoq epiteti, pengu, brava- dhe akuzat si agjent i rusëve dhe i Taulant Ballës (kryetar i grupit parlametar në PS-në).

Deputetët që mbështesnin ish kryetarin e PD-së kaluan te Berisha me justifikimin që kishin 6 muaj të gënjyer me Bashën.

Ditën pas dorëheqjes së Bashës, mbështetësit e Berishës erdhën dhe morën godinën. Atë ditë ra si çmimi hekurit ashtu edhe i skrapit. Dhjetëra ton hekur, dhe xhama të blinduar u larguan nga selia dhe tani kjo seli është në dorë të demokratëve që po shohin drejt së ardhmes.

PD tani është më e hapur, më e bashkuar më e sigurtë!

Zotërinj- përfundoi ciceroni shpjegimin- këta (duke ju referuar drejtuesve të PD-së) për momentin janë shumë të zënë me njëri-tjetrin sa nuk po gjejnë dot kohë të heqin Ramën.