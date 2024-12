Një shofer i cili u ndalua në M1 me më shumë se 250,000 £ cash, çoi në zbulimin dhe goditjen e një sistemi rus të pastrimit të disa miliardave, ka zbuluar policia.

Dy rrjetet, të cilat ndihmuan në pastrimin e parave kriminale të marra nga hakerat rusë përmes Britanisë, nëpërmjet bandave të drogës, janë ekspozuar në një goditje ndërkombëtare.

Rrjetet drejtoheshin nga dy milionerë rusë, organizatat e të cilëve kanë lidhje me Federatën Tower.

Sistemi gjithashtu ndihmoi në financimin e spiunëve rusë në vende të ndryshme, si dhe ndihmonte individët dhe organizatat që kërkonin të anashkalonin sanksionet e vendosura pas pushtimit të Ukrainës nga Vladimir Putin.

Një hetim i NCA u drejtua ndaj grupit rus të ransomware Ryuk, i cili mendohet të ketë zhvatur të paktën 27. milionë paund nga 149 persona në Mbretërinë e Bashkuar, përfshirë spitalet, shkollat, bizneset dhe autoritetet lokale.

Por shkalla e vërtetë e operacionit ndërkombëtar u zbulua nga arrestimi i korrierit Fawad Saiedi, i cili u ndalua nga Policia Metropolitane, ndërsa po udhëtonte drejt jugut në M1 drejt Londrës në nëntor 2021.

Nga kontrolli i automjetit u zbulua se Saiedi po transportonte më shumë se 250,000 £ cash dhe 24,500 £ të tjera u sekuestruan në shtëpinë e tij, së bashku me një makinë numërimi parash.

Megjithatë, hetimet zbuluan se Saiedi kishte transferuar 15,667,720 £, ndërsa luante rolin si korrier dhe koleksionist – një shifër që i pandehuri nuk e kundërshtoi.

Saiedi, i cili u dënua me 4 vjet e 4 muaj burg dhe u deklarua fajtor për posedim dhe transferim të pasurisë kriminale në maj 2022, kishte qenë nën urdhërat e Nikita Krasnov dhe Eketarina Zhdanova.

Zhdanova, një grua magjepsëse që ka ‘pushtuar’ kopertinat e revistave ruse të biznesit, është kreu i rrjetit SMART dhe ka punuar ngushtë me Krasnovin për të lehtësuar aktivitetet e saj të pastrimit të parave.

Zhdanova ishte rritur në Serbi përpara se të transferohej në Moskë dhe të merrej me industrinë e financave.

Ndërkohë, George Rossi është kreu i një rrjeti të dytë, TGR Group – një operacion i paligjshëm i mbështetur edhe nga Elena Chirkinyan. Rossi mund të ketë qenë një bankier rus, i cili u zhvendos përkohësisht në Evropë përpara se të vazhdonte të operonte skemën e tij.

Së bashku, SMART dhe Grupi TGR operojnë në rreth 30 vende anembanë globit. Shteti rus i përdor rrjetet për të financuar operacionet e spiunazhit, ndërsa ato gjithashtu ndihmojnë individët e sanksionuar të marrin para në vende të tjera.

Sal Melki nga NCA, i cili drejtoi aksionin e koduar “Operacioni Destabilizimi”, tha se Zhdanova “nuk ishte bosi tipik” i krimit të organizuar, por dikush që “prezantonte veten si një biznesmene legjitime”.

Melki e përshkroi Zhdanovan dhe Rossin si “personazhe interesantë”.

Rrjetet funksiononin duke mbledhur fonde në një juridiksion dhe duke realizuar vlerën e tyre pa përdorur sistemin bankar global. Kjo shpesh përfshin shkëmbimin e kriptomonedhës me para.

Për shembull, rrjeti mund të lidhë një grup rus të krimit kibernetik me ekuivalentin prej 1 milion dollarësh të kriptomonedhës, duke e realizuar përmes një sulmi ransomware, me një bandë droge në Mbretërinë e Bashkuar me të njëjtën vlerë parash.

Rrjeti do të organizonte që banda të paguhej në kriptomonedhë në këmbim të parave cash, të cilat më pas do të pastroheshin jashtë vendit përmes bizneseve si kompanitë e ndërtimit dhe një sërë llogarish biznesi ndërkombëtar.

Pasi shumat të pastroheshin, rrjeti do të siguronte që vlera e tij t’i transferohej klientit fillestar, potencialisht si para fizike ose si aksione aktive.

Disa individë të sanksionuar mendohet se përdorin sistemin për të investuar në prona në Mbretërinë e Bashkuar. Rrjetet operojnë në të gjithë Rusinë, Lindjen e Mesme dhe pjesë të mëdha të Perëndimit.

Përgjimet dhe mesazhet nga telefonat celularë të sekuestruar, dokumentacioni, faturat dhe listat zbuluan më vonë përfshirjen e tyre në blerjen e pronave në Mbretërinë e Bashkuar të paguara me para në dorë të siguruara nga trafiku i drogës ose prostitucioni.

Bandat në sistem përdorin kriptomonedhën e tyre të kërkuar rishtazi për të blerë drogë dhe armë zjarri, shpesh nga vendet e Amerikës së Jugut.

Nga fundi i vitit 2022 deri në verën e 2023, shteti rus përdori rrjetin SMART për të financuar operacionet e spiunazhit rus.

Thuhet gjithashtu se Grupi TGR ishte i përfshirë në transferimin e fondeve nga rrjeti televiziv i kontrolluar nga shteti RT, te gazetarët rusishtfolës me bazë në MB.

Deri më tani, të paktën 84 persona janë arrestuar si rezultat i hetimeve të koordinuara nga NCA, ndërsa janë sekuestruar 20 milionë paund deri tani.

Zhdanova u sanksionua nga SHBA vitin e kaluar dhe aktualisht ndodhet në paraburgim në Francë. Aktualisht nuk dihet vendndodhja e Rossit. Megjithatë, ka shqetësime se që janë arrestuar mund të zëvendësohen nga të tjerë personazhe të lidhur ose brenda rrjeteve.