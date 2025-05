Të premten, më 16 maj, në Tiranë do të mbahet Samiti i Komunitetit Politik Europian, i cili do të bëjë bashkë shumë liderë dhe krerë të Evropës, por jo vetëm.

Për këtë samit, Policia Rrugore, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit ka hartuar një plan masash për mbarëvajtjen dhe sigurinë e tij.

Në emisionin “Rudina” në TV Klan, kreu i Policisë Rrugore, Altin Qato, tregoi për publikun rrugët dhe akset që do të bllokohen.

Zona dhe të gjitha rrugët që lidhen me qendrën, sheshi Skënderbej, bëjnë pjesë në perimetrin kryesor të sigurisë, ku do të ketë bllokim total për automjetet dhe këmbësorët nga ora 06:00 deri në orën 18:00.

Qato tha se disa masa po merren që sot, pasi disa delegacione mbërrijnë në Shqipëri dhe do të vazhdojnë deri më 17 maj, me largimin e delegacionit të fundit.

Altin Qato: Policia e Shtetit dje ka dalë në një komunikim për mediat, për të pasqyruar të gjitha masat që janë marrë për mbarëvajtjen e samitit, i cili zhvillohet më 16 maj. Masat fillojnë që sot, më 14 maj, dhe vazhdojnë deri në përfundim të samitit, pas datës 16, dhe disa masa do të jenë në fuqi edhe pas datës 17. Kjo ka të bëjë me numrin e lartë të delegacioneve që do të marrin pjesë në këtë samit, të cilat kanë filluar që sot të mbërrijnë në Tiranë dhe do të vazhdojnë deri më 17 maj, me largimin e delegacionit të fundit.

Masat për samitin janë në disa nivele. Masa kryesore lidhet me sigurimin e perimetrit ku do të zhvillohet aktiviteti. Aktiviteti zhvillohet në sheshin “Skënderbej”, por në perimetrin e sigurisë përfshihet e gjithë Unaza e Vogël, duke filluar nga kryqëzimi i bulevardit “Zhan D’Ark” te kryqëzimi me rrugën “Myslym Shyri”, pastaj me rrugën “Ibrahim Rugova”, te bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, pastaj me “Rrugën e Kavajës”, “Rrugën e Durrësit”, rrugën “Ded Gjo Luli”, rrugën “Urani Pano”, në vazhdim rruga e Barrikadave deri në kryqëzimin me rrugën “George W. Bush” dhe bulevardi “Zogu I” deri te tuneli i “ish-Cirkut”.

Rudina Magjistari: Të gjitha këto rrugë do të jenë të bllokuara për makinat apo edhe për këmbësorët?

Altin Qato: Ky është perimetri ku zhvillohet aktiviteti, pra perimetri i sigurisë më të lartë, që përfshin kufizim të plotë të mjeteve, por edhe të këmbësorëve. Aty kanë të drejtë të hyjnë vetëm personat që janë të akredituar për këtë aktivitet. Qytetarët nuk kanë të drejtë të aksesojnë këtë perimetër; pra, e gjithë zona që përfshihet në këtë perimetër është e paaksesueshme për këmbësorët dhe mjetet, nga ora 06:00 e datës 16 maj dhe deri në orën 18:00 të po asaj dite.

Rudina Magjistari: Ndërkohë, mesa kemi dëgjuar, masat fillojnë që prej ditës së mërkurë, pra sot në mbrëmje në orën 22:00–23:00. Për ta kuptuar pak më mirë, çfarë ndodh?

Altin Qato: Siç e përmenda edhe më parë, delegacionet kanë filluar të vijnë që sot, më 14 maj, dhe delegacionet e fundit largohen më 17 maj. Delegacionet e nivelit shumë të lartë, përveç pjesëmarrjes në samit, kanë edhe takime apo aktivitete të tjera gjatë këtyre ditëve. Masat e tjera kanë të bëjnë me bllokime dhe kufizime në akse të tjera rrugore ku kalojnë delegacionet.