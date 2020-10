Një ditë përpara hyrjes në fuqi të vendimit për mbajtjen e maskave mbrojtëse edhe në rrugë, ministrja e Shëndetësisë ka apeluar qytetarët që të tregohen të përgjegjshëm.

Duke publikuar edhe një video, Ogerta Masnastirliu thotë se shqiptarët e kanë treguar shembullin e solidaritetit në kohë të vështira.

“Me këtë video ndërgjegjësuese të “Stanford Medicine”, dua t’i bëj thirrje çdo qytetari që të marrë përgjegjësinë për shëndetin e vetes, të familjes, të miqve.

Me qëllim që në këtë përballje të vështirë me Covid-19 të dalim me sa më pak humbje, duke dhënë edhe një herë një shembull solidariteti, siç dimë të japim ne shqiptarët në kohë të vështira.

#mbanimaskënmbronishëndetin”, shkruan Manastirliu.

Ndërkohë, nga nesër, kush kapet në rrugë pa maskë mbrojtëse do të gjobitet me 3 mijë lekë të rinj, dhe nëse kapet sërish gjoba do jetë 5 mijë lekë të rinj.

Po ashtu, ministrja Manastirliu ka shfuqizuar vendimin për mbylljen e kinemave, duke lejuar funksionimin në bazë të protokolleve.