Presidenti Ilir Meta ka paralajmëruar sonte nga emisioni Opinion se nga dita e nesërme e në vijim do të shohim një tjetër President.

“Nga neser do shihni nje President tjeter. Do kete nje President teper zyrtar. I hapur ne cdo kohe per marredhenie zyrtare institucionale, te miredokumentuara dhe me deshmitare. Me Ramen, me Lulin, me Sorecen dhe me Kim. Me te kater nga neser vetem marredhenie dhe takime institucionale, me deshmitare dhe te miredokumentuara!

Kater aktoret ti zgjidhin problemet ne bashkepunim te ngushte e une do i inkurajoj”, deklaroi Meta.

Keni meri edhe me zotin Basha?

Une nuk kam meri me asnje nga ta, por une jam serioz.

g.kosovari