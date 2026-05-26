Gjyqtari i Apelit të Posaçëm, Florjan Kalaja ishte i ftuar këtë të martë në studion e QUO VADIS.
Ai u ndal tek garancitë që u ofrohen bashkëpunëtorëve të drejtësisë dhe standardet ndërkombëtare për mbrojtjen e tyre, duke iu referuar Konventës së Palermos.
Kalaja u shpreh se Konventa e Palermos përcakton standarde të qarta që shtetet ratifikuese duhet t’i përfshijnë në legjislacionin e tyre.
Kalaja shtoi se Shqipëria e ka miratuar për herë të parë ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve në vitin 2004, duke e konsideruar atë si bazën ligjore për garantimin e sigurisë së bashkëpunëtorëve të drejtësisë dhe familjarëve të tyre.
Pjesë nga biseda:
Borakaj: Garancitë që i ofrohen një bashkëpunëtori të drejtësisë, si garantohet jeta e tij gjatë marrjes së dëshmisë, por edhe më pas?
Kalaja: Në fakt kjo çështje rregullohet parësisht dhe që në Konventën e Palermos kundra krimit të organizuar transnacional. Aty ka standarte që shtetet ratifikuese do duhet t’i përkthejnë në ligje. Pasi parashikohet që për bashkëpunëtorët e drejtësisë teknikat e hetimit, teknikat e marrjes në pyetje, teknikat e individualizimit si subjekt, teknikat se si jepet dëshmia, mënyrën se si shteti do duhet të angazhohet për t’i mbrojtur personalisht ato, mënyrën se si ato do duhet të t’i ekzekutohet masa e sigurimit në arrest në burg, mënyrën se si këtyre subjekteve do duhet t’i ekzekutohet dënimi apo imuniteti administrativ apo mbrojtja e posaçme që duhet dhënë familjes apo pronës, do duhet të jetë në një lloj vëmendje krejt të madhe të shtetit dhe parësore. Në fakt, ne këtë detyrim konventor nga Konventa e Palermos e kemi miratuar për herë të parë në vitin 2004. Është ligji i parë për mbrojtjen e dëshmitarëve, sepse nuk mbrohen vetëm bashkëpunëtorët e drejtësisë, por mbrohen dhe dëshmitarët që mund të jenë të intimiduar apo dëshmitarët që janë vulnerabël, dëshmitarët e zakonshëm, atyre u merret në mbrojtje e para jeta, shëndeti, familja edhe prona.
