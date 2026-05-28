Këshilli i Ministrave, u mblodh këtë të enjte, 28 maj, dhe ka miratuar disa vendime.
Duke nisur nga ndërtimi i centralit gjenerues të energjisë fotovoltaike në Fier, e deri tek shtesa mbi pagë të punonjësve të administratës, qeveria ka miratuar 15 vendime.
Vendimet:
UDHËRRËFYESI PËR ARRITJEN E OBJEKTIVAVE TË ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM 2026-2030
“Udhërrëfyesi për arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm 2026–2030”, një dokument strategjik që përcakton prioritetet dhe masat kryesore për zhvillimin e vendit në pesë vitet e ardhshme.
Ky udhërrëfyes synon të orientojë politikat publike drejt objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, duke përfshirë fusha si rritja ekonomike, mbrojtja sociale, mjedisi dhe forcimi i institucioneve.
NDËRTIMI I CENTRALIT GJENERUES TË ENERGJISË ELEKTRIKE FOTOVOLTAIKE DHE VEPRAVE NDIHMËSE, I CILI NUK ËSHTË OBJEKT KONCESIONI, NË ZONËN KADASTRALE 3038, FSHATI POVELÇË, NJËSIA ADMINISTRATIVE DËRMENAS, BASHKIA FIER, QARKU FIER
Qeveria ka miratuar ndërtimin e një centrali fotovoltaik për prodhimin e energjisë elektrike në fshatin Povelçë, Bashkia Fier, nga shoqëria “FOS SOLAR”, me kapacitet të instaluar 40 MW.
Projekti nuk është objekt koncesioni dhe nuk përfiton masa mbështetëse shtetërore. Ai parashikohet të përfundojë brenda 36 muajve dhe do të ketë një afat operimi prej 49 vitesh.
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe AKBN do të mbikëqyrin zbatimin e projektit çdo tre muaj për të siguruar përputhshmërinë me kushtet e lejes dhe dokumentacionin përkatës.
Shoqëria investuese ka detyrime të qarta, përfshirë raportimin periodik, respektimin e lejeve mjedisore, depozitimin e një garancie prej të paktën 5% të vlerës së investimit dhe pagesën e 2% të prodhimit vjetor të energjisë si kontribut për shtetin, ose ekuivalentin monetar.
NDËRTIMI I CENTRALIT GJENERUES TË ENERGJISË ELEKTRIKE FOTOVOLTAIKE DHE VEPRAVE NDIHMËSE, I CILI NUK ËSHTË OBJEKT KONCESIONI, ME VENDNDODHJE NË FSHATRAT FUSHË DHE POVELÇË, BASHKIA FIER, QARKU FIER
Ky vendim miraton ndërtimin e një centrali fotovoltaik për prodhimin e energjisë elektrike në fshatrat Fushë dhe Povelçë, në Bashkinë Fier, nga shoqëria “EURON SOLAR-PV”.
Projekti parashikon ndërtimin e një impianti diellor me kapacitet të instaluar 100 MW, i cili nuk është koncesion dhe nuk përfiton subvencione shtetërore. Centrali duhet të ndërtohet dhe të vihet në funksion brenda 36 muajve, ndërsa afati i operimit është 49 vjet.
Shteti, përmes Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, do të mbikëqyrë zbatimin e projektit çdo 3 muaj për të siguruar që punimet dhe operimi të jenë në përputhje me ligjin dhe standardet teknike.
PROJEKTET FITUESE TË FINANCUARA PËR VITIN 2026 NGA FONDI PËR PARANDALIMIN DHE MENAXHIMIN E FATKEQËSIVE NATYRORE
U miratua lista e projekteve fituese që do të financohen gjatë vitit 2026 nga Fondi për Parandalimin dhe Menaxhimin e Fatkeqësive Natyrore.
Këto projekte lidhen me përmirësimin e kapaciteteve dhe infrastrukturës për përballimin e fatkeqësive natyrore në njësitë e vetëqeverisjes vendore.
Po ashtu, është përcaktuar edhe autoriteti kontraktor përgjegjës për zbatimin e secilit projekt në nivel vendor.
SHPALLJA E DISA ZONAVE ME PËRPARËSI ZHVILLIMIN E EKONOMISË MALORE NË BASHKINË FIER DHE GJIROKASTËR
Janë shpallur disa zona në Bashkinë Gjirokastër dhe Bashkinë Fier si “zona me përparësi për zhvillimin e ekonomisë malore”, në kuadër të paketës ligjore për zhvillimin e zonave malore.
Këto zona përfshijnë fshatra të ndryshëm dhe sipërfaqe të përcaktuara me hartë zyrtare, dhe synojnë të nxisin zhvillimin ekonomik, industrial dhe turistik në këto territore.
Brenda këtyre zonave do të lehtësohen dhe orientohen investime dhe projekte zhvillimore, sipas kuadrit ligjor në fuqi.
MARRËDHËNIET E PUNËS, STRUKTURa DHE KRITERET E PËRZGJEDHJES SË PUNONJËSVE TË NJËSISË PËRGJEGJËSE TË SINJALIZIMIT NË AUTORITETET PUBLIKE
Këshilli i Ministrave ka përcaktuar rregullat për krijimin, përbërjen dhe funksionimin e njësive përgjegjëse për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve në institucionet publike.
Sipas vendimit, çdo institucion publik duhet të ketë një njësi të posaçme (zakonisht 2 punonjës) që trajton raportimet për shkelje ligjore, veçanërisht në raste të korrupsionit dhe abuzimeve.
Këta punonjës mund të vijnë nga strukturat e auditit të brendshëm, burimeve njerëzore ose nga njësi të tjera të përcaktuara, dhe duhet të plotësojnë disa kritere profesionale dhe etike.
Njësitë janë të detyruara të garantojnë konfidencialitetin e sinjalizuesve, të veprojnë në mënyrë të pavarur dhe të shmangin konfliktin e interesit, duke bashkëpunuar me ILDKPKI-në.
MIRATIMI I STRUKTURËS SË PAGAVE, NIVELEVE TË PAGAVE DHE SHTESAVE TË TJERA MBI PAGË ZËVENDËSMINISTRIT, FUNKSIONARËVE TË KABINETEVE, PREFEKTIT, NËNPREFEKTIT, NËPUNËSVE CIVILË DHE NËPUNËSVE NË DISA INSTITUCIONE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE”
Gjithashtu, qeveria ka miratuar një shtesë në vendimin për strukturën e pagave në administratën publike, duke përcaktuar trajtim të veçantë financiar për punonjësit e projektit “Smart City” të kamerave nën administrimin e Policisë së Shtetit.
Sipas vendimit, stafi i këtij projekti do të paguhet sipas klasave të posaçme të pagave, ku drejtuesi i projektit dhe punonjësit teknikë do të kenë nivele të përcaktuara shpërblimi deri në përfundimin e projektit.
Shpenzimet do të mbulohen nga buxheti i Policisë së Shtetit për vitin 2026.
SHPRONËSIMI, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “ZGJERIMI I SUPERSTRADËS TIRANË – DURRËS (LOTI 1) – FAZA I DHE FAZA II”
Pronarët e prekur nga ky projekt, do të dëmshpërblehen me vlerë të plotë për tokat dhe ndërtesat e prekura, në një shumë totale rreth 25.1 milionë lekë.
Pagesa bëhet nga buxheti i shtetit përmes fondit të shpronësimeve, ndërsa një pjesë e shpenzimeve mbulohet nga vetë Autoriteti Rrugor Shqiptar.
Agjencia Shtetërore e Kadastrës është përgjegjëse për regjistrimin e kalimit të pronësisë dhe pezullimin e çdo transaksioni mbi këto prona derisa të përfundojë procesi.
SHPRONËSIMI, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “BAZA AJRORE FARKË”
Pronarët e prekur kompensohen me vlerë të plotë, në një total prej rreth 18.3 milionë lekësh. Pagesa dhe procedurat financiare mbulohen nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes përmes Komandës së Forcës Ajrore.
“PËR PJESËMARRJEN E NJË TOGE TË FORCAVE TË ARMATOSURA TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË OPERACIONIN USHTARAK TË NATO-s NË LETONI”, TË NDRYSHUAR
Qeveria ka bërë një ndryshim në vendimin ekzistues për pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Shqipërisë në misionin e NATO-s në Letoni.
Ndryshimi kryesor lidhet me zgjatjen e afatit të misionit ushtarak. Tani është përcaktuar që pjesëmarrja e një toge shqiptare në këtë operacion do të vazhdojë deri më 31 dhjetor 2029, me sistem rotacioni çdo 6 muaj, plus ditët e nevojshme për zëvendësim midis kontingjenteve.
Financimi i këtij angazhimi mbulohet nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes për vitin 2026, ndërsa zbatimi i vendimit është përgjegjësi e Ministrit të Mbrojtjes.
MIRATIMI, NË PARIM, TË KUADRIT TË BASHKËPUNIMIT TË KOMBEVE TË BASHKUARA PËR SHQIPËRINË 2027-2031
Këshilli i Ministrave ka miratuar në parim një marrëveshje bashkëpunimi me Organizatën e Kombeve të Bashkuara (OKB) për periudhën 2027–2031.
Ky kuadër quhet “Kuadri i Bashkëpunimit i OKB-së për Shqipërinë” dhe përcakton prioritetet dhe fushat ku Shqipëria dhe OKB do të punojnë së bashku (p.sh. zhvillim, arsim, shëndetësi, qeverisje, mjedis, etj.).
