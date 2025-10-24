Ndërsa këtë javë ekipet e shembjes po rrënojnë Krahun Lindor të Shtëpisë së Bardhë për ta zëvendësuar me një sallon masiv, Presidenti Donald Trump ka theksuar se ndryshimet dramatike do të realizohen me “kosto zero për taksapaguesit amerikanë.”
Në vend të kësaj, donatorët që po paguajnë për projektin përfshijnë disa nga korporatat më të mëdha të vendit, përfshirë shumë që kanë biznes me qeverinë federale, si dhe shumë mbështetës të gjatë të presidentit.
Trump ka kërkuar donacione për projektin e ndërtimit për muaj me radhë, duke treguar vizualizime dhe modele të shkallës për vizitorët e Zyrës Ovale. Tani, me një kosto të parashikuar prej 300 milion dollarësh, puna po financohet nga donacione private, të zbritshme nga taksat, të drejtuara përmes organizatës jofitimprurëse Trust for the National Mall.
Presidenti ka thënë se do të paguajë personalisht një pjesë të projektit, por Shtëpia e Bardhë nuk ka specifikuar sa. Të dhënat e gjykatës tregojnë se të paktën një donacion prej 22 milion dollarësh nga Google është bërë “në emër” të Trumpit si pjesë e një marrëveshjeje ligjore lidhur me ndalimin e presidentit nga YouTube në vitin 2021.
Donatorët e sallonit u nderuan me një darkë në Shtëpinë e Bardhë javën e kaluar.
Kush po kontribuon:
Fondacioni i Familjes Adelson
Miriam Adelson, një miliardere që pasurinë e fitoi në industrinë e kazinove bashkë me të shoqin e ndjerë Sheldon, dhe ka qenë një donatore e madhe e Trumpit, drejton këtë fondacion humanitar. Trump i akordoi Adelson Medaljen Presidenciale të Lirisë në vitin 2018.
Donacionet e mëparshme për Trumpin: Miriam dhe Sheldon Adelson kanë qenë disa nga donatorët kryesorë politikë të Trumpit që nga përpjekja e tij e parë presidenciale, duke dhënë më shumë se 30 milion dollarë për PAC-et pro-Trump dhe fushatat e tij gjatë viteve. Miriam gjithashtu dhuroi 1 milion dollarë për komitetin inaugural të presidentit në 2025.
Çështjet kyçe: Qëllimi i deklaruar i fondacionit është të “forcojë shtetin e Izraelit dhe popullin hebre.” Trump ka lavdëruar publikisht Adelson dhe mbështetjen e saj për Izraelin. Adelson, që është pronarja kryesore e NBA-së Dallas Mavericks, ka dhuruar gjithashtu për ligjvënës dhe PAC-e që mbështesin ligjvënien pro-lojërave të fatit dhe basteve sportive.
Grupi Altria
Më parë i njohur si Phillip Morris, gjigandi i duhanit Altria Group shet cigare si Virginia Slims, Marlboro dhe Parliament në SHBA.
Industria: Duhan
Donacionet e mëparshme për Trumpin: Një degë e Altria, Altria Client Services, LLC, dhuroi 1 milion dollarë për një PAC të lidhur me Trump në maj 2025, 1 milion dollarë për komitetin inaugural të presidentit në 2025 dhe 500,000 dollarë për komitetin inaugural të tij në 2017.
Çështjet kyçe: Altria ka luftuar kundër rregullimeve më të rrepta të industrisë dhe, së bashku me kompani të tjera të duhanit, ka nxitur ligjvënien që do të kufizonte mbikëqyrjen e FDA-së mbi cigaret elektronike.
Amazon
Jeff Bezos, themelues miliarder i Amazon, ka shprehur optimizëm për një mandat të dytë të Trumpit, duke vlerësuar energjinë e tij për zvogëlimin e rregullave. Amazon ka dhuruar për komitetet inaugurale të Trumpit 1 milion dollarë në 2025, rreth 900,000 dollarë në shërbime digjitale dhe reklama, dhe 58,000 dollarë për ceremoninë e vitit 2017. Kompania ka përfituar gjithashtu mbi 500 milion dollarë nga kontratat federale përmes platformës së saj cloud, Amazon Web Services.
Apple
Tim Cook, CEO i Apple, ka qenë pjesë e Bordit Këshillimor për Politikën e Punës Amerikane gjatë mandatit të parë të Trumpit. Ai mori pjesë në inaugurimin e Trumpit në 2025 dhe këtë verë i dhuroi presidentit një statujë të personalizuar prej ari 24 karat dhe qelqi, duke njoftuar gjithashtu planin për të investuar 100 miliard dollarë në vende pune dhe furnitorë amerikanë. Cook personalisht dhuroi 1 milion dollarë për komitetin inaugural të 2025. Një sukses kryesor i kompanisë ishte përjashtimi i smartphone-ve nga tarifat e rënda mbi importet nga India.
Fondacioni Betty Wold Johnson
Betty Wold Johnson, filantrope dhe nënë e dy pronarëve të New York Jets (që janë bashkë-presidentë të fondacionit), ka pasur ndikim të madh në politikë. Njëri prej djemve të saj, Woody Johnson, shërbeu si ambasador në Mbretërinë e Bashkuar gjatë mandatit të parë të Trumpit. Woody Johnson ka dhuruar më shumë se 4.7 milion dollarë për fushatat dhe PAC-et që mbështesin Trumpin që nga 2016.
Booz Allen Hamilton
Kompani kryesore kontraktore federale që ofron kryesisht shërbime teknologjike dhe këshilluese, me miliarda të ardhura vjetore. Vitin e fundit ka marrë rreth 6 miliard dollarë nga agjencitë federale. Në janar, kompania u dakordua të paguajë gati 16 milion dollarë për të zgjidhur një çështje që akuzonte një degë të saj për pretendime të rreme mbi një kontratë të Departamentit të Mbrojtjes.
Stefan E. Brodie
Brodie bashkëthemeloi kompaninë kimike Purolite. Ai u gjet fajtor për shkelje të sanksioneve amerikane ndaj Kubës në fillim të viteve 2000 dhe iu refuzua falja nga Joe Biden në 2023. Brodie dhe disa anëtarë të familjes dhuruan secili mbi 840,000 dollarë për komitetin e mbledhjes së fondeve të Trumpit në 2024.
Charles dhe Marissa Cascarilla
Charles Cascarilla është bashkëthemelues dhe CEO i kompanisë blockchain Paxos Trust Company, e cila ofron infrastrukturë për asete digjitale për institucionet financiare. Ai dhuroi pak më pak se 1 milion dollarë për komitetin inaugural të Trumpit në 2025 dhe ka mbështetur krijimin e një mjedisi më të qartë dhe të favorshëm rregullator për asete digjitale.
Caterpillar
Kompania me bazë në Teksas prodhon pajisje ndërtimi dhe minierash dhe furnizon ushtrinë amerikane dhe agjenci të tjera qeveritare. Gjatë mandatit të parë të Trumpit, Departamenti i Drejtësisë hoqi një hetim penal ndaj Caterpillar për shmangie të taksave, pak ditë pasi Trump emëroi ish-avokatin e kompanisë, Bill Barr, si prokuror të përgjithshëm. Caterpillar dhuroi 100,000 dollarë për komitetin inaugural të Trumpit në 2025 dhe ka përfituar rreth një miliard dollarë nga kontratat federale gjatë tre viteve të fundit.
Pepe dhe Emilia Fanjul
Familja kubano-amerikane Fanjul zotëron një konglomerat të madh sheqeri. Administrata Biden më parë ndaloi një kompani të tyre nga eksporti i sheqerit për akuzat e punës së detyruar, por Trump e hoqi këtë bllokadë në mars. Çifti ka dhuruar mbi 3 milion dollarë për fushatat e Trump që nga 2016. Në korrik, Trump ndikoi që Coca-Cola të përdorë sheqer kanash, një lëvizje që favorizon industrinë amerikane të sheqerit.
Edward dhe Shari Glazer
Glazerët zotërojnë pjesë të NFL Tampa Bay Buccaneers dhe Manchester United. Edward menaxhon pasuri të paluajtshme, ndërsa Shari drejton një firmë konsulence për blockchain dhe kriptomonedha. Ata kanë dhuruar të paktën 675,000 dollarë për Trump në 2016 dhe 2020.
Google / Alphabet
Google ka marrë pjesë në iniciativa të administratës Trump për edukimin në AI. CEO Sundar Pichai vlerësoi investimet e qeverisë në AI, dhe YouTube pagoi 22 milion dollarë si pjesë e një marrëveshjeje ligjore me Trump. Kompania ka marrë gjithashtu kontrata qeveritare deri në 200 milion dollarë për AI. Google ka dhuruar 1 milion dollarë për inaugurimin e Trump 2025 dhe 285,000 dollarë për atë të 2021.
Laura & Isaac Perlmutter
Isaac Perlmutter shiti Marvel Entertainment tek Disney në 2009. Bashkëshortët mbështesin iniciativat për shëndetësi dhe arsim përmes fondacionit të tyre, përfshirë mbi 50 milion dollarë për kërkime mbi kancerin në NYU Langone Medical Center. Ata kanë dhuruar mbi 23 milion dollarë për fushatat dhe PAC-et pro-Trump që nga 2016.
Benjamin Leon Jr.
Leon është një sipërmarrës kubano-amerikan që themeloi rrjetin e qendrave shëndetësore në Miami. Në janar, Trump e nominoi ambasador të SHBA-së në Spanjë. Ai ka dhuruar mbi 3.8 milion dollarë për fushatat dhe PAC-et pro-Trump në 2020 dhe 2024.
Lockheed Martin
Kompania kryesore e mbrojtjes dhe aeronautikës e Pentagonit, me projeksione shitjesh mbi 74 miliard dollarë për këtë vit. Kompania dha 1 milion dollarë për inaugurimin e Trump 2025 dhe ka marrë më shumë se 40 miliard dollarë nga kontratat federale vitin e kaluar.
Kelly Loeffler dhe Jeff Sprecher
Kelly Loeffler, anëtare e kabinetit të Trump dhe ish-senatore e Georgias, dhe bashkëshorti i saj, Jeffrey Sprecher, CEO i Intercontinental Exchange, kanë dhuruar të paktën 13.5 milion dollarë për fushatat dhe PAC-et pro-Trump që nga 2020. Në qershor 2025, të dy dhanë nga 2.5 milion dollarë për MAGA Inc., një super PAC që mbështet Trump.
Familja Lutnick
Howard Lutnick, sekretar i Tregtisë në administratën Trump dhe ish-CEO i Cantor Fitzgerald, ka dhuruar mbi 9 milion dollarë për PAC-et dhe fushatat e Trump. Ai ka promovuar strategjinë e tarifave të Trump dhe ka mbështetur politika pro-kriptomonedhash.
Meta
CEO Mark Zuckerberg ka ndryshuar kursin për të afruar Meta-n ndaj Trump dhe mbështetësve të tij, duke hequr fact-checkers dhe vendosur Dana White në bord. Meta dha 1 milion dollarë për inaugurimin e Trump 2025 dhe po punon për zbatimin e modeleve AI dhe produkteve ushtarake me qeverinë.
Micron Technology
Prodhues amerikan i çipeve të memories, investoi 200 miliard dollarë në SHBA, duke përfshirë një fabrikë të re në Idaho. Dhuroi 1 milion dollarë për inaugurimin e Trump 2025 dhe mori fonde të mëdha nga administrata Biden.
Microsoft
Microsoft ka qenë më e rezervuar ndaj Trump. CEO Satya Nadella ka takuar presidentin dhe mori pjesë në darka teknologjie në Shtëpinë e Bardhë. Dhuruan të paktën 750,000 dollarë për inaugurimin e Trump 2025 dhe morën rreth 1.4 miliard dollarë nga kontratat federale në tre vitet e fundit.
NextEra Energy
Prodhues i madh i energjisë diellore dhe ere, ndikuar nga heqja e kreditimeve për energji të pastër. CEO John Ketchum mbështet krijimin e vendeve të punës në SHBA, por kritikon nxitjen e industrisë së qymyrit. Dhuroi 1 milion dollarë për inaugurimin e Trump 2025 dhe 250,000 dollarë për atë të 2017.
Palantir
Themeluar nga Peter Thiel, kompania ofron shërbime analitike për agjenci qeveritare si DHS, IRS dhe Ushtria. CEO Alex Karp dha 1 milion dollarë për inaugurimin e Trump 2025 dhe 1 milion tjetër për një PAC të lidhur me Trump pas zgjedhjeve 2024. Palantir nënshkroi një marrëveshje me Ushtrinë në vlerë deri në 10 miliard dollarë për dhjetë vitet e ardhshme.
Reynolds American
Një nga prodhuesit më të mëdhenj të duhanit, përfshin markat Newport dhe Camel, dhe shet edhe cigare elektronike. PAC i kompanisë dha 25,000 dollarë për Trump në 2016. Kompania mbështet më pak rregullime dhe kundërshton ndalimin e duhanit të aromatizuar në shtete.
Ripple
Kompania e kriptomonedhave që ndihmoi lansimin e XRP, një nga pesë kriptomonedhat që Trump ka sugjeruar të përfshihen në rezervën strategjike amerikane. CEO dha një fotografi me Trump dhe kompania dha pothuajse 4.9 milion dollarë për inaugurimin 2025, një nga donacionet më të mëdha të komitetit.
Stephen A. Schwarzman
Co-themelues i Blackstone dhe megadonor republikan. Dhuroi mbi 4 milion dollarë për grupet pro-Trump që nga 2017 dhe ka mbështetur tarifat globale të Trump.
Konstantin Sokolov
Themelues i një firme private equity për teknologji, financa dhe infrastrukturë; aksioner kryesor i operatorit më të madh telekom në Armeni dhe kryetar i një iniciative kabllore nënujore për energji dhe telekomunikacion mes Afrikës dhe Evropës.
T-Mobile
Një nga operatorët më të mëdhenj celularë në SHBA. Donacioni i saj u drejtua për restaurimin e Monumenteve Kombëtare dhe sallës së bardhë, por ka marrë mbi 1 miliard dollarë nga kontratat federale në tre vitet e fundit. Raportohet gjithashtu të ketë ndihmuar në krijimin e “Trump Mobile.”
Tether
Kompania e kriptomonedhave me vlerësim multi-miliardësh dhe 500 milion përdorues. Bo Hines, ish-zyrtar i administratës Trump për kriptomonedha, u emërua për zgjerimin e kompanisë në SHBA. Howard Lutnick e kishte promovuar më parë Tether, përmes interesave të Cantor Fitzgerald.
Paolo Tiramani
Dizajner industrial dhe bashkëthemelues i BOXABL, kompania e tij dhuroi 10 milion dollarë në aksione të preferuara për Trust for the National Mall, që mbështet iniciativën e sallës së bardhë të Trump. Tiramani dha të paktën 100,000 dollarë për komitetin e përbashkët të fushatës së Trump 2024.
Union Pacific Railroad
Një nga kompanitë më të mëdha hekurudhore në SHBA, operon mbi 32,000 milje hekurudhe në 23 shtete. Kompania pret miratimin rregullator për një bashkim me Norfolk Southern për të krijuar hekurudhën e parë transkontinentale të mallrave. CEO Jim Vena ka kërkuar mbështetjen e Trump për këtë marrëveshje.
Cameron dhe Tyler Winklevoss
Binjakët Winklevoss, ndër kripto-miliarderët e parë, themeluan shkëmbimin e kriptomonedhave Gemini dhe një kompani investimesh për startup-e teknologjike dhe blockchain. Secili ka dhuruar mbi 1.6 milion dollarë në fushatë dhe PAC-e pro-Trump, kryesisht në kriptomonedha. Ata kanë promovuar deregulimin e kriptos dhe mbështetjen qeveritare për këtë sektor, si dhe investuan në American Bitcoin, një kompani minimi kriptomonedhash bashkëthemeluar nga Eric dhe Donald Trump Jr. Gjatë verës, dhuruan 21 milion dollarë për një super PAC kripto që mbështet kandidatët konservatorë.
