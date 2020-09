Sot janë aleatë dhe në një front për të ardhur në pushtet, por dy dekada më parë votonin për arrestimin e njëri-tjetrit, përbetoheshin se do të fusnin njëri-tjetrin në burg si dhe shkëmbenin akuza nga më të rëndat. Mes emrave që votuan pro arrestimit të Sali Berishës si organizator i gushtit të shtetit të 14 shtatorit 1998, figurojnë edhe Ilir Meta, Kastriot Islami, Arben Imami, Nikoll Lesi, Luan Rama, Arben Malaj, Vangjel Tavo dhe Neritan Ceka. Votimi është bërë në Parlament në 18 shtator 1998, katër ditë pas grushtit të shtetit, ku banda të armatosura, nën udhëheqjen e Berishës, pushtuan institucionet shtetërore dhe nisën në fushatë plaçkitje nëpër dyqanet e Tiranës. Kryetari i komisionit të votimit rezulton Nikoll Lesi.

Votimi pa asnjë deputet kundra dhe abstenim erdhi pas shkresës nr. 1425, datë 14.09.1998 të kryeprokurorit Arben Rakipi drejtuar Kuvendit për dhënien e lejes për fillimin e çështjes penale, heqjen e imunitetit dhe arrestimin e deputetit Sali Berisha. Kërkesa u shqyrtuar më pas nga Komisioni i Imunitetit, i Mandateve dhe i Rregullores, i kryesuar nga Spartak Braho. Berisha akuzohej për veprën penale të kryengritjes së armatosur, vepër e cila dënohet deri me burgim të përjetshëm. Në raportin e prokurorisë thuhej se “në datat 13 dhe 14 shtator 1998, duke përfituar nga ceremonia mortore e ish-deputetit Azem Hajdari, Partia Demokratike dhe kryetari i saj, deputeti Sali Berisha, si edhe persona të tjerë kanë bërë thirrje për përdorimin e dhunës, kanë nxitur qytetarë të ndryshëm për armatosjen e tyre, me synim pushtimin me forcë të rezidencave qeveritare për përmbysjen e rendit kushtetues”.

Sipas prokurorisë, përveç synimit për të përmbysur me dhunë rendin kushtetues, janë kryer edhe një sërë plaçkitjesh në rezidencat kryesore të shtetit, janë goditur me armë të lehta dhe të rënda forcat e ruajtjes së rendit, të policisë dhe të gardës, si edhe personat zyrtarë që punonin në këto institucione, një pjesë e të cilëve dhe janë keqtrajtuar fizikisht. Në raportin e prokurorisë thuhet se Sali Berisha ishte nxitësi dhe ogranizatori i grushtit të shtetit. “Lidhur me rolin nxitës dhe organizator të kësaj kryengritjeje të armatosur nga deputeti Sali Berisha, ky rol ka qenë një vijë