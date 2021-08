Detaje të reja kanë dalë nga vrasje a biznesmenit Bledar Muça në Lushnje. Aipas abcnews, autoritetet po punojnë në dy pista kryesor lidhur me shkakun pse mund të ketë ndodhur ekzekutimi.

Pista e parë është ajo e prishjes së mundshme të pazareve të drogës, ndërsa pista e dytë e hetimit është ajo e lidhjeve familjare të viktimës me Roland Shytin, anëtarin e grupit të “Hakmarrjes për Drejtësi”. Muca ishte i martuar me mbesën e Roland Shytit, personazh i dosjes “Hakmarrja për Drejtësi” i njohur me nofkën “Mustaqekuqi”.

Mësohet se ndaj Muçës është qëlluar 21 herë me breshëri kallashnikovi. Plumbat kanë kapur edhe 5 persona të tjerë. Mes të plagosurve më rëndë është gjendja e kunatit të viktimës, Judin Velo. Mësohet se Velo është në gjëndje të rëndë shëndetësore pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve.

Disa minuta pas ngjarjes policia gjeti të djegur një makinë në fshatin Thanasaj, që dyshohet se është e autorëve të vrasjes. Muça nuk njihej si tip problematik në Lushnje.

