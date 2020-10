Si do jetë kjo javë e tretë e tetorit për 12 shenjat e zodiakut, çfarë duhet të keni parasysh dhe të përgatiteni. Ky është parashikimi javor (19 deri 25 tetor 2020) nga astrologu Jorgo Pulla.

Nevojat e përditshme luajnë rol protagonist, pasi aspirojmë mbulimin e tyre të plotë.

Java fillon fuqishëm, pasi në 19/10 katrori i Marsit të kundërt në Dash me Jupiterin në Bricjap krijon mbingarkesë dhe çon në ekzagjerime dhe lëvizje të gabuara. Kini kujdes pasi çështjet e kthimit të së kaluarës, ndërsa është e nevojshme të shmangni arrogancën dhe të veproni në një kontekst realist. Në të njëjtën ditë, Afërdita te Virgjëresha në një trekëndësh me Jupiterin tek Bricjapi punon veçanërisht në mënyrë të favorshme në lidhje me jetën e përditshme. Ka të ngjarë të ketë çështje financiare që mund të zhvillohen në një mënyrë ideale për ne. Na është dhënë mundësia të mbyllim çështje rutinë që mund të pushtojnë jetën tonë personale.

Më 21/10 prapavija e Merkurit të kundërt në Akrep me Uranin në Dem nuk lë hapësirë ​​për diskutime të qeta. Keqkuptimet dhe nervozizmi çojnë në ndryshime, të cilat kryesisht do të ndikojnë në marrëveshjet financiare dhe transaksionet.

Më 22/10, trekëndëshi i Afërditës në Virgjëreshë me Plutonin në Bricjap forcon jetën tonë personale me pasion dhe dinamizëm. Jeta e përditshme nuk është monotone, pasi emocionet rriten ndjeshëm dhe sensualiteti është protagonist i marrëdhënieve.

Më 23/10 Dielli kalon në Akrep duke përqendruar vëmendjen tonë kryesisht në çështjet që kanë të bëjnë me çështjet financiare në lidhje me palët e treta dhe lëvizjet e biznesit që na interesojnë. Intuita e theksuar mund të na drejtojë në mënyrën më të mirë, për sa kohë që ne e dëgjojmë atë dhe kënaqemi me të. Përndryshe, dyshimi dhe dyshimet do të na mbingarkojnë. Në nivelin personal nuk përjashtohet që të ketë momente intensive, për shkak të pasigurive dhe zmbrapsjeve që dalin në sipërfaqe.

Më 24/10 trekëndëshi Afërditë në Virgjëreshë me Saturnin tek Bricjapi na jep mundësinë për të stabilizuar situatat në baza ditore. Krijohet një mjedis ideal në vendin e punës, i cili mund të na çojë me përpjekje dhe seriozitet drejt suksesit të dukshëm. Nevojat përcaktohen dhe manifestohen në jetën tonë personale me pjekuri dhe një qasje të ftohtë. Mbyllja e çështjeve që kanë shqetësuar marrëdhëniet tona, pasi ne tregojmë seriozitet dhe praktikë në mënyrën kur i menaxhojmë.

Më në fund, më 25/10, Dielli formon një takim me Merkurin e kundërt në Akrep, duke përforcuar nevojën për të zgjidhur situatat e së kaluarës që ndikojnë në psikologjinë tonë. Bëni kujdes pasi subjektiviteti dhe dyshimet nuk do të na ndihmojnë t’i qasemi çështjeve që na interesojnë në një mënyrë pozitive. Për të qenë të informuar, mos harroni të lexoni parashikimet tona ditore çdo ditë. Javë të mbarë miq të dashur!

DASHI

Dash këtë javë do të duhet të përqendroheni më shumë në çështjet me të cilat merreni çdo ditë pasi këto mund të fillojnë disa keqkuptime. Kundërshtimi i Afërditës në Virgjëreshë me Neptunin tek Peshqit në fillim të javës nuk do t’ju ndihmojë të qëndroni të përqendruar në gjithçka që duhet të bëni dhe do të jetë e lehtë të bëni gabime. Nëse doni të shmangni skenarin e mësipërm duhet t’i kushtoni vëmendje edhe punës më të thjeshtë ose detyrimeve ditore. Më 23/1 Dielli kalon në shenjën e Akrepit dhe do të ndihmojë veçanërisht jo vetëm intuitën tuaj, por edhe demonin e biznesit tuaj! Është e mundur të mendoni për një ide që do të ndihmojë gjendjen tuaj ekonomike shumë.

Dashuria

Në ditët e para të javës duhet t’i kushtoni vëmendje bisedave që do të bëni me një person për të cilin jeni të interesuar pasi mund të nxirrni përfundime që nuk korrespondojnë me realitetin. Ndërsa ditët kalojnë, skenari i mësipërm do të fillojë të dobësohet, kështu që nëse doni të merrni vendime në lidhje me një çështje romantike, zgjidhni ta bëni atë në fund të javës. Nëse jeni tashmë në një lidhje, fundjava është ideale për t’u afruar me partnerin tuaj përmes bisedave që do të bëni dhe aktiviteteve që do të bëni së bashku.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë duhet t’i afroheni me një gjendje shpirtërore “me këmbë në tokë” gjithçka që lidhet me punën të paktën gjatë ditëve të saj të para, e cila duket se është në gjendje t’ju joshë dhe të bëjë lëvizje të rrezikshme. Ndërsa ditët kalojnë, do të jetë më e lehtë për të zgjidhur disa çështje që kanë lindur në mjedisin tuaj të punës ose që kanë të bëjnë me një çështje pune. Në gjysmën e dytë të javës është e mundur të merrni shpërblimin ose një bonus që e keni pritur për një kohë të gjatë.

DEMI

Demi këtë javë duket se po përqendrohet në fushën romantike pasi Afërdita në shenjën e Virgjëreshës është veçanërisht e favorshme për gjithçka që lidhet me jetën tuaj personale. Kundërshtia që formohet me Neptunin nga Peshqit në ditët e para të javës bën përfundimet dhe vendimet përfundimtare, në lidhje me çështjen tuaj emocionale, “ndaluese”. Ndërsa ditët kalojnë do të jetë më e lehtë për ju të realizoni më mirë të dhënat që keni. Më 23/10, Dielli hyn në shenjën që Akrepi është para jush dhe tregon se në periudhën tjetër, marrëdhëniet dhe bashkëpunimet do të kenë përparësi! Në fakt, nuk përjashtohet që të paraqitet një propozim për një bashkëpunim të ri.

Dashuria

Këto dy ditët e para të javës kanë nevojë për vëmendje pasi kontrasti midis Afërditës dhe Neptunit do të jetë në fuqi, gjë që nuk do të ndihmojë gjykimin tuaj pasi duket se e turbullon atë. Nëse tashmë jeni në një lidhje, gjysma e dytë e javës është e përshtatshme të kaloni kohë me të dhe partnerin tuaj pasi vipat që do të jenë atje do të jenë ideale! Nëse jeni përsëri të lirë, është e mundur të takoni një person që do të zgjojë interesin tuaj dhe kjo njohje duket se evoluon shpejt!

Puna dhe Ekonomia

Këto ditë ju duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë çështjeve që lidhen me punën, pasi vëmendja juaj është “vjedhur” nga një sektor tjetër dhe ju mund të keni lënë punët profesionale në plan të dytë. Dy ditët e para të javës nuk janë të favorshme për diskutime dhe negociata për çështje profesionale dhe financiare, pasi ato mund të krijojnë pritje të mëdha tek palët dhe rrjedhimisht konkluzione të gabuara. Ajo që duhet të bësh këtë javë për tu mbuluar është të mbash shiritin të ulët, në rast se dëgjon deklarata me zë të lartë dhe fjalë të mëdha.

BINJAKËT

Binjakët këtë javë me kontrastin midis Afërditës tek Virgjëresha dhe Neptunit tek Peshqit, duhet të përqendroheni në çështje profesionale në mënyrë që të mos ketë keqkuptim ose gabim në to. Dy ditët e para të javës janë veçanërisht të rëndësishme pasi Poseidoni ndikon në krizë dhe mund t’ju tërheqë në lëvizje të rrezikshme. Më 23/10 Dielli hyn në shenjën e Akrepit dhe tregon se në periudhën tjetër do të përqendroheni më shumë në jetën tuaj të përditshme. Tani është koha e duhur për t’i dhënë fund çështjeve ekzistuese dhe për ta bërë atë më miqësore me ju!

Dashuria

Aspekti i kundërt midis Afërditës dhe Neptunit do t’ju bëjë të zmadhoni gjithçka që është në jetën tuaj personale, qoftë e këndshme apo e pakëndshme. Për këtë arsye do të jetë e vështirë për të parë gjërat në vendin e duhur – të paktën për këtë javë – diçka që mund t’ju çojë të merrni vendime të gabuara. Mundohuni të shmangni skenarin e mësipërm, veçanërisht në rast se jeni të lirë pasi mund të idealizoni një situatë dhe përfundimisht të mos jeni në gjendje të mendoni qartë. Gjatë gjysmës së dytë të javës, është e mundur të keni kontakt me një person nga e kaluara.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë gjithçka që lidhet me punën ka nevojë për vëmendje pasi pritjet dhe kërkesat e tepërta mund të krijohen ose nga ju ose nga njerëz që janë hierarkikisht më të lartë se ju në punë. Pavarësisht nëse ndodh apo jo skenari i mësipërm, do të ishte mirë të mbani një shportë të vogël në gjithçka që dëgjoni dhe duket shumë mirë që të jetë e vërtetë. Në fundjavë ia vlen t’i jepet përparësi disa detyrimeve të përditshme pasi energjia juaj do të jetë jashtëzakonisht e dobishme në këtë.

GAFORRJA

Ju Gaforre këtë javë i kushtoheni jetës suaj personale pasi do të ketë një atmosferë të ngrohtë dhe romantike në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale, e cila mund t’ju sjellë më afër një personi specifik. Afërdita në shenjën e Virgjëreshës formon një kontrast me Neptunin tek Peshqit që ëmbëlson atmosferën, por në të njëjtën kohë mund të krijojë iluzione, prandaj nevojiten lëvizje të kujdesshme, veçanërisht në çështjet që lidhen me fushën romantike. Nga 23/10 që Dielli do të jetë në shenjën e Akrepit do të krijojë mundësi për jetën tuaj personale nëse jeni të lirë apo jeni tashmë në një lidhje.

Dashuria

Një javë shumë e mirë fillon për ju në një nivel emocional dhe nëse jeni i lirë është e mundur të takoni një person me të cilin do të krijohen ndjenja të forta dhe të ëmbla. Për shkak të kontrastit Afërditë / Neptun, duhet t’i kushtoni vëmendje emocioneve që mund t’ju çojnë drejt lëvizjeve impulsive dhe deklaratave me zë të lartë. Nëse jeni tashmë në një lidhje, marrëdhëniet me partnerin dhe gjërat që doni së bashku, do të krijojnë një atmosferë shumë të mirë mes jush dhe tij.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë duket se puna nuk do të jetë në përparësitë tuaja pasi do të ketë lëvizshmëri në çështje personale dhe emocionale. Sidoqoftë, duhet t’i kushtoni vëmendje detyrimeve specifike profesionale, pasi nuk do të jeni aq të përqendruar, diçka që duket se ndikon në zhvillimin e tyre. Gabimet rri në pritje dhe janë të mundshme këto ditë, kështu që duhet të shmangni sa më shumë që të mundni “lëshimin” e çështjeve tuaja profesionale.

LUANI

Leo këtë javë do ta kapni veten duke menduar më shumë për çështje që lidhen me sektorin financiar dhe gjithçka që lidhet me të ardhurat, shpenzimet dhe detyrimet e tjera do të dalë në pah. Afërdita është ende në Virgjëreshë, por në fillim të kësaj jave formon një rivalitet me Poseidon nga Peshqit, e cila do të krijojë një shkallë vështirësie në zgjidhjen e çështjeve financiare. Duhet të keni kujdes me lëvizjet tuaja pasi do të keni tendencë të jeni tepër optimist për parashikimet tuaja financiare! Nga data 23/10 që Dielli do të hyjë në shenjën e Akrepit, ju do të përqendroni vëmendjen tuaj në jetën tuaj familjare, si dhe në disa çështje në lidhje me vendin ku jetoni.

Dashuria

Këtë javë ka shumë të ngjarë që të keni një bisedë me një person për të cilin jeni të interesuar, por që do t’ju dërgojë mesazhe të gabuara ose mund t’i keqinterpretoni ato. Opozita Afërditë / Neptun mund të krijojë pritje të mëdha nga një marrëdhënie që tani po fillon. Nëse tashmë jeni në një lidhje në gjysmën e dytë të javës do ta keni më të lehtë të përqendroheni në të dhe të bëni gjëra me partnerin tuaj, pasi ditët e para të javës duket se do të ketë disa detyrime ditore, të cilat nuk do të ju lë kohën e lirë që ju nevojitet.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë duket se do të përqendroheni në një detyrim / propozim profesional, i cili disi do t’ju sjellë fitim shtesë. Sigurisht nëse do të keni diskutime rreth çështjeve financiare gjatë këtyre ditëve duhet të jeni shumë të kujdesshëm – veçanërisht dy ditët e para të javës – pasi do të dëgjohen gjëra që do të jenë të vështira për t’u përmbushur. Preferoni të diskutoni çështje të rëndësishme biznesi dhe financiar gjatë gjysmës së dytë të javës, pasi atëherë do të jetë më e lehtë për t’i matur ato në mënyrë korrekte dhe për të nxjerrë përfundime.

VIRGJËRESHA

Virgjëresha të dashura, këto ditë duket se jeni përqendruar në një marrëdhënie specifike personale ose profesionale dhe interesi juaj është i palëkundur. Afërdita vazhdon udhëtimin e saj në shenjën tuaj të zodiakut dhe krijon favor në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale, por në ditët e para të kësaj jave do të formojë një fytyrë kundërshtimi ndaj Neptunit tek Peshqit. Ky aspekt mund t’ju çojë në vlerësime të gabuara në lidhje me një person që është ose në mjedisin tuaj profesional ose personal. Nga 23/10 Dielli do të kalojë në shenjën e Akrepit dhe do të jetë më e lehtë për ju të arrini njerëz që ju interesojnë.

Dashuria

Nëse jeni tashmë në një lidhje duhet t’i kushtoni vëmendje këtyre ditëve pasi ka shumë të ngjarë që do të dëgjoni por edhe të thoni gjëra që nuk do t’i thoni. Në gjysmën e dytë të javës duket se do të takoni një person që do të tërheqë interesin tuaj dhe punët tuaja romantike do të përmirësohen ndjeshëm. Nëse tashmë jeni në një lidhje përsëri, shmangni nxjerrjen e konkluzioneve për ndonjë çështje që e shqetëson atë gjatë gjysmës së parë të javës. Do të jetë më lehtë për ju të nxirrni përfundimet e duhura pas të Mërkurës kur Afërdita do të largohet nga këndi i kundërshtimit që ajo kishte formuar me Neptunin.

Puna dhe Ekonomia

Diskutimet në lidhje me marrëdhëniet profesionale dhe bashkëpunimet ka të ngjarë të zhvillohen këtë javë dhe nuk përjashtohet që një propozim për një bashkëpunim të ri të vijë përmes tyre. Sidoqoftë, duhet të mbani një shportë të vogël në ditët e para të javës, pasi duket se do të dëgjohen gjëra që nuk do të jenë të lehta për tu realizuar. Shmangni rrezikimin e diçkaje që është e sigurt në fushën profesionale për diçka që tani po bën paraqitjen e saj.

PESHORJA

Ju Peshore këtë javë do ta kapni veten duke menduar shumë për disa çështje të së kaluarës dhe këto mendime mund të çojnë në komunikim me njerëzit që keni dëgjuar për një kohë të gjatë. Kontrasti që Afërdita, e cila është në Virgjëreshë me Poseidonin në Peshqit, do të krijojë në fillim të javës, ju thotë të shmangni rihapjen e historive të së kaluarës pasi mund të josheni nga emocione të përkohshme. Më 23/10 hyrja e Diellit në shenjën e Akrepit tregon se fillon një periudhë gjatë së cilës nëse i kushtoni vëmendje sektorit financiar, do të jeni në gjendje të fitoni.

Dashuria

Komunikimi me një person që keni parë për një kohë të gjatë është një skenar shumë i mundshëm për këto ditë, por opozita Afërditë/ Neptun turbullojnë situatën, kështu që shmangni nxjerrjen e konkluzioneve nga takimet që do të keni gjatë gjysmës së parë të javës. Nëse jeni tashmë në një lidhje, komunikimi me partnerin tuaj do të jetë shumë i rëndësishëm në mënyrë që të rregulloni disa punë të përditshme që keni ndërmarrë së bashku. Shmangni “ndërhyrjen” në një situatë prapa skenave për të fituar, pasi kjo mund t’ju ekspozojë më vonë.

Puna dhe Ekonomia

Puna dhe gjithçka që lidhet me të do të luajë një rol të rëndësishëm në disponimin tuaj këtë javë pasi duket se nga sa punë dhe detyrime keni, do të varet nga sa mirë do të ndiheni! Ka shumë të ngjarë që të flirtoni me idenë e justifikimit të abstenimit tuaj nga disa detyrime profesionale, duke shpikur justifikime bindëse! Do të ishte mirë të shmangni skenarin e mësipërm pasi që ka shumë të ngjarë që ai të bëhet lëvizje mbrapa-para.

AKREPI

Akrepi këtë javë ka shumë të ngjarë të ndiejë fort nevojën për të komunikuar me sa më shumë njerëz dhe në fakt kjo nevojë mund të jetë arsyeja për të komunikuar me njerëzit që keni dëgjuar prej kohësh. Afërdita është në shenjën e Virgjëreshës dhe kundërshtimi që ajo krijon me Neptunin nga Peshqit në fillim të javës krijon romanca të reja dhe flirte të reja. Nga 23/10 me hyrjen e Diellit në shenjën tuaj të zodiakut, zyrtarisht fillon muaji i ditëlindjes tuaj! Tani është koha të hapni sfidën dhe të tregoni se kush jeni në të vërtetë. Në periudhën tjetër do të keni një mënyrë për të rënë në sy dhe për të fituar jo vetëm miq të rinj, por edhe tifozë të rinj.

Dashuria

Opozita e Afërditës/ Neptunit që do të jetë në fuqi në ditët e para të javës nuk do t’ju lejojë të sqaroni situatën në një çështje emocionale, kështu që është më mirë të shmangni vendimet përfundimtare. Një njohje e re që ka perspektivë të zhvillohet është një skenar shumë i mundshëm, veçanërisht drejt fundjavës. Nëse jeni tashmë në një lidhje, gjysma e dytë e javës është ideale për komunikim efektiv me partnerin tuaj, nga i cili do të jeni në gjendje të bëni diskutime që do t’ju çojnë në përfundime të dobishme.

Puna dhe Ekonomia

Çdo gjë që ka të bëjë me punën ka nevojë për vëmendje të veçantë këto ditë pasi ka shumë të ngjarë që ju të bëni një vlerësim të gabuar të disa çështjeve profesionale, të cilat nga ana tjetër do t’ju çojnë në një vendim të gabuar. Nëse dëshironi të shmangni këtë skenar do të ishte mirë të shmangni vendimet përfundimtare gjatë gjysmës së parë të javës. Nga 23/10 që Dielli do të kalojë në shenjën tuaj të zodiakut, do të vini re se do të tërhiqni vëmendjen e të tjerëve dhe nuk përjashtohet që të tërhiqni vëmendjen edhe të bashkëpunëtorëve të rinj.

SHIGJETARI

Shigjetari këtë javë duket se po përqendrohet më shumë në çështjet që lidhen me shtëpinë tuaj, anëtarët e familjes tuaj si dhe disa çështje në pritje në të. Kundërshtimi që Afërdita, e cila është në Virgjëreshë, do të formojë me Neptunin tek Peshqit në fillim të javës, ju tregon se përveç çështjeve familjare, duhet t’i kushtoni vëmendje edhe fushës profesionale. Nëse përqendroheni vetëm në një fushë, ka shumë të ngjarë që do të ketë gjëra që nuk do të kalojnë pa u vënë re në tjetrën dhe kjo mund të krijojë një keqkuptim. Nga 23/10 Dielli do të bëjë hyrjen e tij në shenjën e Akrepit dhe do të jetë më e lehtë për ju që të rigrupoheni dhe të merrni vendime për çështje që ju shqetësojnë.

Dashuria

Këtë javë është e mundur të zhvilloni një diskutim me partnerin tuaj nga i cili do të jetë e vështirë të nxirrni përfundime që korrespondojnë me realitetin. Nëse ka çështje të rëndësishme për të diskutuar, preferoni t’i transferoni ato në gjysmën e dytë të javës, në mënyrë që të keni një pamje më të qartë të tyre. Nëse jeni përsëri të lirë, aspektet pozitive që Afërdita do të formojë me shumë yjet që ekzistojnë tek Bricjapi duket se sjellin një person pranë jush që do të forcojë vetëbesimin tuaj.

Puna dhe Ekonomia

Puna dhe gjithçka që lidhet me çështje profesionale kanë nevojë për vëmendjen tuaj këtë javë sidomos deri të Mërkurën 21/10 pasi ka shumë të ngjarë që të ketë informacion që do t’ju hutojë. Gjatë gjysmës së dytë të javës do të jetë më e lehtë për ju të nxirrni përfundime në lidhje me një çështje biznesi ose një marrëdhënie biznesi. Në fakt, aspektet pozitive që Afërdita do të formojë me yjëzimin e shumëfishtë tek Bricjapi tregojnë se diçka e mirë mund të ndodhë në aspektin ekonomik.

BRICJAPI

Ju Bricjapët këtë javë me siguri po mendoni shumë për një person që është në mjedisin tuaj miqësor ose një person që aktualisht është larg. Kontrasti midis Afërditës nga Virgjëresha dhe Neptunit tek Peshqit, tregon se bisedat që do të bëni me të tjerët mund t’ju çojnë në konkluzione të gabuara, veçanërisht nëse nuk ka kontakt gjatë jetës, por vetëm komunikim të largët. Mos nxitoni për në konkluzione pasi ditët e para të javës nuk do t’ju çojnë drejt. Nga 23/10 me hyrjen e Diellit në shenjën e Akrepit, komunikimi dhe marrëdhëniet me publikun do të kenë nderin e tyre, në fakt është e mundur që të ketë takime me njerëz që keni parë për një kohë të gjatë!

Dashuria

Kontakti që do të keni me një person specifik mund të krijojë një romancë të re këtë javë dhe kontrasti Afërditë/ Neptun mund të zbukurojë çdo situatë në fushën romantike. Për këtë arsye ju duhet t’i kushtoni vëmendje të madhe jo vetëm fjalëve, por edhe lëvizjeve të një personi që ka tërhequr interesin tuaj, në mënyrë që të jeni në gjendje të formoni imazhin që e pasqyron atë. Nëse tashmë jeni në një lidhje, gjysma e dytë e javës do të jetë shumë e këndshme për ju dhe partnerin tuaj, pasi atmosfera që do të ekzistojë mes jush do të sjellë në sipërfaqe ndjenja të bukura.

Puna dhe Ekonomia

Puna mund të jetë një “dhimbje koke” për ju këtë javë dhe është e mundur që ka disa detyrime profesionale që kërkojnë vëmendjen tuaj. Gjatë gjysmës së dytë të javës do të jetë më e lehtë për të përfunduar disa prej tyre, por duhet t’i kushtoni vëmendje të madhe ditëve të para të javës në mënyrë që të mos ketë gabime. Pas 23/10 me hyrjen e Diellit në shenjën e Akrepit, një propozim i ri profesional mund të vijë përmes një personi që është në mjedisin tuaj miqësor.

UJORI

Ujorë këtë javë ka të ngjarë të keni mendjen tuaj për çështje të së kaluarës të cilat mund t’ju shkaktojnë pakënaqësi. Kundërshtimi i Afërditës në Virgjëreshë me Neptunin tek Peshqit do të ndodhë në fillim të javës dhe ju thotë të kushtoni vëmendje të madhe shpenzimeve që do të keni këto ditë, pasi ato ka të ngjarë të rriten edhe pa e kuptuar. Nga 23/10 me hyrjen e Diellit në shenjën e Akrepit, vlen të përqendroheni në sektorin profesional, pasi duket se do të ketë zhvillime në të ardhmen e afërt.

Dashuria

Një bisedë që bëni me një person që është në ambientin tuaj më të gjerë ose profesional ka shumë të ngjarë të krijojë një flirt midis jush. Do të jetë mirë të mbani një shportë të vogël në premtime të mëdha që mund të dëgjohen gjatë dy ditëve të para të javës, si dhe në lëvizjet mbresëlënëse që do të bëhen drejt jush! Gjatë gjysmës së dytë të javës do të jetë më e lehtë për të nxjerrë konkluzione në lidhje me një njohje të re ose të fundit. Nëse jeni tashmë në një lidhje fundjava parashikohet të jetë shumë e nxehtë dhe mund t’ju ​​sjellë fjalë për fjalë dhe figurativisht pranë partnerit tuaj.

Puna dhe Ekonomia

Puna do t’ju tërheqë interesin në gjysmën e dytë të javës, por deri atëherë do të ketë disa detyrime profesionale të cilat nuk duhet t’i lihen automatikut. Gabimet janë të fshehura në detaje, diçka që duhet ta keni parasysh gjatë dy ditëve të para të javës, pasi atëherë gabimet për shkak të pakujdesisë do të jenë një skenar shumë i mundshëm. Nga 23/10 me hyrjen e Diellit në shenjën e Akrepit, do të jetë më e lehtë për ju të përmbushni qëllimet profesionale dhe të tregoni aftësitë tuaja.

PESHQIT

Peshq të dashur këtë javë duhet t’i kushtoni vëmendje çështjeve që lidhen me marrëdhëniet personale dhe profesionale. Kontrasti i Afërditës në shenjën e Virgjëreshës me Neptunin në shenjën tuaj, tregon se imazhi i një marrëdhënie personale ose profesionale mund t’ju çojë në përfundime të gabuara. Mos u përqendroni vetëm te “paraqitja” por edhe tek “të qenit”, në mënyrë që të mos bëni vlerësime të gabuara. Zbukurimi i situatave është një efekt anësor i mundshëm i këtij aspekti. Më 23/10 me hyrjen e Diellit në shenjën e Akrepit, duket se fillon një periudhë për ju ku do të ketë ekstroversion, komunikim dhe mundësisht takime!

Dashuria

Çdo gjë që ka të bëjë me fushën romantike ka nevojë për vëmendje të veçantë këtë javë, veçanërisht gjatë gjysmës së saj të parë, pasi kontrasti Afërdita / Neptuni mund të zbukurojë një marrëdhënie ose një situatë që ekziston në jetën tuaj personale. Nga ana tjetër, kjo mund t’ju çojë t’i premtoni gjëra një personi që ju intereson, por që do të jetë shumë e vështirë për t’u mbajtur. Pas të Mërkurës 21/10 do të jetë më e lehtë për ju të nxjerrni përfundimet tuaja rreth një personi për të cilin jeni të interesuar. Nëse tashmë jeni në një lidhje, mbani çështjet që e shqetësojnë atë, pasi kjo do të jetë A dhe Z në mënyrë që të ketë paqe midis jush dhe partnerit tuaj.

Puna dhe Ekonomia

Puna mund të mos jetë në fokusin e interesit tuaj këtë javë dhe kjo është ajo që mund t’ju bëjë të mos shihni disa detaje në lidhje me një çështje profesionale. Ju duhet të shmangni skenarin e mësipërm dhe t’i kushtoni vëmendje të madhe edhe detyrimeve rutinë profesionale, në mënyrë që të shmangni ndonjë gabim. Gjatë gjysmës së dytë të javës, komunikimi që do të keni me njerëzit në mjedisin tuaj profesional do të luajë një rol të madh në punën tuaj. Në fakt, nuk përjashtohet që të shfaqen njerëz, të cilët do t’ju tregojnë mbështetjen e tyre në praktikë.