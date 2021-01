Në 10 vjetorin e vrasjeve të protestuestuesve të të 21 janarit shqiptarja.com ka publikuar 30 alibitë e Sali Berishës për këtë ngjarje.

Nga zhdukjen e pamjeve filmike, pengimin e hetimeve të prokurorisë, manipulimin e provave të krimi, koordinimin e dëshmive të rreme deri tek sajimi i puçit.

Shkrimi i plotë

Si sot 10 vite më parë, në 21 Janar 2011, mes institucionit të Kryeministrisë dhe Kuvendit, do të shënohej një nga krimet më të rënda dhe të shumëfishta shtetërore në historinë e pluralizmit në Shqipëri, me protagonist të padiskutueshëm Sali Berishën, ende sot i pandëshkuar nga drejtësia. Garda e Republikës, nën urdhrat verbalë dhe jo verbalë të Sali Berishës, qëlloi rreth 500 herë mbi dhe drejt protestueseve, duke vrarë të pafajshmit Hekuran Deda, Ziver Veizi, Faik Myrtaj dhe Aleks Nikaj, si dhe plagosur Sokrat Gode, Fatos Mahmutaj, Ilia Papa, Erald Bisha, Ilia Qesku dhe Artes Dybeli.

Një krim po aq i rëndës është konsumuar më pas, duke nisur që nga nata e 21 Janarit në zyrat e Kryeministrisë ku u fshinë pamjet filmike, në Ministrinë e Brendshme dhe Gardën e Republikës ku u zhdukën urdhra dhe u manipuluan regjistra, dhe gjatë viteve në vazhdim në sallat e gjyqit, ku vrasjet e u shpallën si pakujdesi, thua se ishin vrasje gjatë një ‘gjuetie’ në pyll. Zëvendësimi gjatë natës i armëve të zjarrit, tentativa për të blerë familjarët e viktimave, kërcënimi i gazetarit të plagosur, tentativa për t’ia faturuar vrasjet opozitës, kërcënimi i kryeprokurores dhe Presidentit, kërcënimi me jetë i kundërshtarëve politikë, mbajtja e vrasësve në Kryeministri, refuzimi për të zbatuar urdhër-arrestet e Prokurorisë, sajimi i grushteve imagjinare, sajimi i thikave me helm, çadrave-pistoletë etj., janë vetëm një pjesë e panoramës kriminale pas 21 Janarit 2011.

Që nga pasditja e 21 Janarit 2011 dhe deri pak ditë më parë, Sali Berisha, ka sajuar rreth 30 alibi për krimin, të cilat i ka modifikuar dhe ndryshuar me kalimin e kohës, sipas rrethanave dhe provat që e nxirrnin zbuluar. Alibitë dhe deklaratat kontradiktore të Sali Berishës për 21 Janarin, të cilat po i sjellim sot në vëmendje, janë një sfidë për SPAK. Menjëherë pas vrasjeve, Sali Berisha doli në një konferencë për shtyp, ku deklaroi se protestuesit ishin vrarë nga brenda turmës. Në funksion të këtij versioni, doli edhe një mjek i Spitalit Ushtarak, i cili tha se plagët e viktimave ishin shkaktuar nga afër. Por, vetëm disa orë më pas, kur u shfaq videoja e vrasjes së Ziver Veizit nga gardisti Agim Llupo, Berisha pranoi vrasjes, por shtoi se Garda kishte zbatuar ligjin, pasi demonstruesit ishin vrarë brenda rrethimit.

Kur u vërtetua se protestuesit ishin vrarë jashtë rrethimit, Berisha tha se një prej protestuesve ishte vrarë me plumb rioshet, ndërsa për të tjerët nuk kishte autor. Alibinë e rikoshetit e ka shprehur në 7 shkurt 2011. Pjesë e alibive ishte edhe sajimi i puçit të shtetit dhe ngritja e komisionit hetimor, menjëherë pas vrasjeve. Gjithashtu, Berisha nuk lejoi as zbatimin e urdhrit të Prokurorisë për arrestimin e komandës së Gardës. Urdhrin e ish-kryeprokurores Ina Rama e konsideroi si pjesë të planit B të puçit. Në fakt, grabitët nuk u dorëzuan për një arsye tjetër, për të fituar kohë për të koordinuar dëshmitë para prokurorëve dhe për t’i përgatitur ata që të mos jenin asnjë informacion sa i takon urdhëruesve.

Edhe për urdhrat ndaj Gardës së Republikës, Sali Berisha ka shpikur një alibi, sipas të cilës garda nuk merr urdhra për të vrarë, por urdhri i saj është rregullorja, e cila në asnjë rrethanë nuk parashikon vrasjen e protestuesve, edhe nëse futen brenda rrethimit. Dyshimet janë të forta se urdhri është dhënë verbalisht, bashkë me premtimin e mbrojtjes nga ndëshkimi ligjor.

Pamjet filmike të serverit të Kryeministrisë, si prova kryesore për të zbardhur ngjarjen dhe për të ngritur akuzën për përgjegjësit e vrasjeve, u zhdukën natën e 21 Janarit në ambientet e Kryeministrisë. Zhdukja e pamjeve filmike u vërtetua edhe nga FBI. Për zhdukjen e pamjeve filmike prokuroria akuzoi shefin e IT, Armando Kasa, por ky i fundit i shpëtoi drejtësisë, siç i shpëtuan edhe vrasësit. Për t’u shfajësuar për fshirjen e pamjeve filmike nga serveri i Kryeministrisë, në orën 01:00 të natës, duke u gdhirë 22 Janari, Berisha deklaroi në 23 Janar se kishte urdhëruar Sekretarin e Përgjithshëm Gjergj Lezhjan që t’i vinte pamjet në dispozicion Prokurorisë.

Kur të gjitha alibitë i ranë, Berisha jo vetëm pranoi vrasjet nga Garda në bulevard, por deklaroi se mund të vriteshin edhe 30 apo 300 protestues. Pesë vite pas krimit, pikërisht në vitin 2016, Berisha, i bindur se drejtësia tashmë nuk do të vepronte më, hoqi krejtësisht maskën teksa deklaroi planin për të vrarë edhe Edi Ramën në 21 Janar. Sipas tij, nëse kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, sot kryeministër nuk do të tërhiqej, sot nuk do të ishte gjallë.

Alibitë e Sali Berishës për 21 Janarin

21 Janar 2011, pasdite

“Të dhënat paraprake flasin se secili prej tyre është qëlluar nga afër me armë pistoleta të lehta, të cilat nuk gjenden në armatimin e Policisë së Shtetit dhe as të Gardës së Republikës. Duke theksuar këtë, i kërkoj Prokurorisë të zbardhë sa më shpejt të vërtetën e këtyre jetëve të humbura”.

Natën e 21 Janarit 2011

“Opozita organizoi një skenar puçist, e paralajmëroi atë, organizoi skenarin tunizian. Përgjigje opozitës i dhanë familjarët e njërit prej viktimave, i nxorën jashtë ata: “Dil jashtë kriminel, na vrave vëllanë”. Të dhënat paraprake të ekspertëve dhe të mjekëve të reanimacionit janë se ata janë gjuajtur nga afër me armë të lehta”.

Natën e 21 Janarit 2011

“Mund t’ju bëj një pyetje: Ju që ishit në të katër anët e kësaj situate me kamerat tuaja, pse nuk arritët të filmonit njërin prej tyre. Si nuk arritët ju të filmoni qoftë dhe njërin prej tyre? Çfarë ndodhi me kamerat tuaja?”.

Natën e 21 Janarit, mohon plagosjen e gazetarit

“Ju i keni dhënë të gjitha, madje unë dëgjova një telekronist tuajin që tha se më ka marrë plumbi, pastaj doli se nuk e kishte marrë plumbi. Ndjeva keqardhje, por fatmirësisht doli se nuk e kishte marrë plumbi dhe tha se më shtynë.”

22 Janar 2011

“Unë shoh një media që po me një tjetër çakall të Sigurimit bën po atë që bëri çakalli i Ramës me videon tjetër dhe përpiqet të bëjë dhe gjykatësin, dhe prokurorin dhe të gjitha. Kjo është zgjedhja e tij”.

23 Janar 2011

“Tentove më (Ramës) të rrethosh Kryeministrisë do gjesh vetëm atë që meriton banditi. Ky është qëllimi im para çdo shqiptari, morali im nuk pranon kurrë që unë të hedh gurin dhe te fsheh dorën, nuk kam kurrë një trashëgimi të tillë, nuk do të mund të tentojë më kurrë. Puçisti do të trajtohet si puçist dhe do të marrë përgjigjen e merituar”.

23 Janar 2011, pasdite

“Një javë më parë, nga kjo platformë, përfaqësuesi i minorancës u ka bërë një thirrje patetike të rinjve shqiptarë, pensionistëve shqiptarë, mësuesve shqiptarë, mjekëve shqiptarë, nënave, baballarëve, grave, burrave: Bashkohuni në puçin tonë!”.

23 Janar 2011, pasdite

“Pjesën e dytë të videos, ku paraqiteshin manipulime të tjera, të dashur qytetarë dhe qytetare, e manipuluan më fort se të parën. Në pjesën e parë u implikua Kryeministri, në pjesën e dytë duhej bashkëshortja e Kryeministrit dhe aty ku ishte Llambi, që e thoshte qartë: Llambi, në shirit, në rreshta shkruhej Lili, se mund ta hanë shqiptarët”.

23 Janar 2011, pasdite

“Gramoz Ruçi, Skënder Gjinushi dhe lejtnantë të tjerë të tij ndanin paratë nga të katër anët. Udhëzonin ndarësit e parave. Paratë ndaheshin, një zarf për transportin rrugor, zarfi tjetër për dhunën. Zarfi i transportit kishte 10 deri në 20 mijë lekë, sipas distancës; zarfi tjetër kishte 200 – 300 mijë lekë për gurin, eksplozivin etj”.

23 Janar 2011, pasdite

“Garda e Republikës, e cila është e vetmja që ka të gjithë përgjegjësinë për mbrojtjen e territorit brenda gardhit, ka qëlluar në ajër. Nuk ka mbetur njeri i vrarë. Edhe pse hynë njerëz brenda territorit, fatmirësisht, nuk mbeti njeri aty. Më vonë u shpall nga organizatorët se ka të vdekur. Nga Spitali Ushtarak u informova për viktimat. Puçi dështoi”.

23 Janar 2011, pasdite

“Kryeministri i vendit ishte në karrigen e tij. Fluturonin plumbat mbi seli, por unë s’mund të largohesha. As nuk e kisha ndër mend. Ndaj, ndiej një keqardhje të madhe për tre të vrarët. Nuk do të donim asnjë. Kush i vrau? Si u vranë? Gjëja e parë që kam bërë, u kam shprehur ngushëllimet e mia familjeve. I kam kërkuar Prokurorisë së Shtetit hetim të plotë, për të zbardhur të gjitha rrethanat”.

23 Janar 2011

“I kam kërkuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave të vërë në dispozicion të Prokurorisë të gjithë videon e Kryeministrisë. Kryeministria ka një sistem videosh te vetin, përveç asaj që ka Garda, përveç asaj që vendos policia. Kamerat tuaja ishin të plota. Në këtë kontekst, me bindjen time kishte një material të plotë për të saktësuar se nga erdhën plumbat, si u vra dhe ku u vranë, pra të gjitha rrethanat”.

23 janar 2011

“Tani, me qenë se jam këtu, para familjeve të viktimave (sepse njëra nga ato familje përfaqësoi të gjitha familjet, e përzuri nga dhoma njeriun e PS-së duke i thënë: “Kriminel, më vrave vëllanë! Ik!” dhe ky as u skuq e as u zverdh, por doli para mediave dhe tha: “Shqipërisë i duhen dëshmorë”, është e regjistruar), dua t’u them atyre familjeve se në mënyrë absolute do të bëhet një hetim më i plotë dhe më i mirë. Se çfarë përgjegjësie i vini ju Edi Ramës që ftoi njerëzit tuaj për në grusht shteti, është në tagrin tuaj. Përgjegjësia ime është që të bëhet një hetim i plotë”.

24 Janar 2011

“Zonja që liron njeriun që u vërsul me pistoletë drejt gardistëve, të cilët e mbrojnë, duhet të ketë të qartë se ka hyrë në ujëra shumë të gabuara. Ndonëse puçistët vazhdojnë skenarin e tyre, ne do të vazhdojmë detyrat tona si qeveri”.

24 Janar 2011

“Në një grusht shteti mund të mos vritet asnjë, mund të vriten 3, 30 apo 300. Grushti i shtetit nuk mund të kalojë. Kjo është absolute. Forca e institucioneve të një shteti demokratik është e hekurt. Mjerë ata që e provojnë!…”

25 Janar 2011

“Urdhër-arrestet e lëshuara nga Prokuroria e Përgjithshme për gjashtë drejtuesit e lartë të Gardës së Republikës, nuk do të zbatohen në mënyrë absolute, në bazë të Kodit të Procedurës Penale”.

25 Janar 2011

“Një gjë është e sigurt, në atë oborr ai që shkel apo guxon të shkelë, në rast se nuk largohet me të shtëna paralajmëruese nuk do të mund të largohet kurrë me këmbët e tij më. Ky është rregulli i çdo vendi demokratik. Shko ti shtyja portën një institucioni të huaj dhe do shohësh cili është reagimi, cila është përgjigjja që merr”.

2 Shkurt 2011

“Dua të theksoj edhe njëherë atë që theksoi Komisioni parlamentar, që një hetim parlamentar për tre-katër gazetarë nuk ka asnjë lidhje me gazetarinë e tyre dhe unë ju garantoj për këtë, por ka lidhje me implikimet direkte, në urdhra direkte, të dhunës dhe puçit”.

7 Shkurt 2011

“Mirë njëri që ishte nga rikosheti, siç e botojnë vetë në media, po të tjerët. Jemi të interesuar për një hetim të plotë e të gjithanshëm të rrethanave në të cilën humbën jetën katër qytetarët. Kush ishte dora e zezë?”.

9 Shkurt 2011

“Pasi unë kisha ftuar ndrikullën e puçit të vazhdojë hetimin, tre orë mbrapa, kjo marrëveshje u shkel me urdhër që mori zonja Rama. Natyrisht, e bëri këtë me urdhër”.

19 Janar 2012

“Ka mundësi të kenë qenë plumbat rikoshet të Gardës Kombëtare, e cila ka përdorur armë në kushte të ligjshme mjaft strikte”.

21 Janar 2012

“Pati 4 viktima, dhe asnjë prej tyre nuk u shkaktua nga policia. Jo! Kjo është një provë e pastër si kristal. Ka mundësi të kenë qenë plumbat rikoshet të Gardës Kombëtare, e cila ka përdorur armë në kushte të ligjshme mjaft strikte”.

21 Janar 2012

“Sa për dijeni, truprojat e mia janë vartës së Komandantit të Gardës. Duhet ta dinë qytetarët se Komandanti i Gardës i ka në varësi të gjithanshme truprojat e mia. Komandanti i Gardës është Gjeneral, kështu që nuk merr urdhra nga asnjë person i vetëm, nuk mund të marrë urdhër nga asnjë person për të përdorur armën e zjarrit jashtë kushteve ligjore”.

9 Shkurt 2013

“Përgatiti një fjalim dhe mori një megafon me vete, u instalua në kullat për karshi, duke besuar se do mund të përshëndeste kryengritësit e tij. Pati 4 viktima. ishte përpjekje për të përmbysur një qeveri të zgjedhur me zgjedhjet të lira. Por, dështoi”.

21 Janar 2016

“Persona të pajisur me mjete dhune sulmuan barbarisht për orë të tëra ndërtesën e Kryeministrisë. Pra në këtë puç, u vranë 4 qytetarë. Zhvillimet e mëvonshme treguan se Edi Rama luajti me zjarrin me qëllimin që të merrte pushtetin”.

21 Janar 2016

“Ju komandantin e grupit që kishte armët e zjarrit në rrethin e kryeministrisë ju sot e keni kryetar të PS-së. Ka qenë oficer i rëndësishëm në Gardën e Republikës. Pasi iku nga detyra ju e zgjodhët kryetar të PS-së të një rrethi të veriut. Unë absolutisht nuk besoj se ju e keni përdorur atë për të dhënë urdhër për të qëlluar. S’kam pse ta besoj një gjë të tillë, sepse pastaj më duhet të them se ai është një kriminel. Por nuk kam asnjë të dhënë që ky oficer garde ka qenë i tillë. Komandanti i grupit që mbante kallashnikovët. Ka ligje shteti, ay ku është sot? Tani jepu përgjigje ju familjarëve ae shtytë ju atë të japë urdhër që të vriten njerëzit?”.

12 Dhjetor 2016

“Qëndrimi i tij më 21 Janar ka shënuar një pikë kthese në qëndrimin e jetës time sepse nuk e kisha konceptuar kurrë si armik. Unë deri atë ditë nuk e kisha konceptuar kurrë si armik. Por, të nesërmen, në qoftë se ai nuk do të përmbahej, ai nuk do të ishte më. Kjo ishte. Dhe ky do ishte vendimi më i dëshpëruar i jetës time”.

23 maj 2019

“Garda e përdor në të gjithë botën. Ka një ligj, që ia kanë bërë socialistët. Jo unë! Nuk kishte asnjë urdhër për Gardën. Garda ka ligjin”.

10 dhjetor 2020

“Policia nuk vrau njeri në 21 janar, i vrau garda, që është ushtri dhe jo polici”.

10 dhjetor 2020

“Nëse Edi Rama do të afrohej të nesërmen e 21 janarit pranë kryeministrisë dhe nëse vetëm një gjethe do të prekej, 5 snajperë do ta qëllonin. Ishte Thomas Countryman me të cilin i përcolla mesazhin Ramës. A e keni dëgjuar bashkëshorten e tij të thotë poshtë e lart se shërbimet sekrete i kishin thënë se Rama do të vritej, unë isha. I thashë diplomatit të huaj se po të lëvizte edhe një gjethe në territorin e kryeministrisë ai (Rama) do ta kishte në lule të ballit nga 5 snajperë”.