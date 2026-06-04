Kryeministri Edi Rama do të vizitojë këtë të premte Vlorën, aty ku do të zhvillohet një organizim për 35-vjetorin e Partisë Socialiste.
Drejtuesi politik i qarkut të Vlorës, Bledi Çuçi ka shpërndarë mesazhin ku njofton orën dhe vendin ku do të organizohet takimi.
“35 vjet Partia Socialiste e Shqipërisë. Shihemi në Vlorë në Sheshin e Flamurit, të premten ora 18:30”, shkruan Çuçi.
Ndërkohë, Rama këtë të enjte ndodhej në Mal të Zi, aty ku pa nga afër një projekt që sipas tij është nuk e pranuan në Shqipëri.
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