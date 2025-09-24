Kuvendi i Shqipërisë ka nisur punimet e rregullta për legjislaturën 2025-2029, dhe deputetët e Partisë Socialiste janë ndarë në komisionet parlamentare përkatëse.
Nga Ekonomia te Çështjet e Brendshme, përfaqësuesit socialistë mbajnë pozita kyçe si kryetarë, nënkryetarë apo sekretarë në shumicën e komisioneve.
Milva Ekonomi drejton Komisionin për Ekonominë, ndërsa Ulsi Manja kryeson Komisionin për Çështjet Ligjore. Në Komisionin për Çështjet e Brendshme dhe Mbrojtjen, kryetar është Bledar Çuçi, me Olta Xhaçkën nënkryetare.
Kjo ndarje konfirmon dominimin e PS-së në strukturat e Kuvendit dhe gatishmërinë për të çuar përpara axhendën legjislative.
KOMISIONET PARLAMENTARE 2025 -2029
Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat
Milva Ekonomi Kryetare
Erion Braçe Nënkryetar
Zamira Sinaj Sekretare
Admir Kadeli
Adi Qose
Elton Korreshi
Antoneta Dhima
Zëvendësues
Aulona Bylykbashi
Ceno Klosi
Ermal Pacaj
Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike
Ulsi Manja Kryetar
Damian Gjiknuri Nënkryetar
Aurora Mara Sekretare
Ermal Pacaj
Olsi Komici
Zegjine Caushi
Erjona Ismaili
Aulona Bylykbashi
Zëvendësues
Bledi Como
Xhenis Cela
Erjo Mile
Komisioni për Çështjet e Brendshme dhe Mbrojtjen
Bledar Çuçi Kryetar
Olta Xhaçka Nënkryetare
Ilirjan Pendavinji Sekretar
Hysen Buzali
Agron Malaj
Bujar Rexha
Aurora Mara
Zëvendësues
Romina Kuko
Arkend Balla
Ardit Bido
Brunilda Mersini
Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe Sportet
Evis Kushi Nënkryetare
Hatixhe Konomi Sekretare
Ogerta Manasterliu
Alma Selami
Ana Nako
Lindita Nikolla
Zamira Sinaj
Zëvendësues
Etleva Budini
Erjo Mile
Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale;
Eduard Shalsi Nënkryetar
Enriketa Jaho Sekretare
Vasil Llajo
Brunilda Mersini
Ani Dyrmishi
Asfloral Haxhiu
Hysen Buzali
Zëvendësues
Olta Xhacka
Ilir Pendavinji
Loer Kume
Klodiana Spahiu
Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm
Anila Denaj Kryetare
Ceno Klosi Nënkryetar
Ilva Gjuzi Sekretare
Klevis Jahaj
Ornaldo Rakipi
Vullnet Sinaj
Besa Spaho
Zëvendësues
Bora Muzhaqi
Hatixhe Konomi
Antoneta Dhima
Komisioni për të Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik
Iris Luarasi Nënkryetare
Ardit Bido Sekretar
Ramion Kurti
Etleva Budini
Kiduina Zaka
Piro Dhima
Arbjan Mazniku
Zëvendësues
Sara Mila
Alma Selami
Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural
Blendi Klosi Kryetar
Fadil Nasufi Nënkryetar
Saimir Hasalla Sekretar
Agron Gaxho
Genti Lakollari
Tërmet Peçi
Ornaldo Rakipi
Zëvendësues
Ana Nako
Kiduina Zaka
Ilirian Pendavinji
Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën
Erion Malaj Nënkryetar
Arkend Balla Sekretar
Xhenis Çela
Loer Kume
Skënder Pashaj
Klodiana Spahiu
Ramion Kurti
Zëvendësues
Admir Kadeli
Evis Kushi
Marjana Koceku
Komisioni për Evropën dhe Punët e Jashtme
Igli Hasani Kryetar
Bora Muzhaqi Nënkryetar
Marjana Koçeku Sekretar
Sara Mila
Ervin Hoxha
Romina Kuko
Taulant Balla
Klodiana Spahiu
Zëvendësues
Iris Luarasi
Skënder Pashaj
Vasil Llajo
Komisioni për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale
Fatmir Xhafaj Kryetar
Ermal Elezi Nënkryetar
Aulona Bylykbashi Sekretar
Bledi Çomo
Erjo Mile
Onid Bejleri
Erjona Ismaili
Zëvendësues
Erjon Malaj
Saimir Hasalla
Leave a Reply