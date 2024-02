Banorët e BBV3 kanë bërë një lojë pyetjesh mes njëri tjetrit, të cilat i kanë lexuar në mënyrë anonime. Një nga pyetjet për Romeon ishte paksa intime dhe ndoshta më e drejtpërdrejtë nga sa aktori dhe moderatori do të kishte preferuar: “A e ke fituar famën që ke sepse ke qenë i lidhur me Jonida Maliqin?”

Dy vëllezërit u bënë më të njohur pas lidhjeve me vajza të famshme të shoëbizit, Donaldi me Bora Zemanin e Romeo me Jonidën. Megjithatë, në një rrëfim të rrallë, Romeo u shpreh se ndjenjat e tij për këngëtaren kanë qenë të sinqerta. “Nuk e besoj, nuk e kam parë ndonjëherë kështu. E kam dashur shumë Jonidën dhe nuk e kam vënë në këtë kandar” tha ai.

Romeo dhe Jonida kanë pasur lidhje disa vite më parë të cilën e kanë bërë vetë publike asokohe. Ndërkohë, për arsyet e ndarjes sakaq, kanë preferuar të mos flasin dhe ta shmangin atë temë. Nuk dihet saktësisht se çfarë ndodhi por disa burime pranë tyre pretenduan se Romeo kishte filluar të shoqërohej me Sara Kolamin, ndërkohë që kishte dalë hapur me Jonidën e madje, kishte postuar edhe një foto çift në “Instagram”-in e tij./m.j