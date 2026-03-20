Polonia do të jetë kundërshtari i Shqipërisë në ndeshjen e “play-off” të Botërorit 2026. Për sfidën e 26 marsit, trajneri i polakëve Jan Urban ka vendosur edhe për listën e lojtarëve të grumbulluar.
Bie në sy që në listë ka lojtarë të njohur si Dragowski në portë, Syzmanski dhe Zielinski në mesfsushë dhe sigurisht Piatek me Robert Lewandowskin në sulm.
Por duhet përmendur edhe mungesa e portierit kyresor të Polonisë, Lukas Skorupski, i cili është dëmtuar me ekipin e tij, Bologna në Serie A, përballë Sassuolos.
Leave a Reply