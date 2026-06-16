Stadiumi ku përfundoi rrugëtimi në Kupën e Botës i një legjende të futbollit do të jetë vendi ku nis aventura e një tjetër ylli. Pak kush e dinte në atë kohë se ndeshja e Diego Maradonës me Argjentinën kundër Nigerisë në vitin 1994 do të ishte paraqitja e tij e fundit në skenën më të madhe të futbollit botëror. Atëherë stadiumi quhej Foxboro Stadium.
Sot, 32 vite më vonë, i njëjti vend mban një emër tjetër. Në Boston Stadium, Erling Haaland do të luajë për herë të parë në një Kupë Bote, kur Norvegjia të përballet me Irakun këtë të martë.
Karrierat e futbollistëve shpesh përcaktohen nga performancat në këtë turne. Mjafton të kujtohet fakti se një emër i madh si George Best nuk luajti kurrë në një Kupë Bote.
“Mendoj se ai është golashënuesi më i mirë në botë”, tha trajneri i Norvegjisë, Ståle Solbakken. “Është në formë të shkëlqyer fizike. Në stërvitje po luan gjithnjë e më mirë. Ndodhet pikërisht aty ku dëshiron të jetë dhe shpresoj që skuadra t’i krijojë rastet që i duhen për të shënuar. Nëse i jep mundësi Erlingut, ai zakonisht shënon.”
Trajneri 58-vjeçar i dha fund edhe spekulimeve për një transferim të mundshëm të Haaland te Real Madrid. “Nuk kemi folur fare për këtë. Nuk më intereson dhe nuk kam dëgjuar asgjë,” deklaroi ai.
Vetëm pak qindra metra larg stadiumit, prania e mediave ndërkombëtare gjatë seancës stërvitore të Norvegjisë tregonte qartë interesin që ngjall Haaland. Ish-sulmuesi i njohur norvegjez, Tore André Flo, i konsideruar dikur si një nga emrat më të rëndësishëm të sulmit të kombëtares, pa rekordet e tij të tejkaloheshin me lehtësi nga Haaland.
Flo shmangu krahasimin mes Haaland dhe Kylian Mbappé, por theksoi se kjo është gjenerata më e talentuar në historinë e futbollit norvegjez.
“Po, mendoj se është. Nëse shikon cilësinë e tyre me topin dhe klubet ku luajnë, kemi golashënuesin më të mirë të Premier League dhe kapitenin e skuadrës që fitoi Premier League. Kemi superyje të mëdhenj dhe jo vetëm dy. Ka shumë lojtarë që mund të vendosin fatin e një ndeshjeje. Kemi rrezik në krahë, në qendër dhe mundësi që vijnë nga çdo zonë e fushës. Në aspektin ofensiv, jemi shumë të fortë.”
Ai shtoi se, megjithëse ekziston njëfarë presioni, Norvegjia tashmë ka arritur diçka të rëndësishme duke u rikthyer në Kupën e Botës pas 28 vitesh.
Flo nuk beson se pritshmëritë e larta do të ndikojnë negativisht te Haaland. “Çdo vit ai ngjitet në një nivel të ri. Ka kaluar nga klube më të vogla në klube të mëdha dhe gjigante, por ka vazhduar të shkëlqejë. Nuk duket se presioni e ndikon. Pres që të vazhdojë kështu.”
Megjithatë, do të ishte gabim që gjithë vëmendja të përqendrohej vetëm te Haaland. Mesfushori i Arsenal, Martin Ødegaard, konsiderohet po aq i rëndësishëm për ambiciet norvegjeze, veçanërisht në krijimin e rasteve për sulmuesin e Manchester Cityt.
“Më vjen shumë mirë që këta lojtarë janë norvegjezë,” tha mbrojtësi i Brentford, Kristoffer Ajer. “Është një avantazh i madh të kemi dy lojtarë që janë ndër më të mirët në botë. Ata vijnë këtu plot vetëbesim dhe shpresojmë të na japin golat dhe asistet që na duhen. Gjithmonë do të marrin më shumë vëmendje, por fokusi tashmë është te skuadra. Jemi modestë, por shumë të sigurt në aftësitë tona.”
Është e natyrshme të lindë pyetja se si do të performojë Haaland në Kupën e Botës. Me një mesatare prej më shumë se një goli për ndeshje me kombëtaren, ai shihet si një nga favoritët për “Këpucën e Artë”. Iraku konsiderohet një kundërshtar i favorshëm për nisjen e këtij misioni, ndërsa përballjet me Senegalin dhe Francën pritet të jenë teste shumë më të vështira.
Solbakken beson se nuk do të ketë nevojë të motivojë shumë skuadrën e tij dhe u përpoq të mbyllte polemikat me Skocinë, pas anulimit të një ndeshjeje stërvitore që kishte shkaktuar tensione mes dy kampeve.
“Tashmë kjo histori ka përfunduar. I uroj fat Skocisë. Gjithmonë e kam mbështetur si tifoz i madh i Liverpoolit, për shkak të lojtarëve si Alan Hansen, Kenny Dalglish dhe Steve Nicol. Nuk më pëlqeu ajo që ndodhi, por tani gjithçka ka marrë fund. Nuk ka më pakënaqësi,” tha ai.
Përgatitjet e Haaland për Kupën e Botës kanë përfshirë lojë golfi me miqtë e fëmijërisë në Marbella dhe ndjekjen e finales së pestë të Stanley Cup gjatë grumbullimit të Norvegjisë në Karolinën e Veriut. Sulmuesi i Manchester City ka deklaruar me besim se Norvegjia do ta kalojë fazën e grupeve.
Nëse kjo ndodh, ai do të tejkalojë edhe arritjen e të atit. Alf-Inge Haaland ishte pjesë e skuadrës norvegjeze që u eliminua në fazën e grupeve në Kupën e Botës 1994, po në SHBA.
Në një dokumentar të publikuar këtë javë në kanalin e tij në YouTube, Erling provoi fanellën e të atit nga ai turne. Duke parë numrin në shpinë, ai tha me humor: “Haaland 18? Numër shumë i lartë për mua.”
Në të njëjtin dokumentar, ai lexon mesazhe të shkruara në fanellat e Manchester Cityt nga shokët e skuadrës, mes tyre Bernardo Silva dhe John Stones. “Më duhesh për Ligën e Kampionëve”, kishte shkruar Silva. Haaland u përgjigj me humor: “Është e vërtetë, ata nuk e fituan Ligën e Kampionëve derisa erdha unë.”
Ai mision për Manchester Cityn përfundoi me sukses në vitin 2023. Tani, në Massachusetts, nis një sfidë e re. Ëndrrat e Norvegjisë varen në masë të madhe nga Haaland. Nëse 25-vjeçari arrin të shkëlqejë në skenën më të madhe të futbollit botëror, statusi i tij tashmë i jashtëzakonshëm mund të ngrihet në një nivel edhe më të lartë.
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