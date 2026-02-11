Albin Kurti ka prezantuar në Kuvendin e Kosovës kabinetin e ri qeveritar, teksa pritet edhe votimi i qeverisë së re në Parlament.
Kabineti i ri i propozuar nga Albin Kurti për qeverinë ‘Kurti 3’:
Zëvendëskryeministër i parë dhe Ministër i Jashtëm – Glauk Konjufca
Zëvendëskryeministër i dytë dhe Ministre e Drejtësisë – Donika Gërvalla
Zëvendëskryeministri i tretë për çështje të pakicave – Fikrim Damka
Ministër i Financave – Hekuran Murati
Ministër për Familje – Andin Hoti
Ministër i Mbrojtjes – Ejup Maqedonci
Ministër i Punëve të Brendshme – Xhelal Sveçla
Administratës Publike dhe Digjitalizimit – Lulzon Jaxhiu
Ministër i Shëndetësisë – Arben Vitia
Ministër i Arsimit – Hajrulla Çeku
Ministër i Kulturës – Saranda Bogujevci
Ministër i Sportit – Blerim Gashani
Ministër Administrimit të Pushtetit Lokal – Elbert Krasniqi
Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor – Fitore Pacolli
Ministër i Bujqësisë – Armend Muja
Ministër i Infrastrukturës – Dimal Basha
Ministre e Tregtisë – Mimoza Kusari
Ministre e Ekonomiksë – Artane Rizvanolli
Ministër për Komunitete dhe Kthim – Nenad Rashiq
Ministër për Zhvillim Rajonal – Rasim Demiri
