Maradona, Sean Connery, Kobe Bryant, Kenzo, Kirk Douglas apo Hosni Moubarak, janë disa nga personalitetet botërore që kanë humbur jetën në 2020:

JANAR

– 10: Sulltani QABOUS, 80 vjeç, modernizues i Omanit të cilin e udhëhoqi për 50 vjet.

– 26: Kobe BRYANT, 41vjeç, ish-basketbollist i Lakers, pesë herë kampion i NBA, vdiq si pasojë e një aksidenti me helikopter.

– 31: Mary HIGGINS CLARK, 92 vjeçe, “mbretëresha e suspansës” që ndoqi zinxhirin e bestseller-ve amerikanë. Mary Higgins Clark u bë një autore e suksesshme në gjysmën e dytë të jetës së saj, duke shkruar më shumë se pesëdhjetë bestsellerë, histori shpesh të adaptuara në ekran – në filma ose në televizion. Shitjet e librave të saj i kanë tejkaluar 100 milionë kopje, transmeton Atsh.

SHKURT

– 5: Kirk DOUGLAS, 103 vjeç, një nga të mbijetuarit e fundit të epokës së artë të Hollivudit, hyn në histori me filmat “Shtigjet e lavdisë”, (1957) dhe dramën historike “Spartacus» 1960).

– 25: Hosni MOUBARAK, 91 vjeç, ish-presidenti i Republikës egjiptiane (1981-2011), i cili u detyrua të japë dorëheqjen pas pranverës arabe.

MARS

– 8: Max VON SYDOW, 90 vjeç, aktor franko-suedez zbuluar nga Ingmar Bergman.

– 29: Krzysztof PENDERECKI, 86 vjeç, kompozitori dhe dirigjenti polak, figurë e avangardës zanore të viteve 1960.

– 24: Albert UDERZO, 92 vjeç, karikaturist francez, krijues me Goscinny të Asterix.

– 24: Manu DIBANGO, 76 vjeç, muzikanti i njohur nga Kameruni legjenda afrikane e xhazit humb jetën nga COVID-19.

PRILL

– 16: Luis SEPULVEDA, 70 vjeç, shkrimtari kilian i mërguar, humb jetën në Spanjë nga COVID-19.

– 29: Irfan KHAN, 53 vjeç, ylli i Bollywood-it dhe Hollywood-it falë “Slumdog Millionnaire”, “Jurassic World” apo “The Lunchox”.

MAJ

– 2: Hamid CHERIET i ashtuquajtur IDIR, 70 vjeç, amnasadori kryesor i këngës kabyle.

– 9: Richard Wayne PENNIMAN i ashtuquajtur “Little RICHARD”, 87 vjeç, këngëtari amerikan legjendar i këngës “Tutti Frutti” dhe pioner i roken rollit në vitet ’50.

– 12: Michel PICCOLI, 94 vjeç, aktor, monument i kinemasë franceze.

– 31: Christo Vladimiroff Javacheff i ashtuquajtur CHRISTO, 84 vjeç, bullgaro-amerikani, krijues me bashkëshorten e tij Jeanne-Claude iarritjeve monumentale të efektshme.

QERSHOR

– 8: Pierre NKURUNZIZA, 55 vjeç, ish-president i Burundit (2005-2020), ish-shefi rebel hutu gjatë luftës civile (1993-2006).

KORRIK

– 6: Ennio MORRICONE, 91 vjeç, kompozitori italian i më shumë se 500 pjesëve muzikore të filmave, veçanërisht të atyre të Sergio Leone.

– 26: Olivia DE HAVILLAND, 104 vjeçe, një nga yjet e fundit të mbetura nga Epoka e Artë e Hollivudit. Karriera e De Havilland zgjati më shumë se 50 vjet me pothuajse 50 filma artistikë, ajo ishte ylli i fundit i mbijetuar nga Gone with the Wind (1939).

GUSHT

– 24: Pascal LISSOUBA, 88 vjeç, presidenti i parë i Kongos i zgjedhur me një votim pluralist, i mërguar në Francë pasi u rrëzua nga pushteti në 1997.

SHTATOR

– 2: Kaing Guek EAV dit DOUCH, 77 vjeç, xhelat i Pol Pot në Kamboxhia.

– 9: George BIZOS, 92 vjeç, 92, avokati afrikano-jugor i Nelson Mandelas dhe aktivist i palodhur i të drejtave të njeriut gjatë aparteidit.

– 10: Diana RIGG, 82 vjeçe, aktorja britanike, e famshme për rolet në seritë televizive të Emma Peel “The Avengers” dhe Olenna Tyrell në “Game of Thrones”.

– 18: Ruth BADER GINSBURG, 87 vjeç, dekan i Gjykatës së Lartë Amerikane, ikonë e së majtës progresiste.

– 23: Juliette GRECO, 93 vjeçe, këngëtare dhe aktore franceze.

– 30: QUINO, 88 vjeç, krijues argjentinas i ngjarjeve aktuale, krijues i Mafaldas.

TETOR

– 4: Kenzo TAKADA dit KENZO, 81 vjeç, dizenjatori më i famshëm japonez i njohur për printimet e tij me lule dhe ngjyra.

– 31: Sean CONNERY, 90 vjeç, aktori britanik i James Bond. Aktori Skocez u bë i njohur më së shumti për portretizimin e tij për James Bond, agjenti 007, duke qenë i pari që solli rolin në ekranin e madh dhe u shfaq në shtatë triller spiunë.

NËNTOR

– 24: Mamadou TANDJA, 82 vjeç, ish-president i Nigerisë (1999-2010), figurë e adhuruar për luftën e tij kundër varfërisë dhe ashpërsisë së saj, me nofkën “Baba Tandja” (Babai i Kombit).

– 26: Diego MARADONA, 60 vjeç, futbollisti ndërkombëtar argjentinas, i konsideruar si lojtari më i mirë në të gjitha kohërat.

DHJETOR

– 1: Henri TEISSIER, 91 vjeç, kryepeshkop emeritus i Algjerit, franko-algjerian, dëshmitar i drejtpërdrejtë i sulmeve të “dekadës së zezë” (1992-2002), artizan i dialogut islamo-kristian.

– 2: Valéry GISCARD D’ESTAING, 94 vjeç, ish-presidenti francez (1974-1981), babai i disa reformave të shoqërisë emblematike, përfshirë dhe legalizimi i abortit. .

– 7: Chuck YEAGER, 97 vjeç, pilot, i cili ishte i pari që kaloi pengesën e zërit në 1947.

– 12: John LE CARRE, 89 vjeç, mjeshtri britanik i romanit të spiunazhit, autori i librit “Spiuni që erdhi nga të ftohtit”.