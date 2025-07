Nga bregdeti i Jonit në jug e deri te liqeni i Ohrit në juglindje, sezoni turistik në Shqipëri këtë verë është kthyer në skenë përplasjesh, grushtesh, gjakosjesh dhe arrestimesh – dhe gjithçka ka një emër: PRONA.

Në Ksamil, një konflikt mes dy biznesmenëve, Albert Pashaj dhe Agim Taraj, u përshkallëzua dhunshëm për një copëz toke ku të dy kishin aplikuar për vendosjen e çadrave. Zona, e shpallur hapësirë publike nga bashkia, ishte bërë mollë sherri dhe përplasjet kishin ndodhur më parë. Pashaj u dhunua në sy të familjes, ndërsa Taraj dhe dy punëtorë u arrestuan.

Përplasja nxori në pah edhe mungesën e koordinimit dhe transparencës nga Bashkia e Sarandës dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit, që vetëm përkeqësuan situatën.

Në një incident tjetër në jug të Shqipërisë, në një prej klubeve më luksoze në Palasë, dy të rinj u përplasën me gota dhe shishe. Njëri ishte rezident në Itali dhe tjetri banues në Tiranë. Edhe pse pa pasoja fizike, policia nisi procedim penal për “prishje të qetësisë publike”. Shkaku? Sërish “motive të dobëta”, siç thotë policia.

Por tabloja është e njëjtë: sezoni turistik i mbushur me tension. Në juglindje, në Tushemisht të Pogradecit, Jetmir Muçllari, pronar i hotel “Driloni” dhe person me ndikim i njohur për disa atentate ndaj tij dhe të birit, u përlesh me kryeplakun Ilirjan Tasellari dhe një qytetar tjetër për një rrugë të kontestuar.

Muçllari kishte rrethuar zonën me gardh dhe nisi ndërtim pa leje në një zonë të mbrojtur, ndërsa kryeplaku deklaroi se po kryente detyrën e tij. Pas sherrit fizik, policia arrestoi Muçllarin për ndërtim të paligjshëm dhe shpërdorim toke.

Konflikti, i përsëritur dhe i raportuar prej kohësh, u shoqërua edhe me praninë e zyrtarëve të Bashkisë Pogradec në vendngjarje. Të tre episodet ndodhin në zona të lakmuara turistike – por më shumë sesa për të tërhequr vizitorë, këto zona po bëhen skena konflikti mes shqiptarëve, për prona që në shumë raste janë të pamenaxhuara, të paformalizuara dhe të papasqyruara nga institucionet.