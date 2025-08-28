Southwest Airlines, një nga linjat më të mëdha amerikane të fluturimit, po ndryshon rregullat e saj për pasagjerët obezë, duke i detyruar që të blejnë dy ulëse kur zgjedhin avionët e tyre për udhëtime.
Deri më tani, udhëtarët që nuk mund të futeshin midis mbështetëseve të krahëve të vendeve të tyre kishin dy mundësi: ose të blinin një vend të dytë paraprakisht dhe të kërkonin rimbursim më vonë, ose të kërkonin një vend të dytë falas direkt në aeroport.
Megjithatë, nga 27 janari 2026, kjo politikë do të ndryshojë rrënjësisht pasi pasagjerët do të duhet të rezervojnë dhe të paguajnë për një vend shtesë paraprakisht.
Rimbursimet nuk do të garantohen më, por do të varen nga fakti nëse ka pasur të paktën një vend bosh në fluturim dhe nëse rezervimi është bërë në të njëjtën klasë. Në të njëjtën kohë, kërkesa për rimbursim duhet të dorëzohet brenda 90 ditëve.
“Klientët që nuk kanë hapësirën e nevojshme në vend do të duhet të blejnë një vend shtesë dhe të paguajnë tarifat përkatëse“, tha kompania në një deklaratë.
Vendimi i gjigantit amerikan ka shkaktuar reagime të forta nga komuniteti i udhëtarëve mbipeshë. Jason Vaughn, një agjent udhëtimesh dhe krijues i faqes së internetit Fat Travel Tested, tha se politika aktuale e Southwest kishte kontribuar në një përvojë më të rehatshme për ta, duke siguruar hapësirë për të gjithë pasagjerët.
“Mendoj se ky ndryshim do ta bëjë përvojën e fluturimit më të keqe për të gjithë“, tha ai.
Me këtë vendim, Southwest bëhet linja ajrore e parë e madhe amerikane që e bën të detyrueshme blerjen e një vendi të dytë për ata që nuk mund të futen në një të tillë, duke aplikuar një rregull të ri dhe të diskutueshëm, për të cilin pritet të debatohet ashpër në muajt në vijim.
