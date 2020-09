Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi ka zhvilluar ditën e sotme një takim me ekipet drejtuese të Lëvizjes Rinore për Integrim në Elbasan dhe Pogradec.

Teksa ka ndarë dhe disa foto nga takimet, Kryemadhi shkruan në rrjetet sociale se janë bërë bashkë për të mbledhur forcat para nisjes së fushatave.

Sipas saj të rinjtë e LRI do të sjellin ndryshimin që do ta bëjë Shqipërinë të kthehet në shtëpi.

“Ekipet drejtuese të LRI Elbasan dhe të LRI Pogradec janë bërë bashkë për të mbledhur forcat para nisjes energjike të fushatës.

Dita kaloi shpejt dhe do të vij më shpesh për të kaluar më shumë kohë me të rinjtë e Pogradecit.

Ata kujdesen aq shumë për vendin tonë dhe qarkun e tyre. Ata do të sjellin ndryshimin që do ta bëjë Shqipërinë të kthehet në shtëpi,” shkruan Kryemadhi.

Qendrimi per disa kohe ne Jale, tani ne Pogradec, dhe ndoshta me pas ne Shengjin dhe Velipoje tregon qarte se dhe shpenzimet jane vertet te medhe. Nuk jetojne vetem me uje. Kjo eshte mireqenie dhe tamam jete qejfi!

Kur shqiptareve ne kete kohe pandemie nuk u del te shkojne as pese dite ne plazh dhe atehere gjysmnen e diteve e marrin buken me vete!