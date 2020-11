Që në Stockton, kur policia e Kalifornisë i postoi fotografinë në Facebook, jeta e tij ka ndryshuar krejtësisht.

Jeremy Meeks kaloi nga një kriminel i thekur, i arrestuar për armëmbajtje dhe grabitje, tek një model dhe një aktor.

Pamja e tij i ka ndryshuar jetën dhe tani, ai do të jetë një nga protagonistët e “True to the Game 2: Gena’s Story”, një film i xhiruar në studiot e Los Angeles që do të dalë në SH.B.A. më 6 nëntor. Historia, flet për bandat kriminale dhe drogën.

/a.r