Një tjetër reagim ka ardhur nga kryeministri Edi Rama për protestat që po zhvillohen në Tiranë. Shefi i qeverisë ka publikuar disa turiste me origjinë nga Irani, të cilat janë shprehur se kanë udhëtuar drejt Shqipërisë për tu solidarizuar me protestuesit.
Rama shkruan se përveç aktivistëve, diasporës e besimtarëve të shitur, tashmë në bulevard ka dhe turistë të shitur, të cilët sipas tij “kanë ardhur të lëpijnë dhe pickojnë vajzat e djemtë e sinqertë të protestës”
Postimi i Edi Ramës
Dëgjojeni deri në fund kush ka ardhur “turist” për të shpëtuar Shqipërinë
Me një llaf s’kemi në bulevard vetëm patriotë të shtirur, aktivistë të shtirur, besimtarë të shtirur e deri diasporë të shtirur, po kemi edhe turistë të shtirur që kanë ardhur të lëpijnë dhe pickojnë vajzat e djemtë e sinqertë të protestës
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