Këshilli i Ministrave ka miratuar në mbledhjen e sotme, 30 korrik 2026, një sërë vendimesh dhe projektligjesh që prekin shëndetësinë, turizmin, sigurinë, mjedisin dhe administratën publike.
Një nga vendimet kryesore është krijimi i Institutit Kombëtar Onkologjik si strukturë shëndetësore universitare dhe kërkimore-shkencore. Ky institucion do të ketë në fokus trajtimin e sëmundjeve onkologjike, zhvillimin e kërkimit shkencor, edukimin e profesionistëve të shëndetit dhe ofrimin e shërbimeve të specializuara për pacientët.
Qeveria miratoi gjithashtu, në parim, një marrëveshje ndryshuese me Italinë për njohjen dhe konvertimin e lejeve të drejtimit mes dy vendeve.
Në kuadër të sezonit turistik 2026, u vendos pezullimi i punimeve të ndërtimit dhe aktiviteteve të lidhura me to në zonat turistike. Ky kufizim do të jetë në fuqi nga hyrja në fuqi e vendimit deri më 15 shtator 2026.
Një tjetër vendim lidhet me shpërblimin e personelit të angazhuar në operacionet për shuarjen e zjarreve gjatë vitit 2026, si vlerësim për punën e kryer në përballimin e situatave emergjente.
Këshilli i Ministrave miratoi edhe riorganizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, me qëllim përmirësimin e kontrollit dhe zbatimit të ligjit në fushën e territorit.
Në mbledhje u miratua gjithashtu propozimi për një projektligj që lidhet me pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Shqipërisë në operacionin ushtarak të Forcës Ndërkombëtare të Stabilitetit në Gaza.
Ndër vendimet e tjera janë edhe rregullat për shërbimet jashtë vendit të punonjësve, përfshirë procedurat, shpenzimet dhe kompensimin financiar. U miratuan disa ndryshime edhe për kontrollin mjekësor bazë për qytetarët e moshës 35-70 vjeç, si dhe ndryshime në organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit.
Leave a Reply