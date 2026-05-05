Një plan me 8 pika është përgatitur edhe këtë vit për sezonin turistik.
Me qëllim zvogëlimin e evazionit fiskal, informalitetit dhe rritjes së performancës administrata tatimore ka hartuar një plan ku do të bazohen për mirëfunksionimin e sektorit.
Në rrjetet sociale Drejtoria e Tatimeve thekson se plani strategjik do të nis si fillim me rritjen e të ardhurave nga TVSH, përmes zgjerimit të bazës së tatimpaguesve që deklarojnë me normat 6% për akomodimin dhe 20% për bar-restorantet.
Ndërsa një nga problematikat kryesore mbetet raportimi i pasaktë i punësimit dhe përdorimi i pagave minimale fiktive, një kontroll më i rreptë do të kryhet mbi deklarimet e bizneseve.
Një regjim më të fortë monitorimi, të mbështetur në të dhëna në kohë reale dhe integrim të platformave si Booking dhe Airbnb në analizën fiskale është parashikuar. Tatimet synojnë që formalizimi i plotë dhe transparenca tatimore të arrihen përmes monitorimit intensiv të aktivitetit turistik.
Administrata do të përdorë analiza të avancuara risku për të identifikuar sjelljet devijuese. Subjektet me “xhiro zero pavarësisht aktivitetit” apo me “rënie të pajustifikuar në pikun e sezonit turistik” do të klasifikohen me risk të lartë dhe do të përballen me auditime të menjëhershme.
Në kuadër të zbatimit të këtij plani, Administrata Tatimore do të nisë me njoftime drejtuar tatimpaguesve të këtij sektori në platformën e-Filing për informim të menjëhershëm, do vijohet me kontrolle të detajuara për subjektet me risk dhe më pas verifikime në terren për deklarimet e subjekteve.
