Boshllëkun e krijuar nga mungesa e punonjësve vendas, bizneset po mundohen ta mbushin me të huaj, ku kryesojnë vendet aziatike.
Aktualisht në Shqipëri jetojnë rreth 27 mijë të huaj, ndërkohë që vetëm vitin e kaluar sipas të dhënave zyrtare janë bërë 19.321 aplikime për leje qëndrimi, nga të cilat 16.651 janë miratuar, një pjesë janë ende në proces dhe vetëm 343 janë refuzuar.
Nga këto aplikime më shumë se 13.300 janë për arsye punësimi, ndjekur nga 2.583 për bashkim familjar. Shtetet që po njohin rritjen më të madhe të aplikimeve janë India, Nepali, Filipinet, Egjipti dhe Mianmar.
Deri më tani punonjësit e huaj dominojnë në sektorë si industria e peshkimit, ndërtim, fasoneri dhe turizmi, fusha që po përballen gjithnjë e më shumë me mungesë të fuqisë punëtore vendase.
Tirana, Durrësi dhe Vlora janë qytetet me përqendrimin më të madh të punonjësve të huaj. Për shembull në Vlorë janë 800 shtetas të huaj të punësuar, një numër që pritet të rritet edhe më shumë me afrimin e sezonit turistik.
“Unë jam nga India. Ne muajin mars bej dy vjet këtu. Jam i kënaqur. Kushtet e punës dhe pagesa qe marr janë të kënaqshme”, thotë një i huaj që punon në Vlorë.
“Punoj në sektorin e peshkimit. Jam me shoqe të tjera dhe kemi ardhur së bashku për të punuar në Vlorë. Është një vend që më pëlqen”, thotë një filipinase.
“Unë jam nga Filipinet. Aktualisht ndodhem prej 9 muajsh në Shqipëri. I kënaqur deri me tani. Të ardhmen e shikoj në Vlorë ndaj edhe kam vendosur të rri me familjen”, thotë një tjetër shtetas i huaj.
Ndërkohë që sipërmarrja ka shpallur më shumë se 6 mijë vende të lira pune vetë qeveria shqiptare është në negociata me disa shtete për të marrë fuqi punëtore të kualifikuar për të mbuluar mungesat e tregut, pas Bangladeshit, Filipineve tashmë vëmendja është zhvendosur në Indonezi e Mianmar për të rekrutuar punonjës për sektorët që kanë më shumë mungesa për fuqi punëtore.
