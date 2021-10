History

Shoqëritë sekrete kanë lulëzuar gjatë gjithë historisë dhe anëtarët e tyre (më shpesh burrat) janë lutur për t’u bashkuar me The Knights Templar , the Freemason , the Illuminati Bavarez, Skull and Bones dhe Bilderberg.

Shoqëritë sekrete janë mister dhe legjendë.

Për shekuj me radhë ka pasur histori të ndryshme konspiracioni, duke filluar nga thashethemet e grupeve si Iluminati që lidhen me gjithçka, nga Revolucioni Francez deri në vrasjen e JFK.

Por është e rëndësishme të ndash faktin nga trillimi.

Këtu janë historitë e vërteta që qëndrojnë pas shoqërive sekrete të historisë.

1.The Knights Templar (Kalorësit e Tempullit)

Kalorësit e Tempullit ishin luftëtarë të përkushtuar për mbrojtjen e pelegrinëve të krishterë në Tokën e Shenjtë gjatë kryqëzatave .

Urdhri ushtarak u themelua rreth vitit 1118 kur Hugues de Payens, një kalorës francez, krijoi Bashkëluftëtarët e Varfër të Krishtit dhe tempullin e Solomonit – ose shkurtimisht Kalorësit e Tempullit.

Me seli në Temple Mount në Jeruzalem , anëtarët u zotuan se do të jetonin një jetë të dëlirë, të bindjes dhe varfërisë, duke hequr dorë nga bixhozi, alkooli dhe madje edhe ofendimet, raporton abcnews.al

Kalorësit e Tempullit ishin të njohur më shumë për aftësitë e tyre ushtarake dhe një jetesë morale. Ata u bënë një nga forcat më të pasura dhe të fuqishme në Europë pasi krijuan një bankë që lejoi pelegrinët të depozitonin para në vendet e tyre dhe t’i tërhiqnin ato në Tokën e Shenjtë.

Ndikimi i tyre u rrit më shumë në 1139, kur Papa Innocent II lëshoi ​​një dekret duke i përjashtuar ata nga pagesat e taksave. Në kulmin e fuqisë së tyre, Kalorësit e Tempullit zotëronin ishullin e Qipros, një flotë anijesh dhe u jepnin para mbretërve.

Por jo të gjithë mbretërit ishin klientë të lumtur.

Çfarë ndodhi me kalorësit?

Pas rënies së Akrit, kryqëzatat u dobësuan, kështu Kalorësit u vendosën në Paris.

Më 13 tetor 1307, mbreti Philip IV i Francës, të cilin Kalorësit i kishin mohuar hua shtesë, arrestoi dhe torturoi një grup prej tyre. Në vitin 1309, dhjetëra Kalorës u dogjën për disa krime të supozuara.

Nën presionin e kurorës franceze, Papa Klementi V në 1312 mori pasurinë e tyre.

2.The Freemasons (Masonët)

Masonët janë pjesë e historisë amerikane – 13 nga 39 burrat që nënshkruan Kushtetutën e SHBA ishin masonë.

Etërit themelues si George Washington , James Monroe , Benjamin Franklin , John Hancock dhe Paul Revere të gjithë e quanin veten si anëtarë të rendit vëllazëror.

Por kush janë masonët?

Masonët janë njohur që në Mesjetë, një kohë kur shumica e zejtarëve ishin të organizuar në esnafë vendas. Ndërtuesit e katedraleve duhej të udhëtonin nga qyteti në qytet. Ata identifikuan njëri-tjetrin përmes shenjave të tregtisë së tyre.

Masoneria u themelua në 1717, kur katër lozha masone u bashkuan në Londër për të formuar Lozhën e Madhe të parë të Anglisë . Masoneria u përhap shpejt në të gjithë Europën dhe në kolonitë amerikane .

Masoneria nuk është një fe, megjithëse anëtarët besojnë në një Qenie Supreme. Tempujt masonikë dhe ritualet e fshehta kanë qenë në konflikt të vazhdueshëm me Kishën Katolike. Kisha dënoi për herë të parë masonët në 1738 dhe nxori 20 dekrete kundër tyre, raporton abcnews.al

Kisha nuk ishte armiku i tyre i vetëm por edhe një grup i krijuar kundër tyre: Partia Anti-Masonike .

A ka masonë sot?

Masonët ekzistojnë sot dhe ata sot janë bamirës të profilit të lartë të Shriners , një nëngrup i masonëve të njohur gjithashtu si ” Urdhri i lashtë arab i fisnikëve të tempullit mistik”. Shriners u themeluan nga masonët në 1870 në Kolegjin Knickerbocker të New York dhe vazhdojnë punën e tyre vullnetare edhe në ditët e sotme.

Si mund të bëhesh një mason?

Ritualet për t’u bërë një mason janë të fshehura, por kanë hyrë në imagjinatën e publikut në film dhe TV dhe madje janë pjesë e një episodi të ” The Simpsons “.

Anëtarësimi është i hapur për të gjithë meshkujt mbi moshën 21 vjeç. Sipas New York Times , anëtarët aspirues duhet të kërkojnë të kërkojnë të bashkohen vetë. Simboli më i njohur i masonëve është “Sheshi dhe Busullat”.

Pamja e “ Syrit të Providencës” si një simbol masonik ka çuar në debate të shumta. Por shumë pretendojnë se masonët Henry Wallace dhe Franklin D. Roosevelt e zgjodhën atë me qëllim kur ridizajnuan kartëmonedhën e dollarit në 1934.

The Illuminati( Iluminati)

Iluminati u themelua nga profesori Adam Weishaupt në Bavari më 1 maj 1776. Weishaupt, duke vëzhguar pushtetin e Kishës Katolike Konservatore dhe monarkisë Bavareze, u përpoq të linte mënjanë fenë e organizuar në favor të një forme të re të “ndriçimit” përmes arsyes .

Frymëzuar nga përhapja e iluminizmit në të gjithë Europën, ai gjithashtu u tërhoq nga idetë e shprehura nga jezuitët (ai ishte një ish anëtar), misteret e Memfisit, Kabala dhe masonët. Ai rekrutoi shumë nga grupi i masonëve , duke u infiltruar në lozhat masonike në përpjekjen e tij për të rekrutuar disa nga burrat më të pasur dhe më me ndikim në Europë.

Anëtarët e Illuminatit Bavarez u ndanë në tre nivele të fuqisë në rritje dhe u tërhoqën nga elitat shoqërore, përfshirë fisnikët si ish-masoneri i lirë Baron von Knigge dhe shkrimtari Johann Wolfgang von Goethe.

Çfarë ndodhi me Iluminatin?

Organizata lulëzoi përpara se të shkatërrohej nga Karl Theodor i Bavarisë, i cili lëshoi ​​një dekret duke bërë që anëtarësia në Iluminati të dënohej me vdekje në 1787.

Por vdekja e Iluminatit Bavarez nuk zbehu thashethemet për aktivitetet e tyre klandestine, dhe teoricienët e konspiracionit .

Skull and Bones

Skull and Bones është një shoqëri sekrete e themeluar në Universitetin Yale në New Haven, Connecticut në 1832. Themeluesi i Skull and Bones, William Huntington Russell u frymëzua nga një shoqëri okulte që kishte vizituar në Gjermani.

Anëtarët e famshëm të Skull and Bones përfshijnë Presidentët William Howard Taft, George HW Bush dhe djalin e tij, George W. Bush ; themeluesi i revistës Time Henry Luce; ish sekretari i shtetit dhe presidenti presidencial John Kerry; dhe anëtarë të CIA-s.

Skull and Bones ishte gati për të krijuar një “rend të ri botëror” të drejtuar nga Bonesmen, duke nxitur një mori teorish konspirative.

Grupi Bilderberg

Takimi i parë u Bilderberg u mbajt në 1954 në Hotel de Bilderberg në Holandë, nga i cili organizata mori edhe emrin.

I thirrur nga Princi Bernhard i Holandës, ishte një mbledhje politikanësh të fuqishëm nga Amerika e Veriut dhe Europa e krijuar për të nxitur marrëdhënie më miqësore mes dy kontinenteve midis rritjes së frikës së anti-amerikanizmit në Europë.

Megjithëse nuk ishte një shoqëri sekrete si Iluminati ose masonët, pjesëmarrësit e profilit të lartë të Bilderberg – kanë përfshirë Bill Clinton , Margaret Thatcher , Angela Merkel , Tony Blair dhe Henry Kissinger.

Fshehtësia rreth mbledhjeve të Bilderberg ka përhapur shumë thashetheme, përfshirë teori të pavërtetuara që pjesëmarrësit e Bilderberg qëndrojnë pas krijimit të Bashkimit Europian, pushtimit të Irakut dhe bombardimeve të Serbisë, raporton New York Times.

Teoricienët e konspiracionit e kanë cilësuar grupin si komplot për një rend të ri botëror, raporton abcnews.al

Temat e diskutuara këtë vit Bilderberg kanë qenë Brexit , siguria kibernetike dhe ndryshimi i klimës .

Ajo që ndodh pas dyerve të mbyllura të këtyre shoqërive sekrete ka shkaktuar debate për shekuj me radhë. Ajo që është e qartë është se ato vazhdojnë të rrisin imagjinatën dhe kuriozitetin e publikut.

Përktheu Sonila Backa /abcnews.al

/a.r