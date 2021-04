Deputeti socialist Fatmir Xhafaj është pyetur në emisionin “Log” lidhur me disa nga socialistët e vjetër që i munguan listës elektorale të 25 prillit.

Ish kreu i komisionit të reformës në drejtësi u shpreh se ata janë njerëz që kanë hyrë dhe kanë dalë nga parlamenti me integritet.

“Vasilika Hysi do t’i mungojë gjatë Kuvendit për parimet, integritetin dhe profesionalizmin e saj.

Besnik Bare është modeli i njeriut me integritet.

Eglantina Gjermeni, kam punuar më pak, por e vlerësoj për integritetin dhe shpirtin aktiv në mbrojte të të drejtave të grave një zëdhënëse e fortë e shoqërisë civile.

Musa Ulqini, plotësisht socialist 24 karatësh.

Ditmir Bushati, një ministër shumë i zoti në punën e tij, socialist në rritje, njeri aktiv në jetën publike dhe me kontribute konkrete kur ka qenë ministër i Jashtëm.

Për asnjë nga ta qenia deputet nuk është qëllim në vetvete. Kanë qenë personazhe publik të njohur për vlerat individuale para se të hynin në politik, kanë hyrë njerëz me integritet dhe kanë dalë po kaq me integritet dhe kjo tregon se PS është vendi i njerëzve me vlera”, tha Xhafaj.