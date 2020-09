Zlatan Ibrahimovic thotë se Hakan Calhanoglu ka potencialin për të luajtur si një “10” i vërtetë i Milanit. Suedezi beson se mesfushori-sulmues mund ta përballojë presionin që vjen nga kjo fanellë historike. Turku ka qenë në klubin kuqezi prej vitit 2017, pasi erdhi nga gjermanët e Bayer Leverkusen. Ai ka shënuar 23 gola në 129 paraqitje, që kur bëri transferimin në Serie A. Calhanoglu aktualisht nr.10 te Milani, një fanellë e veshur më parë nga disa legjenda të klubit.

Ruud Gullit dhe Clarence Seedorf janë ndër ikonat e kuqezinjve, që e kanë përfaqësuar atë numër. Ibrahimovic beson se Calhanoglu mund ta arrijë atë nivel, nëse vazhdon në rrugën e tij aktuale: “Kur takova për herë të parë Calhanoglu, e dija se kush ishte. Unë i thashë: Mbajtja e nr. 10 te Milani është një gjë e shkëlqyeshme, sepse të gjithë lojtarët që e kanë veshur këtë fanellë ishin të mrekullueshëm. Natyrisht, ky numër mbart presion të madh. Është një përgjegjësi e madhe, por nëse punon shumë, mund ta bartësh me dinjitet atë.

Në gjashtë muajt e fundit, e kam parë atë duke punuar shumë. Një lojtar si Calhanoglu mund ta bëjë këtë. Ai po jep më të mirën, por duhet të vazhdojë kështu, sepse nuk është kurrë e mjaftueshme. Ju duhet të mos jeni kurrë të kënaqur me çfarë keni arritur. Në gjashtë muajt e fundit, ai luajti si një “10” i vërtetë i Milanit. Shpresoj të vazhdojë kështu, sepse Calhanoglu mund të bëjë gjëra të mëdha, mund të japë edhe më shumë”.

Bashkëpunimi i Ibrahimovic me Milanin do të vazhdojë, pasi nënshkroi një kontratë të re 1-vjeçare të hënën. Ai u bashkua përsëri me klubin kuqezi në janar, i ardhur nga MLS (LA Galaxy). Sulmuesi suedez tani do të veshë fanellën nr.11, pasi kishte mbajtur atë 21, sezonin e kaluar: “Unë kam zgjedhur numrin 11 për të luajtur me Milanin në sezonin e ri. Tifozët më njohin me këtë numër, ndaj doja ta riktheja atë. I veshur me fanellën nr. 21 nuk u ndjeva i njëjti Ibrahimovic i së kaluarës, kështu që kërkova të kisha 11, sepse është numri im. Kaq e thjeshtë.

Unë jam kthyer këtu për ta dërguar Milanin atje ku duhet të jetë. Do të bëj gjithçka për t’i arritur qëllimet e mia dhe të klubit. Ne duhet të punojmë shumë, të bëjmë edhe sakrifica. Gjashtë muajt e fundit të fundit të sezonit të kaluar, të gjithë kuptuan se çfarë nevojitet për të arritur objektivat. Nuk duhet të harrojmë se nuk kemi fituar asgjë akoma. Në mendjen time, qëllimi është që gjithmonë të fitoj diçka. Ky është objektivi im. E filloj sezonin e ri me objektivin për të fituar”.

