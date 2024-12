Gjatë qëndrimit të tij për gati dy orë në SPAK Belind Këlliçi është pyetur edhe për foton me presidentin Donald Trump dhe për partneret e tij Ana Shkreli. Në një deklaratë për mediat pasi doli nga struktura e Posaçme ai tha se është pyetur për gjithçka.

“Më është kërkuar që për disa detaje të hetimit të mos shprehem publikisht. Jam pyetur për çdo gjë, për partneren time, që unë dal në media publikisht dhe them që nuk bashkëjetoj me të dhe nuk jemi bashkë dhe ajo po kujdeset për familjen e saj, për vëllain e saj. Pyetem sikur kam deklaruar që them se bashkëjetoj me të. Për të gjitha deklaratat e rreme që janë bërë për mua”.

Sa i përket fotos me Donald Trump, ai tha se e ka sqaruar edhe më herët tha se ka pasur zero kosto financiare.

“Për foton me Trump. Jam pyetur se paskam paguar dhjetëra mijëra euro për të bërë foto me presidentin e SHBA Donald Trump. Ta pyesin vetë Trump, ça të them unë. Unë i kam dhënë deklaratat, kam dalë që në fillim e kam deklaruar që kam pasur zero kosto financiare. Jam pyetur për gjithçka, por duke qenë se më është kërkuar të ruaj sekretin hetimor, prisni reagimin zyrtar të SPAK”, deklaroi Këlliçi.

Ai tha se është paraqitur sot nga SPAK, për një kallëzim të depozituar nga një i dënuar me vendim gjykate një vit para se të lindte.

“Sot jam paraqitur pranë prokurorisë së posaçme për një kallëzim të depozituar nga një mashtrues i dënuar me vendim gjykate një vit para se të lindja. Unë kam lindur në 1987 kam dhënë të gjitha shpjegimet shteruese në lidhje me shpifjet e helmin ndaj meje se kam rrëzuar një skemë korruptive me vlerë 1 mld euro të inceneratorit të Tiranës dhe bandën më të madhe të hajdutëve 5D, kreu i së cilës sapo ka dalë nga SPAK. Jam i hapur dhe në dispozicion të drejtësisë. Në raport me ndodhitë e ditës së sotme pronari i inceneratorit Tiranë dhe kreu i bandës 5 d është paraqitur pranë kolegëve të tij në SPAK”.

Pavarësisht këtyre pretendimeve, Këlliçi tha se nuk do të trembet dhe të mbyllë gojën, por i bëri thirrje të nxjerrë fytyrën përballë.

“Por nëse dikush mendon që duke përdorur persona të dënuar që në vitin ‘86 do arrijë të më mbyllë gojë dhe do të stepë PD e ka gabim. Më dilni me fytyrë përballë. Kushdo që ka diçka në lidhje me pretendimet e mia të nxjerrë fytyrën përballë ashtu siç e kam nxjerrë unë në ato mijëra faqe”.

I pyetur për diplomën e tij Këlliçi theksoi se këtë çështje e ka ezauruar me dhjetar herë.

“Të vërtetën e kam thënë publikisht, e kam sqaruar para mediave, e kanë sqaruar edhe gazetarë që kanë ndjekur çështjen, e kam sqaruar edhe para SPAK. Kjo është çështje që është ezauruar nga mediat, në 2021, në 2023, nuk kam ndërmend të jap sqarime. Ato sqarime që i kam dhënë më shkrim pranë SPAK. Arsimi dhe edukimi im është një nga krenaritë më të mëdha, jam diplomuar në Coppin University, kam ndjekur gërmë për gërmë ligjin amerikan. Jam një nga krenaritë e Harry Fultz. Kam shok klase, kam mësues. Nuk jam anonim që nuk më njeh askush, mund të shkoni në 8-vjecare të pyesni. Edukimi im është arma ime më e fortë dhe krenaria ime më e madhe e jetës sime Një nga krenaritë e jetës është që kam denoncuar një nga aferat më korruptive inceneratori i Tiranës dhe 5D”.