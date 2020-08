DASHI

Duhet te rigjeni forcen per t’u çliruar psikologjikisht dhe te jeni ne nje pune me ne grup per te arritur qellime me te larta ne karriere. Pretendohet emer, fame dhe nje martese e mire.

Demi

Hene e plote ne Ujor nuk eshte ne natyren tuaj me altruizmin e vete apo me deshiren per te miren e pergjithshme. Kjo do ju stresojë gjate muajit Gusht duke qene se ju jeni shume personal.

BINJAKET

Hene e plote ne Ujor do jete shume pozitive per nje drejtim apo monapat te ri ne jeten tuaj. Komunikimi me jashte dhe bashkepunime me njerez te rendesishem.

GAFORRJA

Nje ceshtje e rendesishme shpirterore do vij drejt sqarimit ne kete periudhe. Po ashtu edhe drejtimi ne karriere do marre nje hov per mire. Ne ceshtjet ekonomike do shikoni nje permiresim.

LUANI

Hena e plote perballe shenjes tuaj tregon rendesine e madhe qe marrin marredheniet me te tjeret. Nje martese apo nje bashkpunim shume i madh mund te ndodh ne jeten tuaj.

VIRGJERESHA

Ceshtje te punes dhe ndryshimit te rutines do dalin ne drite Do keni ndryshime te mira dhe nje prespektive te re Kujdes me shendetin nese keni shume lodhje

PESHORJA

Jeni nje nga shenjat me romantike per kete vere dhe kete Gusht nen ndikimin e henes se plote ne Ujor. Takime romantike dhe eros nuk do mundoje ne jeten tuaj.

AKREPI

Hene e plote ne Ujor do kete te beje me shume me familjen dhe ndryshimet te mira ne ambjentin tuaj. Do perpimersoni kushtet e jeteses dhe do modernizoheni me shume.

SHIGJETARI

Do keni nje permiresim ne komunikim dhe takime me njerez qe do ju japin shume optimizem. Nuk do mungojne udhetimet dhe planet shume intersante ne arrtijen e qellimeve tuaja

BRICJAPI

Nje ceshtje e rendesishme ekonomike do shpaloset dhe do cliroheni nga nje pengese ose do vini nje kufij ne shpenzimet apo investimet tujaja ne rastin me te mire

JORI

Hena e plote ne shenjen tuaj ju cliron vetevetn nga pengesat dhe detyrimet apo vonesat ne berejen e disa gjerave dhe puneve qe do ju clirojne me shume ne te ardhmen

PESHQIT

Romantik dhe te ndjeshem ju gjen Gushti megjithese ne disa raste do ndjeheni vetem dhe nuk do dini me ke ta ndani romantizmin Ne raste te tilla mund te merreni me art e poezi apo shetitje