Alain Delon, aktori, producenti dhe shkrimtari francez, bukuria enigmatike e të cilit e bëri atë një seks simbol ndërkombëtar, ndërroi jetë sot në moshën 88-vjeçare.

Nga fëmijëria e vështirë te skandalet seksuale e droga,

I lindur në Sceaux, një periferi në jug të Parisit, Delon pati një fëmijëri të turbullt të karakterizuar nga divorci i prindërve dhe përjashtimet e shpeshta nga shkolla, përpara se të shërbente në marinën franceze në Indokinë dhe më vonë të bënte punë të çuditshme në Paris.

Ai bëri paraqitjen e tij të parë në film në vitin 1957, duke luajtur një vrasës me pagesë në thrillerin “Quand la femme s’en mêle”, me titull “Dërgo një grua kur dështon djalli”.

Ky do të ishte i pari nga shumë rolet anti-hero për Delon, i cili vazhdoi të bëhej një figurë kryesore në filmin evropian në vitet 1960, duke punuar me regjisorë tsi René Clément (“Plein Soleil”, 1960, me titull “Purple Noon ” në Shtetet e Bashkuara), Luchino Visconti (“Rocco and his Brothers”, 1960, dhe “The Leopard”, 1963) dhe Jean-Pierre Melville (“Le Samouraï,” 1967).

Në vitin 1968, Delon u kap në një skandal seksual, droge dhe vrasjesh që përfshin shoqërinë e lartë franceze, të njohur si afera Markoviç. Ai u mor në pyetje, por nuk u akuzua kurrë.

Ai gjithashtu u shfaq në shumë prodhime në gjuhën angleze, duke përfshirë filmin antologjik “The Yelloë Rolls-Royce” (1964) dhe Western “Texas Across the River” (1966) dhe “Red Sun” (1971), por nuk arriti të përsëriste suksesin që gëzoi në kinematografinë evropiane.

Delon fitoi një çmim César, ekuivalentin e Francës me një Oskar, për aktorin më të mirë në 1985 për rolin e tij si një alkoolist në “Historia jonë” e Bertrand Blier. Ai gjithashtu u nominua për Golden Globe për interpretimin e tij si Tancredi pasionant dhe pa para në “The Leopard”.

Ylli i tij u zbeh në vitet e tij të mëvonshme, por ai u rishfaq në televizion rreth fundit të shekullit, duke luajtur rolin e detektivëve veteranë në dy miniseritë: “Fabio Montale” (2002) dhe “Frank Riva” (2003-04).

Në vitin 2005, Delon u dekorura Oficer i Legjionit të Nderit Francez për kontributin e tij në kinematografinë botërore.

Ai ishte i martuar me aktoren dhe modelen Nathalie Delon nga viti 1964 deri në vitin 1969 dhe çifti kishte një fëmijë, Anthony.

Delon kishte tre fëmijë të tjerë: një djalë, Christian Boulogne, me këngëtaren dhe aktoren Nico, dhe Anouchka Delon dhe Alain-Fabien Delon me aktoren holandeze Rosalie van Breemen .

/a.r