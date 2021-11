Gazetari Alfred Lela e nisi me një pyetje që ai e quajti “soft” ndaj drejtorit të Përgjithshëm të Kadastrës, Artan Lame, por që për këtë të fundit nuk rezultoi aspak e tillë.

Në studion e “Politikos” në Top Neës, Lame tregoi arsyet se pse është “zhdukur” nga daljet e pafundme në media ku fliste për çdo temë.

“Nëse ti e fut te pyetjet e lehta këtë, kjo nuk është e lehtë. Ai është pasioni im i pashtershëm, pra trashëgimia kulturore. Kam mbyllur gojën në një pakt normal, unë nuk mund të dal të flas kundër qeverisë që bëj pjesë.

Aty ku më dëgjohet zëri, e jap mendimin tim. Nuk mund të pritet që të jap mend në një fushë që është tjetërkush përgjegjës. Kur s’isha në pushtet jepja mend për çdo gjë. Kur s’ke një detyrë do japësh mend për gjithçka, ndërsa kur ke një detyrë, do merresh me atë. Ky vend ka probleme me shoqërinë civile.

Nëse 10 vjet pasi Artan Lame mbylli gojën, a nuk paska 5 vetë të tjerë që të hapin gojën. Nuk duhet të prisni edhe pas kaq vitesh mendimin e Lames,” tha Lame./m.j