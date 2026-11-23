Rrjetet kriminale shqiptare kanë zgjeruar ndjeshëm praninë e tyre në Amerikën Latine gjatë më shumë se një dekade, duke e kthyer këtë rajon në një pikë kyçe të aktivitetit të tyre ndërkombëtar në trafikun e kokainës drejt Europës.
Sipas një analize të publikuar nga “Diálogo Américas”, organizatat kriminale shqiptare kanë ndërtuar një model të veçantë operimi, i cili ndryshon nga ai i karteleve të mëdha meksikane. Në vend që të mbështeten te një numër i madh anëtarësh dhe kontrolli i drejtpërdrejtë i territoreve përmes dhunës, ato funksionojnë përmes rrjeteve fleksibël dhe bashkëpunimit me organizata kriminale lokale.
Gazetarja shqiptare Fatjona Mejdini, drejtuese e Observatorit për Ekonomitë e Paligjshme në Europën Juglindore pranë organizatës Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), shpjegon se grupet shqiptare nuk kanë nevojë të dërgojnë një numër të madh personash në Amerikën Latine për të kontrolluar aktivitetin e tyre.
Duke qenë se Shqipëria është një vend me popullsi relativisht të vogël, këto organizata mbështeten te një numër i kufizuar njerëzish, të cilët koordinojnë marrëdhëniet me grupet vendase dhe përfshihen në faza të ndryshme të zinxhirit të trafikut.
Nga Ekuadori në Brazil dhe Meksikë
Ekuadori mbetet një nga nyjet kryesore të trafikut të kokainës drejt Europës, por ndikimi i rrjeteve shqiptare shtrihet përtej këtij vendi.
Sipas analizës, lidhjet e tyre përfshijnë kultivuesit e kokës në Peru, prodhuesit kolumbianë, si dhe organizata të fuqishme kriminale braziliane, mes tyre Primeiro Comando da Capital (PCC) dhe Comando Vermelho (CV).
Gjithashtu, janë evidentuar lidhje me rrjete meksikane që merren me pastrimin e parave të përfituara nga trafiku i drogës.
Ky model bashkëpunimi u mundëson grupeve shqiptare të jenë të pranishme në disa etapa të aktivitetit kriminal, pa pasur nevojë të kontrollojnë drejtpërdrejt territore apo të krijojnë struktura të mëdha në vendet ku operojnë.
Operacionet e fundit dhe tonelatat e kokainës
Një nga rastet e fundit të përmendura në raport është sekuestrimi i 41.35 kilogramëve kokainë me origjinë nga Brazili, më 14 shtator, në portin e Durrësit.
Një tjetër operacion i rëndësishëm është ai i koduar “Bremen”, i përfunduar më 12 mars 2026, pas një hetimi 20-mujor. Aksioni çoi në 26 arrestime dhe sekuestrimin e 2.5 tonëve kokainë.
Hetimet lidhën rrjetin e goditur me krimin e organizuar shqiptar dhe grupin ekuadorian “Los Lagartos”, i cili, sipas autoriteteve, ishte aktiv që prej vitit 2019 në transportimin e kokainës nga zona kufitare me Kolumbinë drejt depove në Ekuador.
Droga fshihej më pas në ngarkesa me banane, kafe dhe kakao, të destinuara për tregjet europiane.
Sanksione amerikane ndaj grupit shqiptar Hysa
Një tjetër element që nxjerr në pah shtrirjen ndërkombëtare të këtyre rrjeteve është edhe vendimi i Departamentit amerikan të Thesarit, i cili në nëntor 2025 vendosi sanksione ndaj grupit kriminal shqiptar Hysa, i njohur si Hysa Organized Crime Group (HOCG).
Organizata, e cilësuar si një rrjet kriminal transnacional me aktivitet në Meksikë dhe e njohur gjithashtu si grupi ISA, akuzohet se përdorte kazino dhe restorante si mbulesë për pastrimin e parave të përfituara nga trafiku i narkotikëve.
Rasti tregon se aktiviteti i rrjeteve kriminale shqiptare nuk kufizohet vetëm te transportimi i drogës, por përfshin edhe mekanizma financiarë dhe struktura biznesi që dyshohet se shërbejnë për të fshehur origjinën e parave.
Bashkëpunimi mes Ballkanit dhe Amerikës Latine
Në përfundim, analiza thekson rëndësinë e bashkëpunimit mes autoriteteve të Amerikës Latine dhe vendeve të Ballkanit për goditjen e këtyre organizatave.
Një rol të rëndësishëm mund të luajnë ekipet e përbashkëta hetimore (JIT), të cilat fillimisht u krijuan për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore, por që kanë dëshmuar potencialin për të krijuar kanale të drejtpërdrejta bashkëpunimi mes institucioneve të drejtësisë në të dy rajonet.
Zgjerimi i rrjeteve shqiptare në Amerikën Latine dëshmon se trafiku ndërkombëtar i kokainës funksionon përmes aleancave mes organizatave të ndryshme kriminale, ku grupet shqiptare luajnë një rol në rritje në lidhjen e burimeve të prodhimit me tregjet europiane.
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