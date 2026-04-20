Gjatë gjithë mandatit të dytë të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, tregtarët kanë vënë baste me miliona dollarë pak para se ai të bëjë njoftime të rëndësishme.
BBC ka shqyrtuar të dhënat e tregtisë në disa tregje financiare dhe i ka krahasuar ato me disa nga deklaratat më të rëndësishme të presidentit që kanë ndikuar në tregun. Është gjetur një model të qëndrueshëm rritjesh vetëm disa orë, ose ndonjëherë minuta, përpara se një postim në mediat sociale ose një intervistë të bëhej publike.
Disa analistë thonë se kjo mbart shenjat dalluese të tregtisë së paligjshme të brendshme, ku bastet bëhen nga njerëzit bazuar në informacione që nuk janë të disponueshme për publikun e gjerë. Të tjerë thonë se situata është më e ndërlikuar dhe se disa tregtarë janë bërë më të aftë në parashikimin e ndërhyrjeve të presidentit.
Disa nga lëvizjet më të mëdha kanë qenë në tregtinë e naftës në tregun e kontratave me të ardhme. Nëntë ditë pas fillimit të luftës SHBA-Izrael me Iranin, Trump i tha CBS News në një intervistë telefonike se konflikti ishte “shumë i plotë, pothuajse plotësisht”.
Herën e parë që publiku do të kishte marrë vesh për intervistën ishte në orën 15:16 me kohën lindore kur gazetari postoi rreth saj në X. Tregtarët e naftës reaguan ndaj këtij lajmi se konflikti mund të përfundonte shumë më shpejt se sa pritej duke shitur naftë, me çmimin që ra me rreth 25%.
Megjithatë, të dhënat e tregut tregojnë një rritje të madhe të basteve të vendosura mbi rënien e çmimit të naftës në orën 18:29, plot 47 minuta para postimit të gazetarit. Tregtarët që vendosën ato baste do të kenë fituar miliona dollarë nga lëvizja e çmimeve të naftës. Më 23 mars, vetëm dy ditë pasi kërcënoi të “shkatërronte” termocentralet e Iranit, Trump postoi në Truth Social se Uashingtoni kishte zhvilluar biseda produktive. Ishte një surprizë e madhe për vëzhguesit diplomatikë dhe për tregtarët.
Larg luftës në Lindjen e Mesme, ka shembuj të tjerë të aktivitetit tregtar që kanë ngjallur habi. Më 2 prill të vitit të kaluar, Trump njoftoi atë që ai e quajti Dita e Çlirimit – një sërë tarifash gjithëpërfshirëse për mallrat nga praktikisht çdo vend në botë.
Tregjet e aksioneve në të gjithë botën ranë ndjeshëm. Por një javë më vonë, kur Trump njoftoi një “pauzë” 90-ditore të taksave për të gjitha vendet, përveç Kinës, tregjet e aksioneve u rritën ndjeshëm. Indeksi referues S&P 500 u rrit me 9.5%, një nga fitimet e tij më të mëdha ditore që nga Lufta e Dytë Botërore.
Numri i kontratave të tregtuara u rrit në mbi 10,000 në minutë menjëherë pas orës 18:00. Më herët gjatë ditës numri kishte qenë në qindra. Disa tregtarë vunë bast mbi 2 milionë dollarë se tregu i aksioneve do të rritej atë ditë, edhe pse kishte kaluar shtatë ditë rresht me humbje. Rritja e madhe mund t’u kishte gjeneruar atyre një fitim prej gati 20 milionë dollarësh.
Më vonë atë javë, disa demokratë të lartë në Senatin e SHBA-së i shkruan Komisionit të Letrave me Vlerë (SEC) duke i kërkuar rregullatorit financiar të hetojë nëse njoftimet e presidentit “i pasuruan njerëzit e brendshëm dhe miqtë e administratës në kurriz të publikut amerikan”.
