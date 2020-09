Telefonata e Nejson Balit, i cili theu ‘barrierat’ e drejtësisë për të liruar të vëllanë nga burgu, Orion Balin, që u arrestua për kalim të paligjshëm të emigrantëve, ishte ajo që zbardhi aferën korruptive me gjyqtaren Mimoza Margjeka në Durrës.

Mësohet se Nejson Bali, ka qenë personi që kishte më shumë kontakte me bashkërtin e Margjekës, Arben Carën dhe me avokatin Skënder Demiraj, gjithashtu të arrestuar në lidhje me këtë çështje.

Fillimisht Bali, vëllai i të burgosurit, pasi ka bërë pazarin paraprak me palët e drejtësisë, ka marrë të ëmën në telefon. “Kërkojnë fillimisht 6 mijë euro. Janë 3 gjyqtarë, nga 2 mijë secili,”– mësohet se i ka thënë Nejson Bali nënës së tij, Afërdita, telefonatë e cila është përgjuar nga prokuroria.

“S’mund ta lëmë në burg…s’e di nëse kemi 6 mijë euro,”- mësohet të ketë thënë Afërdita nga ana tjetër.

Më pas, në lojë është futur avokati Skënder Demiraj. “Kam futur njerëz me peshë….Do kontaktoj me një biznesmen…ai vetë nuk njeh gjyqtarë, por djali i tij, Klaudio Zhilla, njeh,”- mësohet se është përgjigjur Demiraj gjatë një telefonate.

“10 mijë euro ose vëllai dënohet 5-10 vite burg,”- është një tjetër përgjim i regjistruar gjatë një muaj e gjysmë hetimesh që janë zhvilluar.

Pronari i hotelit në Korçë ku u takuan Zhilla, në një nga përgjimet thotë se “E vështirë ta shoh e të kthej përgjigje”.

Ditë më vonë, në momentin që Gjykata e Korçës vendos të ndryshojnë masën e sigurisë nga “arrest me burg” në “garanci pasurore”, Skënder Demiraj e merr në telefon vëllanë e Oriol Balit dhe i thotë: Gjithçka u krye!

Arben Cara, bashkëshorti i Margjekës është personi që ka marrë paratë dhe ia ka dorëzuar të shoqes. Grupi u vu në pranga një ditë më parë. Klaudjo Zhilla konsiderohet sekser, ndërkohë që dy gjyqtarët e tjerë nuk janë shfaqur në përgjime, apo të kenë dalë në skenë se kanë marrë para.

Për gjyqtaren Mimoza Margjeka u dha “arrest shtëpiak”, pasi ka një fëmijë për të rritur. Për shkak të moshës, është lënë në arrest shtëpie edhe Skënder Demiraj. Ndërkohë që në burg ndodhen dy vëllezërit Orion dhe Nejson Bali.

/e.rr