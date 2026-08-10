Daniel Kinahan, i dyshuar nga autoritetet si një prej drejtuesve të një rrjeti të fuqishëm kriminal ndërkombëtar, është ekstraduar nga Emiratet e Bashkuara Arabe drejt Irlandës.
Avioni qeveritar irlandez që transportonte 49-vjeçarin u ul në Casement Aerodrome, në Baldonnell, në jugperëndim të Dublinit, nën masa të forta sigurie.
Kinahan ishte arrestuar në Emiratet e Bashkuara Arabe në prill. Për transferimin e tij, autoritetet irlandeze kishin marrë masa të veçanta sigurie, përfshirë blerjen e një automjeti të blinduar dhe rezistent ndaj shpërthimeve. Gjithashtu, janë raportuar masa shtesë sigurie në burgun e sigurisë së lartë Portlaoise.
Sipas Agjencisë Kombëtare të Krimit të Mbretërisë së Bashkuar, rrjeti Kinahan dyshohet se ka qenë i përfshirë për më shumë se 20 vjet në trafikun e sasive të mëdha të drogës dhe armëve në vende të ndryshme.
Kinahan pritet të akuzohet zyrtarisht dhe më pas të dalë para Gjykatës Speciale Penale të Irlandës, e cila merret me raste të rënda kriminale dhe krim të organizuar. Kryeministri irlandez Micheál Martin ka vlerësuar bashkëpunimin mes autoriteteve të Irlandës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe për ekstradimin e tij dhe luftën kundër krimit të organizuar ndërkombëtar.
Martin ka shmangur komentet për akuzat konkrete ndaj Kinahan, duke thënë se nuk dëshiron të ndikojë në procesin gjyqësor. Ai ka vlerësuar gjithashtu punën e policisë irlandeze në luftën kundër krimit të organizuar.
Avokati i Kinahan ka mohuar më herët pretendimet se klienti i tij është drejtues i një organizate kriminale. Përgjegjësia e tij për çdo akuzë do të përcaktohet nga gjykata.
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