Ambasadori i BE Luigi Soreca, teksa ka prezantuar raportin e KE për Shqipërinë, në Këshillin Kombëtar për Integrimin Europian, ka theksuar se miratimi i ndryshimeve në Kodin Zgjedhor ka mundësuar plotësimin e një prej kushteve të Shqipërisë për t’u ulur në Konferencën e Parë Ndërqeveritare, por nga ana tjetër shprehu keqardhje që kjo nuk u bë me kompromision e palëve.

Ndërsa ka prezantuar raportin se ku janë bërë përparime dhe ku ka mangësi, Soreca tha se e vetmja fushë ku nuk kanë parë aspak progres këtë vit është liria e shprehjes.

Fjala e Sorecës dhe vlerësimi:

Kënaqësia ime të rikthehem në Këshillin e integrmit europian. Dita e sotme vijon pas një vizite shumë të rëndësishme të Varhelyi, në anën e së cilës u prezantua dhe raporti vjetori por edhe një plan investimesh në të ardhshmen, që prezanton një zhvendosje të politikës të BE pë të punuar për zhvillimin e vendit dhe të rajonit në mënyrë paralele me vazhdimësinë e provcesit të reformave.

Raporti vjetor prezantohet çdo vit dhe me anë të së cilit caktohet si duhet ecur përpara dhe ceken arritjet. Raporti është bazuar në një gamë të gjerë kontributesh. Më lejoni që ta ritheksoj këtë pikë. Shtetet anëtare janë gjithnjë e më shumë të përfshira në gjetjet e raportit. Ka pasur kritika se komisioni ka qenë më pozitiv se çduhej krahasuar me shtetet anëtare.

Raporti i këtij viti vjen pas vendimit të këshillit për të çelur negociata me Shqipërinë në mars. Komisioni dha detyra për monitorim të kushteve të vendosura për integrim. Ky raport nis me disa çështje: Më lejoni të flas për këto gjetje të cilat janë shumë të rëndësishme vijnë në kohën e duhur dhe siç e tha Hajdari disa shtete europiane do të tregojnë qëndrimin e tyre bazuar në këtë raport.

Një arritje është bërë, mazhoranca dhe opozita ranë dakord që të ecin përpara me reformën zgjedhore, me 5 qershor. Ky është një kusht politik i përmbushur, megjithatë dialogu politik duhet të përmirësohet.

Në 5 tetor ata u miratuan pa kompromis në këshillin politik.

DREJTËSIA:

Në këtë fushë kemi parë përparimin më të shumë gjatë vitit të shkuar me zbatimin e reformës. KLGj ka bërë përzgjedhjen e kandidatëve dhe një nga dhomat e gjykatës është funksionale duke përmbushur një tjetër kusht.

Nesër do të ketë një takim tjetër të Këshillit të Emërimeve që do të sjellë dhe kandidatin që është e nevojshme për të pasur dhe listën për tja çuar presidentit. Kjo do ta çonte numrin e gjyqtarëve në 5.

Për mua ka qenë i rëndësishëm vendimi i KLGJ, KLP për të ftuar prokurorrët për të aplikuar. Dua ta bëj këtë deklaratë të tyre që të ftojmë të gjithë gjytarët dhe prokurorët që e kanë kaluar vetingun që të japin kontributin eë tyre për të përparuar më tej në integrim. Emërimi i drejtoreshës së BKH. Vettingu ka ecur përpara.

Lufta kundër korrupsionit: Përpjekjet e shqipërisë në këtë fushë duhet të vazhdojnë që të plotësohet ai bilanc sa i përket hetimit dhe më pas dënimeve. Ka një numër të lartë magjstratësh që janë larguar dhe po ndiqen penalisht nga SPAK.

Megjithatë korrupsioni vazhdon të jetë mjaft i shtrirë në shqipëri dhe kërkon përpjekje të strukturuara. Nuk do ishte gjë e mençuar nëse do të themi se gjithçka ka përfunduar. Na duhen vendime të nivelit të prerë sa i përket zyrtarëe të lartë.

Krimi i organizuar:

Varhelyi mirëpriti numrin në rritje të operacioneve me ndërkombëtarët kundër krimit të organizuar. Më lejoni të them se sa e rëndësishme është që Shqipëria ka marrë pjesë në shtete ndërkombëtare në ekipe hetimor. Kjo është mënyra për të ecur përpara dhe këto operacione duhet të vazhdojnë.

Është e rëndësishme që sekuestrimi dhe konfiskimi të finalizohen me anën e dënimit të formës së prerë.

Administrat publike dhe reforma në të duhet të përmirësohet. Përpjekjet për digjitalizimin janë të mirëpritura pasi këtu ndërpritet lidhja ndërmjet korrupsionit dhe zyrtarëve publikë. Sa i përket të drejtave të fëmijëve, çështja e zbatimit është një çështje që duhet të forcohet edhe më tej.

Prona:

Vazhdon të mbetet bllok pengues prë zhvillimin e shqipërisë. Duhet të mbrohejn të drejtat e pronarëve. Ne kemi parë përpjekjet e bëra por këto duhet të forcohen.

Liria e fjalës:

Është e vetmja fushë ku nuk kemi parë aspak progres këtë vit. Ligji i medias për të cilën është dhënë opinion nga Venecia, këto amendamente janë, larg standarteve dhe rrisin mundësin e censurës.

Shqipëria është 100% në përputhje me politikën e BE. Duam të falenderojmë ministrin pë çështjen e evropës. Në fund të fjalës time dua të them se paketa e zgjerimit vjen me planin e zgjerimit të investimeve.

20 miliardë euro në 6 vitet e ardhshme. Be është e gatshme ta mbështesë Shqipërinë dhe venet e rajonit që tashmë gjërat janë në dorën tuaj. Fjala e fundit ka të bëjë me hapat e mëtejshëm.

Shqipëria ka bërë përparim të dukshëm dhe kjo duhet të vijojë edhe para zgjedhjeve. Shqipëria është afër përmbushjes së kushteve. Shpresa jonë në BE është konferenca e parë të ndodhë në presidencën gjermane.

