Dokumenti i ndarjes së fitimit nga Sekretari Organizativ i PD-së Sahit Dollapi

Ndërkohë që organizonte protesta për të rrëzuar qeverinë ‘Rama’, Sahit Dollapit ka lidhur një kontratë me Ujësjellës-Kanalizimet e Bashkisë së Durrësit për inspektim, pastrim dhe zhbllokim të kolektorëve. Po ashtu, Ujësjellës-Kanalizimet e Bashkisë së Korçës kanë blerë dy makina tek kompania e Sekretarit Organizativ të PD-së. Një tender publik nga njësia vendore Korçë për dedektim të rrjedhjes së ujit, Sahit Dollapi i PD ka fituar edhe në bashkëpunim me kompaninë ‘RA-MI KOMPANI’, në pronësi të Ramazan Rami, Elona Rami dhe Blerta Nika.

Teksa Sali Berisha ‘vajton’ për krizë ekonomike, i biri Shkëlzen Berisha, pas rrëzimit të babait nga pushteti në 2013, nisi të hapë disa kompani, nga të cilat ka deklaruar të ardhura të konsiderueshme. Madje, Shkëlzeni sfidon edhe biznesmenët më me përvojë, pasi ngriti një biznes boronicash pranë Gërdecit me 1.8 milionë euro, duke kontribuar nga xhepi i tij me vetëm 10 milionë lekë. Po lulëzojnë gjithashtu edhe kompanitë e dhëndrit të Berishës, Jamarbër Malltezi, i cili është bërë pronar me 35 % i 17 pallateve në Tiranë, me sipërfaqe ndërtimi 28.000 metra, tek ish-kompleksi Partizani, me vlerë mbi 20 milionë euro. Këtë pasuri Jamarbri e krijoi pasi u bë pronar i vetëm 6.3 metra tokë në Tiranë, si një nga 48 trashëgimtarët.

Dokumenti ku Jamarbër Malltezi zgjeron objektin e kompanisë duke përfshirë konsulencë në çështjet e mjedisit

Sekretari i Partisë Demokratike për çështjet mjedisore, në shkurt të këtij viti, ka zhbllokuar dhe aktivizuar edhe një kompani të themeluar në 2017, përkime të ndryshme, redaktim dhe/ose recensim të materialeve të ndryshme të shkruara, në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të huaj, duke zgjeruar këtë vit objektin e veprimtarisë me konsulencë në fushën e menaxhimit të projekteve, vlerësimit dhe auditimit mjedisor. Nuk kuptohet se çfarë lidhje ka redaktimi i materialeve gjuhësore me çështjet e mjedisit, por me sa duket Jamarbri e ka shtuar objektin e veprimtarisë së kompanisë, duke shpresuar ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike, për të marrë para publike si konsulent për çështjet e mjedisit. Pasurimi përmes konsulencës është kthyer në një traditë pasurimi nga familja Berisha, veçanërisht kur PD-ja është në pushtet.

Ndërkaq, vetë kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, në tetor të vitit 2019, u zhvendos për të banuar në një shtëpi në kompleksin e vilave “Long Hill”, në Tiranë, ku qiraja kushton 2.5 mijë euro në muaj. Kujt duhet t’i besojnë shqiptarët deklaratave të Bashës dhe Berishës së Shqipëria është në krizë ekonomike apo dokumenteve që flasin për lulëzimin e bizneseve Shkëlzenit dhe Sekretarit Organizativ të PD-së dhe dhëndrit të familjes Berisha?!/ Shqiptarja.com

g.kosovari