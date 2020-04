Jeta e përditshme në të gjithë botën po ndryshon në mënyrë dramatike pasi vendet dhe qeveritë lokale përdorin metoda të ndryshme për të ngadalësuar përhapjen e koronavirusit.

Shumë kombe po testojnë teknika të reja për të ndihmuar në lehtësimin e kufizimeve pa shkaktuar një valë të dytë të infeksionit, ndërsa të tjerët janë duke provuar strategji radikale për të ndaluar rritjen e numrit të personave të infektuar. Këto janë disa nga taktikat më të pazakonta:

2 metra largësi në klasa

Kryeministri i Danimarkës, Mette Frederiksen, u kërkoi studentëve të ulen dy metra larg njëri-tjetrit gjatë rihapjes së shkollës Lykkebo në Kopenhagen.

Oborret e shkollave janë ndarë në seksione me shirit dhe klasa është më e vogël në mënyrë që tavolinat të vendosen dy metra larg. Fëmijët mbërrijnë dhe bëjnë pushim në intervale të caktuara kohore, lajnë duart kur mbërrijnë, si dhe çdo dy orë dhe qëndrojnë jashtë sa më shumë që të jetë e mundur. Sipërfaqet përfshirë lavamanët, tualetin dhe dorezat e dyerve dezinfektohen dy herë në ditë.

Kartat e imunitetit

Kili do të fillojë lëshimin e kartave dixhitale të imunitetit këtë javë për njerëzit që janë shëruar nga koronavirusi, sipas një njoftimi të hënën nga zyrtarët shëndetësore. Të ashtuquajturat “Kartat Covid” do t’u lëshohen personave që testuan pozitivisht për virusin dhe që kanë treguar shenja shërimi, pas një karantine 14-ditore.

Sekretari i Shëndetit në Mbretërinë e Bashkuar Matt Hancock tha në fillim të këtij muaji se Britania e Madhe po “shikonte” idenë e një “certifikate imuniteti” ose pasaporte, për t’i lejuar ata që kanë antitrupa “të rikthehen sa më shumë që të jetë e mundur në jetën normale”.

Dr. Anthony Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive në SHBA, tha se ideja e amerikanëve që mbajnë çertifikata të imunitetit për të provuar se kanë testuar pozitivisht për antitrupat ndaj koronavirusit “mund të kenë disa merita në rrethana të caktuara. ”

Bllokime vetëm në fundjavë

Turqia ka zbatuar mbyllje vetëm gjatë fundjavës – 48 orë bllokim që prekin tre të katërtat e popullsisë në 31 provinca.

Gjatë javës, qëndrimi në shtëpi vlen vetëm për ata nën moshën 20 vjeç ose mbi 65 vjeç. Të gjithë qytetarët e tjerë u lejohet të dalin, megjithëse shumë biznese të vogla janë të mbyllura, restorantet janë të hapur për shpërndarje ushqimesh, vendet publike si parqet janë të hapur gjatë gjithë kohës dhe bankat kanë orare të kufizuara.

Kombi Navajo në Arizona gjithashtu ka miratuar bllokime të rrepta gjatë fundjavës, ku banorët nuk mund të lënë shtëpitë e tyre.

Në Libi, anëtarët e publikut “lejohen të ecin” vetëm midis orëve 7 e 12 të mëngjesit dhe dyqanet hapen vetëm gjatë këtyre orëve.

Kufizimet specifike për moshën

Turqia nuk është i vetmi vend që ka vendosur të kufizojë lëvizjen sipas moshës. Në Suedi, personave 70 vjeç e sipër u është kërkuar të qëndrojnë në shtëpi. Në fillim të këtij muaji, studiuesit nga Universiteti Warwick në Mbretërinë e Bashkuar propozuan që të rriturit e rinj të moshës 20-30 vjeç që nuk jetojnë me prindër duhet të dalin nga bllokimi.

Bllokimet e bazuara në gjini

Presidenti peruan Martin Vizcarra njoftoi më 2 prill se po miratonte një masë të bazuar në gjini se kush duhet dhe nuk duhet të dalë në rrugë. Të hënën, të mërkurën dhe të premten, vetëm burrat mund të jenë jashtë; të martën, të enjten dhe të shtunën, vetëm gratë.

Panama e ka bërë këtë që nga 1 prilli, duke argumentuar se masa inkurajon njerëzit të qëndrojnë në shtëpi pasi që të dashurit e tyre nuk lejohen të jenë jashtë. Disa qytete në Kolumbi, përfshirë kryeqytetin e saj Bogota, gjithashtu po lejojnë burrat dhe gratë të lënë shtëpinë në ditë alternative.

Disa pjesë të Kolumbisë kanë zbatuar gjithashtu masa shtesë. Qytetet përfshirë Cali dhe Medellin lejojnë vetëm qytetarët të largohen nga shtëpitë e tyre në periudha të caktuara në varësi të numrit të kartës së identitetit. Kjo nuk prek punëtorët kryesorë.

Përdorimi i droneve

Disa vende kanë përdorur drone për të monitoruar qytetarët e mbyllur. Autoriteti Kombëtar i Aviacionit Civil (ENAC) autorizoi përdorimin e droneve për të monitoruar lëvizjet e qytetarëve në mars. Jo shumë kohë pasi Mbretëria e Bashkuar njoftoi masat e bllokimit në fund të marsit, një forcë policie postoi një video të pamjeve të dronit që tregonin njerëzit duke ecur nëpër Parkun Kombëtar të Qarkut në Derbyshire.

Ndërmarrja tregtare me dronë Draganfly këtë muaj partnerizoi me Departamentin e Mbrojtjes të Australisë dhe Universitetin e Australisë së Jugut për të vendosur “drone pandemike” për të “monitoruar temperaturën, normat e zemrës dhe frymëmarrjes, si dhe për të zbuluar njerëzit që teshtijnë dhe kolliten në turma”.

Kina dhe Kuvajti kanë përdorur “dronat që flasin” për t’i porositur njerëzit të kthehen në shtëpi.

Ndërkohë në disa vende të Europës

Ndërkohë në Gjermani shkollat në të gjithë vendin do të rihaen më 4 maj, fillimisht për studentët në vitet e tyre të fundit të shkollës fillore ose të mesme. Parukierit gjithashtu do të lejohen të rihapen në të njëjtën ditë nëse ndërmarrin masa paraprake për të garantuar higjenën për klientët dhe stafin. Dyqanet me madhësi deri në 800 metra katror, si dhe libraritë, dyqanet e biçikletave dhe shitjet e makinave, githashtu janë hapur që nga 20 Prilli.

Masat e distancës sociale do të qëndrojnë në fuqi deri më 3 maj por eventet e mëdha kulturore, siç janë koncertet dhe festa e birrës, janë të ndaluara. Merkel rekomandoi njerëzit të veshin maska mbrojtëse në transportin publik dhe gjatë blerjes, por nuk i ka bërë ato të detyrueshme.

Republika Çeke ndërkohë ka shpallur një plan me pesë hapa për të rihapur shoqërinë, duke filluar me tregjet e fermerëve, dyqane të vogla riparimesh si bravandreqës dhe shitës automjetesh .

Pubet, baret kafenetë dhe restorante do të lejohen të rihapen më 25 maj, por me kufizime të rrepta.

Faza e fundit e procesit do të jetë 8 qershori, kur gjithçka tjetër, dyqane të mëdha, qendra tregtare, hotele dhe kopshte zoologjike do të lejohen të rihapen.

Përdorimi i maskave do të mbetet e detyrueshëm: por nuk është caktuar data e daljes nga izolimi total.

Italia , ka rihapur libraritë, lavanderi, dhe dyqane rrobash për fëmijë në disa rajone. Bllokimi i plotë i vendit do të përfundojë në 4 maj.

Në Spanjë ,disa punëtorë të fabrikës dhe ndërtimeve u është lejuar të kthehen në punë, por shumica e dyqaneve dhe shërbimeve mbeten të mbyllura dhe stafi i zyrës ende po punon nga shtëpia. Bllokimi i Spanjës është parashikuar të përfundojë në 27 Prill, por me siguri do të zgjatet.

Austria ka lejuar që dyqanet e vogla, dhe dyqanet e kopshtarisë të rihapen, së bashku me parqet publike (me rregulla të rrepta distancuese). Nëse virusi mbetet nën kontroll – normat e reja të infeksionit janë duke rënë – të gjitha dyqanet do të hapen më 2 maj, dhe restorantet nga mesi i majit.

Danimarka ka rihapur qendrat e kujdesit ditor dhe shkollat fillore këtë javë. Me pak më shumë se 7,000 të infektuar, Danimarka ka hartuar një rrugë më të gjatë për shërim: restorantet dhe kafenetë do të qëndrojnë të mbyllura dhe tubimet e më shumë se 10 personave të ndaluar deri më 10 maj. Takimet më të mëdha publike do të ndalohen deri në gusht.