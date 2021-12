Një ish-ushtare e Koresë së Veriut, ka dëshmuar tmerret me të cilat ballafaqohen gratë në ushtrinë e Kim Jong-un.

Bëhet me dije se sjelljet janë çnjerëzore duke filluar nga keqtrajtimi seksual e deri te torturat më ekstreme.

Gruaja që u prezantua si Jennifer Kim, thotë se gratë në ushtri duhet të përdorin çorape të lagura që i lidhin rreth këmbëve dhe durojnë dënime të të ashpëra.

Ndërkohë që Jennifer ka treguar gjithashtu se rreth 70 për qind të femrave në ushtrinë e Koresë së Veriut kanë qenë viktima të dhunës seksuale. Ajo ka dëshmuar para Komitetit për të Drejtat e Njeriut në Korenë e Veriut, ku pranoi se e dinte se çfarë e priste kur një këshilltar politik i ofroi post në zyrën e tij kur ajo ishte vetëm 23-vjeçe.

“Nuk kam mundur ta refuzoj. Po të refuzoja nuk do të mund të isha anëtare e Partisë Punëtore dhe do të stigmatizohesha deri në fund të jetës. Nuk do të mund të gjeja punë. Nuk kam mundur ta refuzoj. Në fund më ka keqtrajtuar seksualisht”, ka shtuar ajo.

“Kur isha shtatzënë një kirurg i ushtrisë më priste. Më dërgoi në sallë për të kryer abort pa anestezion”, ka shpjeguar Jennifer duke mos mundur të ndalë lotët.

Nga viti 2015, shërbimi ushtarak u bë i obligueshëm për të gjitha femrat në Korenë e Veriut./m.j