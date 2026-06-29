Stephen Eustaquio u bë njeriu i momentit për Kanadanë, pasi realizoi golin vendimtar në minutën e 90+2 ndaj Afrikës së Jugut.
Goli i tij vulosi fitoren 1-0, siguroi kualifikimin në fazën e 16-shes dhe hyri në histori si fitorja e parë e Kanadasë në një ndeshje me eliminim direkt në Kupën e Botës për meshkuj.
Nga Kanadaja në Portugali, fillimet e një ëndrre
I lindur më 21 dhjetor 1996 në Leamington, Ontario, nga prindër portugezë, Eustaquio u rrit në një familje emigrantësh ku puna dhe sakrifica ishin pjesë e përditshmërisë. Më vonë familja u rikthye në Portugali, ku ai dhe vëllai i tij Mauro nisën rrugëtimin futbollistik.
Ndryshe nga shumë futbollistë të njohur, Eustaquio nuk kaloi në akademi elitare, por u formua duke luajtur në klubet e kategorive të ulëta, si Os Nazarenos dhe Torreense, ku ndërtoi bazat taktike që do ta shoqëronin gjatë gjithë karrierës.
Rrugëtimi në futbollin portugez
Pas eksperiencës në divizionet e ulëta, ai u transferua te Leixoes dhe më pas te Chaves, ku u afirmua si një nga mesfushorët më të besueshëm. Performancat e tij tërhoqën vëmendjen e klubeve më të mëdha dhe i hapën rrugën një karriere në nivele më të larta të futbollit evropian.
Dëmtimi që rrezikoi karrierën
Në vitin 2019 Eustaquio firmosi me Cruz Azul në Meksikë, një hap i rëndësishëm në karrierën e tij. Por aventura nisi në mënyrën më të keqe, pasi ai pësoi një dëmtim të rëndë të ligamentit të kryqëzuar, që e mbajti për muaj të tërë larg fushave. Rehabilitimi ishte i gjatë dhe i vështirë, por ai arriti të rikthehej dhe të rindërtonte karrierën e tij.
Suksesi me FC Porto
Pas rikthimit në Portugali me Pacos de Ferreira, Eustaquio rifitoi formën më të mirë dhe në vitin 2022 iu bashkua FC Porto. Me klubin portugez fitoi kampionatin, Kupën, Superkupën dhe Kupën e Ligës, ndërsa grumbulloi edhe eksperiencë të rëndësishme në Ligën e Kampionëve, duke u shndërruar në një element të rëndësishëm të skuadrës.
Nga Portugalia te Kanadaja
Edhe pse kishte përfaqësuar Portugalinë në ekipet e moshave, në vitin 2019 ai vendosi të luante për Kanadanë, vendin ku kishte lindur.
Ky vendim rezultoi vendimtar, pasi u bë një nga liderët e mesfushës së kombëtares dhe një nga futbollistët më të rëndësishëm në projektin e ri të futbollit kanadez.
Eksperienca në MLS para Botërorit
Në prag të Kupës së Botës 2026, Eustaquio u transferua në formë huazimi te Los Angeles FC. Në MLS ai fitoi minutat e nevojshme për të ruajtur ritmin e garës, shënoi një gol dhe dha një asist, duke mbërritur në Botëror në formë optimale.
Humbjet personale dhe forca për të vazhduar
Jeta e mesfushorit është shoqëruar edhe me sfida të mëdha jashtë fushës. Në vitin 2023 humbi nënën, Esmeralda, pas një beteje me kancerin në tru, ndërsa një vit më vonë ndërroi jetë edhe babai i tij, Armando, si pasojë e një ataku në zemër. Pavarësisht këtyre goditjeve, ai vijoi të ishte një nga liderët e skuadrës, duke gjetur forcë për të vazhduar karrierën në nivelet më të larta.
Jeta familjare dhe një kapitull i ri
Mes dhimbjes, Eustaquio gjeti edhe arsye për gëzim. Në vitin 2024 ai dhe partnerja e tij, Constanca, u bënë prindër të vajzës Benedita, ndërsa në vitin 2025 çifti shpalli fejesën, duke nisur një kapitull të ri në jetën personale.
Një histori që shkon përtej futbollit
Karriera e Stephen Eustaquios është shembull i këmbënguljes dhe punës së palodhur.
Nga fushat e ligave të ulëta portugeze, te rikthimi pas një dëmtimi të rëndë, sukseset me FC Porto dhe roli si lider i Kanadasë, ai ka dëshmuar se rruga drejt suksesit nuk ndërtohet vetëm mbi talentin, por edhe mbi karakterin dhe aftësinë për të kapërcyer sfidat.
Goli historik ndaj Afrikës së Jugut është thjesht kapitulli më i fundit i një historie që vazhdon të frymëzojë.
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