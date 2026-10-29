Një incident është regjistruar në Parlamentin e Armenisë, ku deputetët e partisë në pushtet, “Konventa Politike”, dhe përfaqësuesit e opozitës u përplasën, duke shkaktuar ndërprerjen e seancës parlamentare.
Incidenti ndodhi gjatë fjalimit të deputetit Taron Chakhoyan, i cili bëri komente kundër opozitës. Pas tyre, ai u përfshi në një konfrontim të ashpër verbal me Narek Karapetyan, kreun e fraksionit “Armenia e Fortë”, ndërsa tensionet në sallë u rritën.
Deputetët e opozitës iu afruan foltores ku ndodhej Chakhoyan dhe, brenda pak sekondash, debati u përshkallëzua në sherr fizik. Gjatë përplasjes, një deputet ra përtokë, ndërsa seanca u ndërpre për shkak të tensioneve.
Përplasja vijoi edhe në korridoret e parlamentit, ku u kërkua ndërhyrja e personelit të sigurisë.
Armenia’s parliament briefly turned into Fight Club. First rule: Forget the rules of procedure
A parliamentary session descended into a mass brawl between ruling party and opposition lawmakers. The argument got so heated that parliamentary security had to step in and separate the MPs.
The session was suspended, and a break was called.
— NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026
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Burimi: Botë
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