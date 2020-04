Që shqiptarët nuk mund të rrinë mbyllur për shkak të koronavirusit, deri sa të dalë vaksina, kjo nuk do të ndodhë pasi sipas kreut të qeverisë kjo punë nuk mban më.

“Po jam shumë dakort me shumë njerëz që thonë si do rrimë ne mbyllur, por se realisht nuk mban më nëse rri kjo punë deri sa të dali vaksina, e s’dihet dhe kur del vaksina, për 1 vit a dy vjet, por duhet të garantojmë sjelljen, rregullat në të gjitha aspektet, këtu nuk është çështja e Kodit Penal, këtu është çështja e Kodit njerëzor, mbro familjen tënde, mbro prindërit e tu”.

Rama ka theksuar se për disa ditë do të dalë një urdhër nga Ministria e Shëndetësisë për të lehtësuar daljen për pensionistët e nënat me fëmijë.

‘Do munsësojmë që dalja me këmbë të jetë shumë më e relaksuar, pensionistët të dalin në një fashë të tyre në mëngjes, të tjerët në shpi, deri në 8 e 30 ose në 9, kjo do përcaktohet në urdhrin që do nxjerrë ministria, prindërit me fëmijë jo më shumë se 10 vjec, dhe të rinjtë por jo më shumë se dy veta duke ndaluar rreptësisht shtrirjen në lëndina të grupeve e pikniqeve që do sjelli jo vetëm infektim por edhe kthimin mbrapsht, këtë e diskutuam edhe me eksperët gjermanë dje kjo do jetë liro shtrëngo”.

Rama është përgjigjur edhe kritikave lidhur me testimet duke theksuar se është marrë aprovim nga eksperët gjermanë se po bëhet gjëja e duhur.

“Le të thonë ç’të duan këta profesorët e aritmetikës strategjia jonë e testeve është e saktë edhe dje me diskutimin e ekspertëve gjermanë dhe falë ndërlidhjes që ka ISHP me këto institute kemi konfirmuar nga bisedat e pyetjet e bëra plotësisht se ne kemi strategjinë e duhur, Gjermania nuk teston persona asimptomatikë, gjermania nuk nxjerr tampone rrugëve për të bërë teste KCK, ndjek gjurmët e kontaktet, sic bëjmë dhe ne, niset vetëm nga personat me simptoma, jo nga të tjerët”.

Ja çfarë është diskutuar me ekspertët gjermanë:

“Dje kemi pasur një bashkëbisedim të dobishëm falë kancelares gjermane që na vuri në dispozicion me kërkesën time me grupin e ekspertëve. Mos përmendni kot më kot shembuj dhe po ju garantoj që me ekspertët gjermane kemi konsultuar drejtësinë dhe saktësinë e lëvizjeve tona”, tha Rama. /e.s/